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    24 октября 2026, 13:30 • Новости дня

    Открытое горение в московском санатории «Узкое» ликвидировали

    Пожар в санатории на юго-западе Москвы потушили на площади 800 кв. метров

    Tекст: Мария Иванова

    Открытое горение в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы удалось ликвидировать на площади 800 кв. метров.

    Открытое горение в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы удалось ликвидировать на площади 800 кв. метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

    «Открытый огонь ликвидирован на площади 800 квадратных метров», – сказал собеседник агентства.

    Возгорание произошло по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожар в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы локализовали на площади 800 кв. метров. Огонь вспыхнул в находящемся на реконструкции административном здании.

    24 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки

    В Московском регионе началось нашествие азиатских клопов-вонючек

    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский регион стал новым местом зимовки для азиатского мраморного клопа-вонючки из-за благоприятных климатических условий.

    Мягкие зимы и жаркое лето позволили насекомым быстро нарастить популяцию и адаптироваться к новым территориям, сообщает телеканал 360.ru.

    У клопа нет естественных врагов в местных широтах, отмечают биологи. Для человека он не представляет опасности, так как не кусается и не переносит инфекции, однако наносит серьезный ущерб урожаю яблок, винограда и томатов.

    С наступлением холодов насекомые стремятся в тепло и проникают в жилые дома через щели и вентиляцию. Биологи советуют герметизировать окна и задергивать шторы ночью. При обнаружении клопа в квартире его рекомендуют поймать в банку и выпустить на улицу, поскольку при раздавливании насекомое выделяет резкий неприятный запах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биолог Владимир Гладун связал нашествие мраморных клопов в Краснодарском крае с их теплолюбивостью и активным поиском укрытий на зиму.

    Ранее жители южных регионов России массово жаловались на проникновение этих насекомых в дома и автомобили. До этого эксперты допускали генетическую мутацию азиатских клопов после успешной адаптации к климату Подмосковья.

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    23 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево началась эвакуация из-за угрозы атаки дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов началась эвакуация пассажиров, закрыт вход в стерильную зону.

    Об эвакуации пассажиров в связи с угрозой атаки БПЛА сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров», – говорится в сообщении авиагавани в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.

    В мае падение обломков беспилотника зафиксировали на территории Шереметьево.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного

    Московский суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве бывшего парня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганский суд Москвы заключил под стражу Юлию Приходько, которая обвиняется в убийстве своего бывшего молодого человека во время ссоры в центре столицы.

    Следственные органы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в квартире в центре города. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой Приходько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказали РИА «Новости» в Таганском суде Москвы.

    Конфликт между бывшими партнерами начался после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры обвиняемая ударила его ножом в грудь.

    По предварительным данным источников агентства, девушка занималась вебкамом. В столичной прокуратуре добавили, что в ходе допроса обвиняемая не признала свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу задержанная не признала вину и заявила о защите от пьяного нападавшего. Прокуратура города официально предъявила Юлии Приходько обвинение.

    В четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы.

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    23 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Суд взыскал с иноагентов 40 млн рублей в пользу Дерипаски

    Суд взыскал 40 млн рублей с Певчих и Романовой по иску Дерипаски

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства, обязав иноагентов Марию Певчих (включена в список террористов и экстремистов), Ирину Аллеман, Ольгу Романову и Сергея Ежова (включен в список террористов и экстремистов) выплатить 40 млн рублей.

    Информацию, распространенную ответчиками, суд признал не соответствующей действительности, передает ТАСС. Авторы видеоролика на сервисе YouTube обвиняли предпринимателя в совершении ряда преступлений, в том числе коррупционных.

    «Суд согласился, что эти сведения являются не соответствующими действительности, обязал ответчиков удалить видеоролик и опубликовать опровержение. Взыскал с них сумму компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей», – заявил адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

    Исковое заявление в столичный суд Олег Дерипаска подал в июне этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Симоновский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Сергею Полонскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

    До этого Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр (признаны иноагентами в России).


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    23 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на подлете к Москве

    Собянин: Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны.

    Четыре беспилотника были сбиты средствами ПВО Министерства обороны на подлете к столице. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об успешном отражении атаки трех направлявшихся в сторону Москвы беспилотников.

    Позже российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских аппарата около столицы.

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    23 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

    Синоптик Голубев: В Москве в выходные ожидается от 11 до 14 градусов тепла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предстоящие выходные в Москве будут теплыми и без осадков, воздух прогреется до 14 градусов тепла, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

    «Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой и без осадков. Температура воздуха в Москве в выходные будет от +11 до +14 градусов», – приводит слова Голубева РИА «Новости».

    Синоптик пояснил, что погода обусловлена западной периферией антициклона. Существенных изменений не ожидается до конца недели, однако с понедельника начнется небольшое похолодание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила об аномально теплой погоде с температурой до 13 градусов тепла в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные.

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что ветреная погода избавит столицу от сильных туманов.

    Во вторник в Москве зафиксировали первые осенние заморозки.

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    24 октября 2026, 04:16 • Новости дня
    Посол Ирана назвал дату визита Пезешкиана в Москву

    Посол: Президент Ирана приедет в Россию на саммит ФСЭГ 27 октября

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 27 октября для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа, сообщил иранский посол в России Казем Джалали.

    «Его превосходительство доктор Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран, прибудет в Москву с визитом для участия в саммите лидеров стран-экспортеров газа, который состоится во вторник, 27 октября. В настоящее время мы прорабатываем детали его поездки», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

    Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября в ходе визита в Тегеран сообщил Пезешкиану, что его российский коллега Владимир Путин ждет его на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве в конце октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал визит Пезешкиана в Россию на следующей неделе.

