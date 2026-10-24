Профсоюз пригрозил забастовкой из-за планов Volkswagen сократить 12 тыс. мест

Bild: Профсоюз пригрозил Volkswagen забастовкой из-за сокращения 12 тыс. мест

Tекст: Мария Иванова

Автопроизводитель в рамках программы жесткой экономии планирует ликвидировать дополнительные рабочие места в своем основном бренде в дополнение к уже утвержденному увольнению 35 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Руководство рассчитывает провести оптимизацию без прямых принудительных увольнений, предложив сотрудникам переход в субсидируемые государством компании для переобучения и последующего трудоустройства. Директор автогиганта по кадровым вопросам Арне Майсвинкель объяснил данные шаги ухудшением положения дел в бизнесе.

Профсоюз работников металлообрабатывающей промышленности IG Metall категорически отверг инициативу и пригрозил забастовками сразу после Нового года. Организация расценивает планы по созданию переходных компаний как нарушение договоренностей и опасается проведения санации предприятия за счет налогоплательщиков.

Ситуацию обостряет недавнее решение руководства расторгнуть десять коллективных договоров, которые регулируют вопросы рабочего времени и надбавок для почти 130 тыс. сотрудников. Официальные переговоры между сторонами начнутся 24 ноября в Эмдене, а в случае провала профсоюз получит право на забастовки с начала 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу руководство концерна потребовало заморозить заработную плату сотрудников Skoda Auto до 2030 года.

В понедельник Volkswagen запланировал остановить рост зарплат части своих работников по всему миру. В прошлом месяце немецкий автогигант намерился дополнительно уволить около 4 тыс. человек на заводах Porsche.