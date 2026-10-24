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    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    Дмитриев назвал причины краха Британии
    24 октября 2026, 14:32 • Новости дня

    В Бугуруслане открыли памятник сестрам Покровского монастыря и игумении Серафиме

    Tекст: Вера Басилая

    В Оренбургской области открыли монумент, посвященный сестрам Покровского женского монастыря и его последней настоятельнице игумении Серафиме.

    В Бугуруслане Оренбургской области состоялось торжественное открытие памятника сестрам Покровского женского монастыря и его последней настоятельнице игумении Серафиме. Мемориал установлен на месте разрушенного в 1938 году Спасо-Вознесенского собора, пишет 56orb.ru.

    «Город получает место силы, место духа, место, где проходящий горожанин может остановиться, поклониться, задуматься о вечном, вспомнить Создателя», – заявил мэр Бугуруслана Дмитрий Дьячеко.

    Автором бронзовой скульптурной композиции выступил монументалист Дмитрий Александров из Творческой мастерской имени Вячеслава Клыкова. Проект реализован в рамках программы центра «Наследие», направленной на сохранение исторической преемственности.

    Бугурусланский Покровский женский монастырь был закрыт в 1924 году, однако игумения Серафима и оставшиеся сестры продолжили служение в условиях гонений. Настоятельницу неоднократно арестовывали, в 1932 году сослали, а в январе 1938 года расстреляли. В 1956 году игумения была реабилитирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле центр «Наследие» и Российское историческое общество договорились о сотрудничестве по созданию новых памятников.

    В июне в Бугуруслане ко Дню России появился монумент, посвященный игумении Серафиме.

    В прошлом году центр «Наследие» отметили благодарностью администрации президента России за вклад в общественно-патриотические проекты.

    24 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике

    МИД России заявил о возможных асимметричных контрмерах на задержание судов

    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия принимает ответные меры на задержание западными странами судов в Балтийском море, они могут носить асимметричный характер, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    По его словам, страны НАТО и ЕС фактически занимаются морским рэкетом, произвольно задерживая и арестовывая суда, следующие по общепринятым правилам, передает РИА «Новости».

    «Безусловно, принимаем надлежащие контрмеры, которые могут носить в том числе асимметричный характер», – заявил Масленников.

    Дипломат не уточнил, о каких именно ответных действиях идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владислав Масленников назвал действия стран НАТО и ЕС морским рэкетом. В четверг он сообщил об активном генерировании западными странами антироссийских инициатив в сфере морского судоходства.

    В прошлом месяце он назвал морским разбоем задержание гражданских судов странами Евросоюза.

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    24 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ

    Спецназ России заблокировал логистику ВСУ у Доброполья после месяца засад

    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные тайно ликвидировали перебрасываемые под Доброполье украинские группы и полностью отрезали логистику противника в этом районе после месяца засад, сообщил боец спецназа с позывным Ханкуль.

    Спецподразделения успешно пресекали проникновение украинских диверсантов в ранее освобожденные населенные пункты и вели точечное уничтожение сил противника, пишет ТАСС.

    «Первая засада была организована почти сразу. Бойцы были расположены по укрытиям, и выставлена оборона. Там был пеший порядок, противник ходил пешком – они по два, по три человека, иногда по одному в одиночном порядке заводят своих на позиции. Мы расположились по разные стороны этого маршрута, и первый человек был обнаружен, уничтожен. И так продолжалось какое-то время», – рассказал Ханкуль.

    По словам военнослужащего, дистанция до позиций противника порой не превышала 15 метров, а на подход и подготовку засад ушло около шести часов благодаря туману и осадкам. Солдаты ВСУ часто не понимали причин исчезновения идущих рядом сослуживцев и были вынуждены останавливаться.

    Боец добавил, что при отступлении украинские военные минировали любые оставленные предметы, включая сигареты, бутылки с водой, ветки и камни.

    Конструкции самодельных взрывных устройств, заложенных в магазины для автоматов, предусматривали подрыв прямо в руках при попытке прикрепить их к оружию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу снайпер с позывным Лис сообщил о ликвидации более 50 украинских гексакоптеров бойцами российского спецназа в ходе освобождения Доброполья.

    В среду начальник штаба батальона с позывным Варяг рассказал о бессилии средств радиоэлектронной борьбы противника против дронов на этом направлении.

    Во вторник Министерство обороны заявило об уничтожении морскими пехотинцами порядка 200 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в боях за город.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    @ mfa.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины повесило китайский флаг вверх ногами во время встречи главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги с послом КНР, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел 21 октября в резиденции украинского министра, пишет издание «Страна». На заднем фоне опубликованной фотографии видно красное знамя, звезды на котором расположены в правом нижнем углу вместо левого верхнего.

