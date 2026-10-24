В Петербурге задержали двух рецидивистов за серийные кражи дорогих авто

В Петербурге полиция задержала двух рецидивистов за кражу BMW и Lexus

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники полиции задержали в Петербурге двух ранее судимых мужчин по подозрению в кражах автомобилей BMW и Lexus общей стоимостью почти 20 млн рублей, сообщили в региональном главке МВД.

В январе 2025 года правоохранительные органы получили заявление о похищении BMW X6 и BMW 730i из гаражного кооператива во Всеволожском районе Ленинградской области. Ущерб оценили в 11,3 млн рублей и 5,8 млн рублей соответственно. Один из автомобилей позднее был найден представителем владельца на паркинге в Петербурге с другими номерами.

В декабре 2024 года с проспекта Науки в Петербурге угнали Lexus GS350 стоимостью 2,3 млн рублей. По этим фактам были возбуждены уголовные дела о краже.

В результате совместной операции сотрудников угрозыска главка и Калининского района были задержаны двое ранее судимых мужчин 30 и 52 лет. При обыске у них обнаружили девять комплектов автомобильных номеров, а также ключи и документы от машин.

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