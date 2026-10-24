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    24 октября 2026, 14:10 • Новости дня

    Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин внес в Государственную думу на ратификацию три международных договора в правовой сфере с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа.

    В электронной базе нижней палаты парламента появились проекты законов о ратификации соглашений с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа, передает РИА «Новости».

    Договор с Зимбабве о взаимной правовой помощи по уголовным делам был подписан в Москве и Хараре 18 мая 2026 года. Стороны обязуются оказывать друг другу поддержку, если деяние является уголовно наказуемым по законам обеих стран.

    Соглашение с Камбоджей о взаимной защите граждан в области международной уголовной юстиции заключили в Казани 26 июня 2026 года. Документ предусматривает защиту от передачи органам международной юстиции и высылки в третьи страны без предварительного согласия Москвы или Пномпеня. Абсолютным иммунитетом наделяются президент, премьер-министр, председатели палат парламента и ряд других высших должностных лиц России.

    Договор с Никарагуа о выдаче преступников был подписан в Петербурге 5 июня 2026 года. Государства обязуются выдавать по запросу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. При этом в экстрадиции может быть отказано, если она способна нанести ущерб суверенитету или безопасности запрашиваемой стороны.

    Ранее глава МИД Зимбабве Амон Мурвира назвал политические отношения между двумя странами великолепными.

    Министр иностранных дел Вальдрак Джентске подтвердил нерушимое братство и поддержку внешнеполитического курса Москвы на фоне формирования нового мирового порядка.

    Власти Камбоджи передали России двоих граждан, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

    23 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов

    Путин поручил Кабмину расширить выпуск систем охлаждения для дата-центров

    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин дал указание правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных.

    Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно тексту документа, к реализации поставленной задачи правительство должно привлечь Сбербанк, компанию «Яндекс» и ряд других заинтересованных организаций.

    Кабинету министров предстоит подготовить и представить соответствующий доклад главе государства в срок до 1 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Летом представители российской IT-отрасли заявили о необходимости дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин указал на необходимость перехода всех российских компаний на отечественные IT-решения.

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    23 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил расширить применение отечественных технологий ускоренной регенерации тканей при лечении ранений.

    Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря, говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

    Правительству совместно с Агентством стратегических инициатив предложено рассмотреть вопросы поддержки проектов по ускоренной регенерации тканей, в том числе при лечении ранений, полученных участниками спецоперации. В частности, речь идет о технологии ООО «Шэнэскин», которая будет применяться при участии Минобороны и фонда «Защитники Отечества».

    Кроме того, предполагается поддержка таких компаний, как АО «Нейрореволюция», ООО «БиометрикЛабс», «Вольтс Групп», «ИНЖИНИРИНГ+», «Медицинские скрининг системы», «РобоПро», «Сверх» и «ЭСФИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин поддержал идею использовать творчество для реабилитации участников специальной военной операции.

    Глава государства заявил об активном развитии программ социальной адаптации тяжелораненых участников спецоперации.


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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин посмертно наградил погибших членов избиркомов орденами Мужества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества членов избирательных комиссий, которые погибли в приграничных регионах при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА «Новости». В документе отмечается, что награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

    Орденов удостоены секретарь участковой избирательной комиссии участка №398 в Запорожской области Юлия Гелевич и член участковой комиссии участка №220 в Херсонской области Ольга Демьяненко.

    Кроме того, президент посмертно удостоил орденов Мужества секретаря избиркома участка №353 в Белгородской области Елену Калтыкову, председателя избиркома участка №47 в Херсонской области Елену Литвиненко, председателя комиссии участка №595 в Запорожской области Викторию Максимову, председателя избиркома участка №228 в ЛНР Наталью Синицыну, а также членов избирательных комиссий в Белгородской области Сергея Смородинова и Елену Фоменко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральная избирательная комиссия России сообщила о повреждении здания территориальной избирательной комиссии в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела.

    Ранее Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества помощника машиниста Ивана Шведова, погибшего во время удара украинских войск по Джанкою.

    Также глава государства посмертно наградил орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину.

