В ДТП в Алтайском крае один человек погиб и трое пострадали

Tекст: Тимур Шайдуллин

Авария произошла на 27-м км автодороги Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области. Столкнулись Toyota Town Ace под управлением водителя 1991 года рождения и Tenet T8, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, передает ТАСС.

В результате происшествия пассажир Toyota Town Ace, мужчина 1982 года рождения, скончался на месте до приезда скорой помощи. Два других пассажира этого автомобиля получили травмы и были госпитализированы. Водителю Tenet T8 оказали медицинскую помощь на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Республике Алтай при столкновении двух легковых автомобилей пострадали восемь человек.

Ранее автобус «Барнаул – Яровое» с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, два человека пострадали. За две недели до этого на трассе в регионе перевернулся еще один автобус, тогда пострадали шесть человек.



