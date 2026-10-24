Депутат предложил упростить выплаты за сгоревшую от скачков напряжения технику

Селезнев предложил упростить возмещение ущерба за сгоревшую бытовую технику

Tекст: Дмитрий Зубарев

В настоящее время граждане имеют право потребовать компенсацию за испорченные электроприборы от сетевой организации, исполнителя коммунальной услуги или управляющей компании, однако для этого необходимо зафиксировать нарушение и подтвердить причину поломки, передает РИА «Новости».

«Качество электроэнергии – это не пожелание, а обязательное требование. Мы в ЛДПР считаем, что процедуру возмещения ущерба нужно упростить, чтобы людям не приходилось обращаться в суд, если факт нарушения и причиненный ущерб подтверждены», – заявил Селезнев.

Депутат отметил необходимость модернизации электрических сетей, чтобы не доводить инфраструктуру до аварий. Парламентарий также напомнил, что номинальное напряжение в обычной розетке составляет 230 вольт с допустимым отклонением в 10%. Если напряжение устойчиво выходит за границы от 207 до 253 вольт, это уже считается нарушением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил о возможности оплаты электроэнергии по сниженному тарифу для владельцев дачных участков.

Кроме того, депутат Ярослав Нилов предложил обязать работодателей компенсировать сотрудникам затраты на использование личной техники.