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    23 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, включив в него специальности в области обороны и безопасности.

    «Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с автономной некоммерческой организацией «Платформа Национальной технологической инициативы» и при участии Минобороны России обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него в том числе профессий (специальностей) в области обороны и безопасности», – цитирует поручение главы государства РИА «Новости».

    Первый доклад необходимо представить до 1 декабря, а далее – раз в год. Ответственными за выполнение задачи назначены генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Владимир Путин поддержал идею обновить существующий «Атлас новых профессий» за счет гражданских и военных компетенций.

    В том же месяце глава государства одобрил работу участников программы «Время героев» в Агентстве стратегических инициатив после завершения службы.

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    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

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    23 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин поручил представить предложения об учреждении архитектурной госпремии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству и администрации президента подготовить предложения об учреждении Государственной премии в области архитектуры и градостроительной деятельности.

    Соответствующий перечень поручений по итогам встречи со специалистами в области пространственного развития размещен на сайте президента, передает РИА «Новости».

    Доклад по учреждению архитектурной госпремии необходимо представить до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин направил приветствие участникам открывшейся в Петербурге международной конференции по социальной архитектуре.

    В прошлом месяце президент поручил разработать не менее 200 мастер-планов для развития малых городов и сел.

    Летом во время поездки в Улан-Удэ глава государства поделился желанием видеть в российских городах современные здания.

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    24 октября 2026, 08:01 • Новости дня
    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю

    Посол Кумар: Путин и Моди дали указания развивать двустороннюю торговлю

    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили министерствам двух стран развивать двустороннюю торговлю.

    Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди по итогам саммита БРИКС поручили профильным министерствам и ведомствам продолжить развитие двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

    «Одним из конкретных результатов сотрудничества стало совместное участие лидеров наших стран в деловом саммите БРИКС, а также посещение выставки «Иннопром – Индия» – первой российской промышленной выставки, проведенной в Нью-Дели», – заявил посол Индии в России Винай Кумар в интервью по итогам II российско-индийского бизнес-форума «Тайм».

    Дипломат добавил, что данные мероприятия позволили руководителям государств обсудить весь спектр российско-индийских отношений и отдать необходимые распоряжения по наращиванию взаимодействия в сфере коммерции и торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол Индии в России Винай Кумар заявил о намерении Нью-Дели и Москвы увеличить объем двусторонней торговли до 100 млрд долларов к 2030 году.

    Винай Кумар сообщил о планах Индии направить в Россию необходимое количество квалифицированной рабочей силы.

    Ранее президент России Владимир Путин указал на особую роль дорожного хозяйства в жизни страны.

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    23 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Участвовавшие в спецоперации братья из Кот-д'Ивуара получили гражданство России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое уроженцев Кот-д'Ивуара, которые добровольно отправились в зону специальной военной операции и служили в штурмовых подразделениях, стали гражданами России в упрощенном порядке.

    Молодые люди приехали в Чувашию для прохождения курсов и поступления в вуз, а летом 2025 года заключили контракт с Минобороны. «Для братьев из Западной Африки приезд в Россию был давней мечтой», – сообщили в МВД по региону.

    В ведомстве уточнили, что уроженцы Африки воевали в штурмовых подразделениях. Они многократно рисковали жизнью, подставляя плечо боевым товарищам, вытаскивая раненых с поля боя, и сами получили ранения.

    По истечении срока контракта управление по вопросам миграции помогло бойцам оформить документы. К ним применили особый порядок приобретения гражданства со сроком рассмотрения не более одного месяца. В пятницу двоюродным братьям, награжденным орденами Мужества, в торжественной обстановке вручили российские паспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года полиция помогла восстановить документы проходящему службу в зоне спецоперации уроженцу Казахстана.

    Прошлым летом управление миграции МВД Северной Осетии выдало российский паспорт получившему ранение в ходе боевых действий казахстанцу.

    В начале прошлого года приехавший на учебу и заключивший контракт с Минобороны уроженец Алжира получил гражданство в Томске.