    Изначально снимки с перевернутым флагом появились на официальных ресурсах украинского внешнеполитического ведомства, однако позже их удалили. Фотография осталась доступна только в англоязычной версии сайта министерства.

    Впоследствии пресс-служба ведомства обрезала изображение, оставив в кадре исключительно украинский флаг. На сайте посольства Китая на Украине также опубликовали фотографию со встречи без флага КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В прошлом году Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан.

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    23 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек

    Герасимов: Режим тишины вводится с 27 октября для гуманитарной миссии в Алешках

    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    По его словам, российская армия прекратит огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе Алешек в Херсонской области, сообщает Минобороны в Max.

    «В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится «режим тишины» с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года», – заявил Герасимов.

    Он также сообщил об организации инженерной разведки для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов. Военные обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о длительности гуманитарной миссии в херсонских Алешках как минимум в несколько дней.

    В среду помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о передаче признательности Мелании Трамп за посредничество в урегулировании ситуации.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей.

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    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    24 октября 2026, 03:32 • Новости дня
    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами

    ВСУ начали подрывать в воздухе дроны с металлическими шариками

    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска начали применять новую тактику атак, при которой беспилотники с начиненной металлическими поражающими элементами взрывчаткой детонируют в воздухе над группами людей.

    Украинские военные стали использовать новую тактику подрыва беспилотников с поражающими элементами в воздухе, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    По информации ведомства, аппараты зависают в воздухе, после чего взрывчатка с металлическими шариками детонирует над предполагаемыми местами скопления людей. Отмечается, что такие дроны не пикируют на цель, а поражают площадь сверху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении трех мирных жителей в результате ударов украинских беспилотников.

    В четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о пострадавшем мужчине при атаке дронов.

    В среду мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил гибель мирной жительницы из-за удара аппарата ВСУ.

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    24 октября 2026, 05:31 • Новости дня
    Следствие сообщило о смене пола подозреваемыми в убийстве омского студента

    Двое подозреваемых в убийстве омского студента сменили пол

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое из шести подозреваемых в умышленном убийстве студента в Омске поменяли пол в паспорте на женский и принимали гормоны, сообщили в следственных органах Омской области.

    «Из трех девушек, подозреваемых в убийстве, только одна нормальная, остальные поменяли пол по паспорту и сидели на гормонах (движение ЛГБТ запрещено и признано экстремистским в России)», – рассказал собеседник ТАСС.

    По версии следствия, трое молодых людей и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет решили убить 20-летнего знакомого, студента одного из омских вузов. 20 июня этого года под предлогом передачи ценного предмета они заманили юношу к заброшенному строению, где с помощью строительной ленты связали ему руки и ноги.

    После этого они перетащили его на безлюдный участок, где нанесли несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений студент умер на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Омской области сообщила о назначении психиатрической экспертизы шестерым подозреваемым в умышленном убийстве студента.

    В июле источник в силовых структурах рассказал о приеме гормональных препаратов для изменения пола проходящими по делу об убийстве студента молодыми людьми.

    В июне региональное следственное управление СК заявило о помещении под стражу шестой фигурантки уголовного дела об убийстве студента в Омске.

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    23 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Маск обвинил власти Украины в обогащении за счет поступающих в страну миллиардов
    Маск обвинил власти Украины в обогащении за счет поступающих в страну миллиардов
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Основатель SpaceX Илон Маск обвинил киевские власти в масштабном обогащении за счет миллиардов долларов, которые поступают в страну в ходе вооруженного конфликта.

    «На самом деле на Украине существует колоссальное расхождение интересов между элитами и простыми гражданами. Первые невероятно разбогатели на сотнях миллиардов долларов, поступающих на Украину, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они погибали в окопах», – цитирует Маска РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер связал падение поддержки Киева европейцами с масштабной коррупцией в государстве.

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил процветающую коррупцию на Украине.

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    23 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Набиуллина призвала ограничить льготную ипотеку. Она считает, что существующая сейчас система требует изменений, пишет URA.RU. «Льготная ипотека все-таки должна быть ограничена», – сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

    По ее словам, если текущая система сохранится, рыночная ипотека может стать недоступной для большинства граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Набиуллина сообщила о снижении стоимости жилищных кредитов вне льготных программ благодаря переходу к адресной господдержке.

    В марте она заявила, что льготная ипотека в стране почти вытеснила рыночную.

    Ранее Набиуллина объяснила, что значительный объем льготных кредитов приведет к повышению ключевой ставки во избежание разгона инфляции.

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    23 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Белый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках

    Объявлено о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках

    Белый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп. Прекращение огня с 29 октября позволит доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей.

