В Софии застрелили вице-президента Болгарского олимпийского комитета

Вице-президент Болгарского олимпийского комитета убит в Софии

Tекст: Мария Иванова

По подозрению в совершении преступления правоохранительные органы задержали троих человек: одного гражданина Болгарии и двух граждан Турции, передает ТАСС.

Исполняющий обязанности главного секретаря МВД Любомир Николов сообщил, что сигнал о происшествии поступил в полицию в 10:18 мск. Полицейские обнаружили орудие преступления на месте происшествия.

В качестве основной версии следователи рассматривают финансовый спор между деловыми партнерами. Погибший также занимал пост первого вице-президента Европейского союза тхэквондо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель болгарского футбольного клуба «Ботев» Илиян Филипов погиб от огнестрельного ранения в голову при возвращении домой после спортивного матча.

Летом правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в рамках расследования уголовного дела о заказных убийствах.