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    23 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Политолог Баширов: Шестакову предстоит решать новые задачи по развитию Приморья
    Политолог Баширов: Шестакову предстоит решать новые задачи по развитию Приморья
    @ Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Назначение Константина Шестакова врио губернатора Приморского края обеспечит преемственность региональной политики, но потребует от нового руководителя и собственных управленческих решений. Шестаков хорошо знаком с проблемами региона по работе мэром Владивостока, а его предшественник Олег Кожемяко заложил основу для дальнейшего развития края, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края.

    «Константин Шестаков выглядит крайне удачным кандидатом на пост врио губернатора Приморского края. Он успел хорошо зарекомендовать себя на посту мэра Владивостока. Местные жители его хорошо знают и доверяют ему. К тому же Шестаков является уроженцем столицы Дальнего Востока, поэтому понимает ситуацию в регионе как никто другой», – сказал политолог Марат Баширов.

    По его мнению, новый руководитель края продолжит политику экс-губернатора Приморья Олега Кожемяко. Особенно заметной преемственность будет в экономике и социальной сфере. «Судя по всему, у них сложились хорошие личные отношения. Шестаков знает и понимает логику действий своего предшественника, а значит, после вступления в должность сможет без промедления продолжить реализацию начатых проектов», – отметил эксперт.

    Соответственно, приоритеты краевой администрации останутся прежними. «При этом региону предстоит работать в рамках недавно принятой Стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года. Документ устанавливает более высокие и конкретные целевые показатели в экономике, транспортной сфере и промышленности. Реализация части предусмотренных инициатив потребует межрегиональной кооперации и привлечения дополнительного финансирования», – продолжил собеседник.

    «Решение новых амбициозных задач, безусловно, потребует от врио губернатора поиска собственных управленческих подходов и формирования команды. Первым экзаменом для него станут выборы губернатора, которые пройдут в сентябре 2027 года. За оставшийся год Шестакову предстоит доказать жителям края, что он готов работать в новом статусе», – подчеркнул Баширов.

    Важно и то, что Шестаков является выпускником «Школы губернаторов». «Это серьезный федеральный проект, которому президент придает большое значение. Тот факт, что Путин нередко назначает временно исполняющими обязанности глав регионов выпускников этой программы, свидетельствует о внимании российского лидера к развитию регионов и поддержке компетентных и патриотичных управленцев», – заключил Баширов.

    Ранее Владимир Путин назначил Константина Шестакова врио губернатора Приморского края. Соответствующее предложение президент сделал действующему мэру Владивостока в рамках личной встречи, состоявшейся в четверг. По словам Шестакова, он и его команда уже продумали четыре ключевых направления, по которым будет вестись работа новой администрации.

    Первое – поддержка ветеранов СВО из Приморья в процессах трудоустройства и реабилитации. Второе – экономика и инвестиции. В данном аспекте новый врио пообещал сделать особый акцент на те проекты, которые реализуются благодаря поручениям президента. Таковыми являются, например, создание АЭС и гражданской судостроительной верфи.

    Третье направление – молодежная политика, в которой у региона уже имеются серьезные успехи. Шестаков уточнил: в этом году в ДВФУ поступили 6,9 тыс. студентов, из которых 4,8 тыс. приехали не из Приморского края. Он отметил, что новое поколение поверило в регион, в том числе благодаря широкой поддержке Владимира Путина.

    И наконец, четвертое – комплексное строительство, обозначенное экс-губернатором региона Олегом Кожемяко как «Большое благоустройство». «Это вовлечение не только в большие проекты, значимые, которые реализуются, например, в рамках национального проекта, парки, скверы, но и в том числе благоустройство у дома, в их дворах, во дворах жителей наших городов и большого Приморского края», – пояснил он.

    Напомним, Шестаков является уроженцем Владивостока. Он также прошел обучение в «Школе губернаторов» – программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Всего 65 выпускников инициативы возглавили регионы РФ.

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    23 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Эксперт Алмазов: Путин оперативно дал ход градостроительным инициативам архитекторов
    Эксперт Алмазов: Путин оперативно дал ход градостроительным инициативам архитекторов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложения участников встречи Владимира Путина с архитекторами и градостроителями в Улан-Удэ получили продолжение в президентских поручениях. Такая оперативность показала эффективность личного общения главы государства с профессиональным сообществом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Алмазов. Одним из важнейших результатов он назвал внимание к законодательному обеспечению реализации мастер-планов развития городов. В пятницу Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды.