    Локальное перемирие вступит в силу 29 октября и позволит временно прекратить боевые действия для организации безопасного коридора. Соглашение предусматривает доставку медикаментов, продовольствия и чистой воды, а также эвакуацию пожилых людей из зоны конфликта, сообщается в заявлении Белого дома.

    «Ситуация в Алешках ужасающая. Это прифронтовой город на грани катастрофы. Оставшееся население Алешек состоит в основном из пожилых людей, которым срочно требуется медицинская помощь, лекарства, еда и чистая вода», – заявила Мелания Трамп.

    По словам супруги американского лидера, жители города сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и регулярными атаками. Первая леди выступила в роли эксклюзивного посредника и вела прямые переговоры с руководством России и Украины. Представители обеих стран совместно оценят потребности жителей в помощи. Желающие покинуть Алешки получат транспорт для переезда в выбранном направлении на территорию России или Украины.

    Процесс эвакуации будут сопровождать сотрудники независимой американской медиаорганизации для документирования действий команд на местах. Контактный канал, использованный для достижения договоренностей, был создан ранее во время воссоединения 34 детей со своими семьями, и в настоящее время стороны приступили к разминированию дорог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди США за посредничество в урегулировании ситуации в Алешках.

    В середине месяца помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о договоренности по контактам уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп.

    Уполномоченный заявила о готовности американской команды оказать помощь оставшимся без продовольствия горожанам.

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    23 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Лантратова: Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многодетный отец семерых детей вернулся из плена в ходе обмена между Россией и Украиной, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    Лантратова сообщила о возвращении из украинского плена российского военнослужащего, которого дома ждут семеро детей. Многодетный отец в ближайшее время вернется домой к семье, пишет РИА «Новости».

    «Ольга, это все благодаря вашей воле, благодаря вашей вере», – сказала Лантратова во время телефонного разговора с супругой военнослужащего.

    Омбудсмен подчеркнула, что до обмена общалась с женой бойца практически каждый день. По ее словам, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    В тот же день Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Омбудсмен заявила о возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.

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    24 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано

    Захарова призвала Рим прислушаться к словам Аль Бано об отмене санкций

    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

    Известный итальянский эстрадный певец Аль Бано обратился к председателю Совета министров Италии Джордже Мелони с призывом отменить антироссийские санкции и начать работу над достижением мира на Украине, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «Возникает вопрос посерьезнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?» – задалась вопросом дипломат.

    По ее словам, у итальянских властей возникли серьезные сложности с восприятием мнений, не вписывающихся в привычную политическую повестку.

    Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал недавние молодежные беспорядки в Милане результатом гибридной войны. После этого Мелони поручила спецслужбам проверить возможный иностранный след в протестах, а в местных средствах массовой информации появились публикации о якобы причастности Москвы к погромам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало гражданам избегать мест беспорядков.

    В пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В четверг итальянский певец Аль Бано призвал отменить антироссийские санкции.

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    23 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника

    МИД Молдавии: Сотрудника посольства России объявят персоной нон грата

    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение объявить одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата в ответ на инцидент с падением беспилотника на территории республики.

    Один из сотрудников посольства России в Кишиневе будет выслан из страны из-за падения беспилотника со взрывчаткой на молдавской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел республики.

    В молдавском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее серьезным нарушением суверенитета и прямой угрозой безопасности граждан. Отмечается, что российский дипломат подлежит высылке именно в качестве ответной меры на эти события.

    Ранее пресс-служба министерства обороны Молдавии проинформировала о падении дрона со взрывчаткой в районе Теленешты. При этом молдавские власти не предоставили никаких доказательств принадлежности упавшего аппарата российской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Молдавии Майя Санду заявила о произошедших в четырех районах страны взрывах из-за падения ракет и беспилотников.

    Пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии сообщила о вручении ноты протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову в связи с падением летательных аппаратов.

    В прошлом месяце Генеральный инспекторат полиции страны проинформировал о падении неизвестного беспилотника и возгораниях на сельскохозяйственных угодьях.

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    24 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8

    Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в Кемеровской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,8 на территории Кемеровской области.

    Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Западной Сибири на территории Кемеровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Специалисты зафиксировали сейсмическое событие в 5:24 по местному времени, что соответствует 1:24 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 39 км от города Киселевска.

    Очаг зарегистрированного землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о возможных последствиях, пострадавших и разрушениях в результате сейсмического события пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в Баргузинском районе Бурятии.

    Летом в районе сибирского города Карасук произошли подземные толчки магнитудой 5,3.

    В прошлом году сибирский отряд МЧС России отправился в Мьянму для помощи местным жителям после разрушительного землетрясения.

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