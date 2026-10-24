Россия пообещала жесткий ответ на высылку дипломата из Молдавии

МИД: Россия жестко ответит на высылку сотрудника посольства из Молдавии

Tекст: Вера Басилая

«Указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны», – говорится в комментарии Марии Захаровой на сайте МИД.

Представитель МИД отметила, что 23 октября молдавские власти объявили персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе. Поводом для этого послужило падение на территории Молдавии неизвестного беспилотника. При этом доказательств того, что аппарат имеет российское происхождение, представлено не было.

По словам официального представителя ведомства, решение о высылке дипломата является частью антироссийского курса Кишинева и направлено на полное разрушение двусторонних отношений и разрыв связей между народами двух государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата из-за падения беспилотника.

Летом посольство России в Кишиневе выступило с заявлением из-за задержания дипломатических курьеров в аэропорту.

Весной российское представительство допустило возможность инсценировки падения беспилотника молдавскими властями для обострения двусторонних отношений с Москвой.