    «Формат личного общения Владимира Путина с представителями архитектурной и градостроительной среды оказался эффективным инструментом обсуждения отраслевых проблем и путей их решения. Причем реализация намеченных в Улан-Удэ планов началась молниеносно», – сказал Алексей Алмазов, генеральный директор «ФСК Регион».

    Собеседник подчеркивает: с момента встречи президенту потребовалось всего несколько месяцев, чтобы оформить предложения специалистов в виде поручений правительству. Такая скорость реакции стала одним из ключевых результатов встречи. Наиболее значимым положением он считает рассмотрение законопроекта, связанного с реализацией мастер-планов, которые уже «превращаются из концепций в реальные проекты».

    «Однако для системной работы по данному направлению пока не хватает четкой законодательной рамки, связи мастер-планов с механизмом комплексного развития территорий (КРТ) и понятной модели взаимодействия в их рамках государства и бизнеса», – уточняет он, добавляя, что мастер-планы сегодня являются основным инструментом в развитии города.

    Речь идет о специализированных документах, определяющих пространственное и социально-экономическое развитие той или иной территории, задача которых, уточняет эксперт, состоит в попытке связать рост города с поступательным развитием гражданской инфраструктуры, общественными пространствами и реальными сценариями бытовой деятельности людей.

    «Он должен отвечать не только на вопрос, что и где можно построить, но и на более важные вопросы: как будет развиваться территория, какие функции ей необходимы, в какой последовательности следует создавать инфраструктуру, откуда придут инвестиции и какой результат получит город», – поясняет собеседник.

    Алмазов также отмечает значение участия президента в обсуждении профессиональных вопросов. «Вовлеченность главы государства позволяет задать работе специалистов единое направление. Кроме того, Владимир Путин не просто выслушивал инициативы, но стремился уточнить их содержание, чем серьезно помог специалистам», – заключил он.

    В пятницу Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству, принятых по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды. В частности, предложено рассмотреть вопрос системной поддержки креативных индустрий путем использования результатов их деятельности при благоустройстве территорий опорных населенных пунктов, предусмотрев закупки товаров, работ и услуг.

    Кроме того, поручено представить предложения по разработке образовательной программы для подготовки руководителей в сфере архитектурно-строительного проектирования и благоустройства, а также по учреждению государственной премии в области архитектуры и градостроительной деятельности.

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    23 октября 2026, 22:14 • Новости дня
    Путин поручил внедрить поддержку нейротехнологий для профориентации школьников

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать условия для тестирования и внедрения разработок в сфере нейротехнологий, в том числе для профессиональной ориентации школьников.

    Поручение вошло в перечень по итогам посещения в августе выставки «Знай наших» и форума «Сильные идеи для нового времени», передает ТАСС. К созданию условий для испытания и внедрения нейротехнологий предполагается привлечь образовательный фонд «Талант и успех». Разработки могут использоваться для профориентации учащихся по программам основного общего и среднего общего образования.

    Еще один пункт касается внедрения платформы «Цифровой рудник» в крупных горнодобывающих компаниях. В перечне названы «Норильский никель», «Полюс», «Алроса», «Металлоинвест» и Уральская горно-металлургическая компания.

    Кроме того, правительство рассмотрит поддержку производства программно-аппаратного комплекса для обнаружения потерь при транспортировке воды в водоканалах и тепловых сетях. К проекту планируется привлечь «Иннопрактику» и другие заинтересованные организации.

    Доклад о выполненной работе необходимо представить к 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин поручил включить специальности в области обороны и безопасности в атлас новых профессий. В августе глава государства призвал сформировать в стране систему поддержки инновационных разработок. Владимир Путин заявил о зависимости суверенитета и развития России от скорости внедрения инноваций.

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    23 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Замглавы МИД обсудил с послом Египта подготовку саммита Россия – Африка

    МИД: Борисенко обсудил с послом Египта Шаабаном подготовку саммита Россия – Африка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан провели встречу, на которой обсудили вопросы подготовки предстоящего третьего саммита Россия – Африка.

    Встреча состоялась в Москве по просьбе египетского дипломата, сообщается на сайте российского МИД. В ходе переговоров стороны также обсудили дальнейшее развитие многопланового российско-египетского сотрудничества.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября. Предыдущие форумы состоялись в Сочи в 2019 году и в Петербурге в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к участию в саммите Россия – Африка.

    Компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ комплекса «Антидроновый купол» на полях форума.

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    23 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин поручил кабмину проработать увеличение лимитов арендного жилья в ДФО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству до декабря представить предложения по увеличению лимитов предоставления арендного жилья в Дальневосточном федеральном округе.

    Глава государства поручил правительству проработать увеличение лимитов предоставления арендного жилья по программе «Доступное арендное жилье в ДФО», передает РИА «Новости». «Представить предложения по увеличению лимитов предоставления арендного жилья в рамках реализации программы «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе», в первую очередь для Хабаровского края, с учетом фактической потребности в таком жилье», – говорится в перечне поручений.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Перечень поручений составлен по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, состоявшейся 10 августа 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать Дальний Восток, чтобы переезд в регион не воспринимался как подвиг.

    В сентябре глава государства рассказал о значительном экономическом подъеме макрорегиона.

    Тогда он указал на необходимость не только сохранять, но и активно развивать огромные пространства Дальнего Востока и Арктики.

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    23 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Путин поручил взять под контроль цены на газовое оборудование для частных домов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вести оперативный мониторинг доступности и стоимости газового оборудования для частных домовладений.

    Кабинет министров должен обеспечить проведение оперативного мониторинга и анализа доступности для россиян газового оборудования и услуг по его установке. Это касается в том числе граждан, которые не получают субсидии на эти цели, сообщается на сайте Кремля.

    Также правительству поручено проанализировать достаточность средств, предусмотренных на предоставление субсидий для технологического присоединения к газораспределительным сетям. Соответствующий доклад премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 15 декабря 2026 года, а затем отчитываться раз в полгода.

    Кроме того, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с главами регионов поручено обеспечить контроль за ценами на оборудование и услуги. Ведомство должно принять меры по недопущению необоснованного роста цен и исключить включение в проекты газификации необязательных работ. Ответственными за выполнение этой задачи назначены глава ФАС Максим Шаскольский и высшие должностные лица субъектов Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство для распространения программы социальной газификации на сельские дома культуры.

    В начале месяца глава ФАС Максим Шаскольский заявил об обнаружении антимонопольным ведомством нарушений при закупках в рамках национальных проектов на сумму более 31 млрд рублей.

    Ранее глава государства потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов во избежание чрезмерного удорожания услуг.

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    23 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Комитет Госдумы одобрил налог на сверхдоходы горно-металлургических компаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о введении с 2027 года налога на сверхдоходы горно-металлургических предприятий.

    Документ предполагает установление с 1 января 2027 года налога на доходы компаний, которые обусловлены благоприятной рыночной ситуацией. Объектом обложения станут сверхдоходы от превышения средних мировых цен за 2026–2028 годы над аналогичными показателями 2025 года, пишет РИА «Новости».

    Сбор будет взиматься при росте мировых цен не менее чем на 10%. Налог распространится на добычу железа, цветных металлов, комплексных руд, горно-химического сырья и полупродуктов с содержанием драгоценных металлов.

    Базовая ставка налога составит 30%, а для золота она установлена на уровне 20%. Министерство финансов ожидает, что новые поступления в федеральный бюджет составят около 200 млрд рублей ежегодно в период с 2027 по 2029 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министр финансов Антон Силуанов сообщил о нахождении решения с предпринимателями по вопросу налогообложения сверхдоходов в горнодобывающей отрасли.

    Весной правительственная комиссия одобрила введение налога на доходы физических лиц с операций с цифровой валютой.

    В прошлом году Совет Федерации предложил обнулить налог на редкие металлы.

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