    В понедельник иранский лидер заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с Путиным.

    В тот же день он выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.

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    23 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Петербургский аэропорт Пулково принял 25 направлявшихся в Москву рейсов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Петербургская воздушная гавань Пулково выступила в качестве запасного аэродрома для московского авиаузла.

    Пулково обслуживает перенаправленные из столицы самолеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Воздушные ворота Северной столицы».

    «Аэропорт уже принял 25 рейсов», – сообщили в пресс-службе оператора петербургской авиагавани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

    В воскресенье петербургский аэропорт задержал более 50 рейсов после атаки беспилотника. Управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы» сообщила об обслуживании свыше 110 самолетов после отмены ограничений.

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    23 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку трех направлявшихся в сторону Москвы беспилотных летательных аппаратов.

    «Отражена атака трех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в своем канале в мессенджере Max.

    Ранее сообщалось о 19 уничтоженных на подлете к Москве с ночи беспилотниках.

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    23 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Службы столичных аэропортов перевели на усиленный режим работы

    Росавиация: Службы столичных аэропортов работают в усиленном режиме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Службы московских аэропортов работают в усиленном режиме на фоне временных ограничений, обстановка в терминалах остается спокойной, сообщила Росавиация.

    «Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В Росавиации отметили, что для пассажиров работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка. Кроме того, усилены контакт-центры аэропортов, температурный и санитарный режимы в воздушных гаванях находятся в установленных нормативах.

    В ведомстве подчеркнули, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82), которые регламентируют предоставление напитков и питания, а также организацию размещения пассажиров в гостиницах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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    24 октября 2026, 07:21 • Новости дня
    Метеорологи зафиксировали рост зимних температур в Москве почти на 2 градуса

    ТАСС: Зимние температуры в Москве выросли почти на 2 градуса за последние 35 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Зимняя температура в Москве с 1880 года увеличилась на 5,5 градуса, а за последние 35 лет выросла еще почти на 2 градуса, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «Глобальное изменение климата набирает свои темпы. С 1880 года за период в 145 лет тренд зимней температуры воздуха показывает ее рост в Москве на 5,5 градуса, а с 1991 года, за последние 35 лет, рост температуры составил почти 2 градуса», – заявил Терешонок, передает ТАСС.

    По его словам, с 1880 года количество зимних осадков в столице увеличилось в среднем на 100 мм, а с 1991 года – на 50 мм.

    Климатолог добавил, что в последние десятилетия глобальная температура растет более интенсивно, при этом процесс идет ступенчато: теплые периоды сменяются холодными.

    Ранее он отмечал, что средняя температура предстоящей зимы в Москве и Центральной России ожидается около климатической нормы или выше нее (норма для столицы составляет от минус 4 до минус 6 градусов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик РАН Владимир Клименко заявил о предстоящей теплой и снежной зиме в Москве. Во вторник Терешонок сообщил о вероятности морозных периодов в столице на фоне общих температур выше нормы.

    В начале месяца ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о чередовании оттепелей и морозов в Центральной России.

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    24 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Зимняя температура в Москве выросла почти на два градуса за последние 35 лет

    ТАСС: Зимняя температура воздуха в Москве с 1991 года выросла почти на два градуса

    Tекст: Денис Тельманов

    Зимняя температура воздуха в Москве за последние 35 лет выросла почти на два градуса, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «Глобальное изменение климата набирает свои темпы. С 1880 года за период в 145 лет тренд зимней температуры воздуха показывает ее рост в Москве на 5,5 градуса, а с 1991 года, за последние 35 лет, рост температуры составил почти два градуса», – заявил Терешонок, передает ТАСС.

    Климатолог добавил, что с 1880 года количество зимних осадков в Москве увеличилось в среднем на 100 мм, а с 1991 года – на 50 мм.

    По его словам, в последние десятилетия глобальная температура растет значительно интенсивнее, при этом теплые периоды сменяются холодными, что не противоречит общему тренду на потепление.

    Терешонок отметил, что средняя температура воздуха предстоящей зимы в Москве и Центральной России может оказаться близкой к климатической норме или превысить ее, которая составляет от минус четырех до минус шести градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ученый-климатолог Владимир Клименко заявил о превышении температурной нормы предстоящей зимой на 1,5-2,5 градуса.

    Во вторник начальник отдела метеорологии и климата Николай Терешонок спрогнозировал более теплую или близкую к климатической норме предстоящую зиму в Москве и Центральной России.

    В прошлом месяце ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о росте средней температуры в столице на полтора градуса за минувшие 30 лет.

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    24 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам потепление в выходные

    Синоптик Леус пообещал москвичам тепла на выходных

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на выходных ожидается облачная погода без осадков и повышение температуры до 14 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «В субботу в небе над Москвой будет довольно много облаков, но дождей не ожидается, а температура составит плюс 11-13 градусов, превысив норму на 3-4 градуса», – передает РИА «Новости» слова Леуса.

    В воскресенье благодаря антициклону облачность уменьшится, осадки не предвидятся. Температура может приблизиться к суточному рекорду, составив плюс 12-14 градусов.

    Синоптик также отметил, что в городе ожидается юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление в субботу составит 758 мм ртутного столба, а в воскресенье – 756 мм, что превышает норму на 12-14 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о теплой погоде без осадков в Москве на предстоящих выходных.

    Во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец зафиксировал первые с начала осени заморозки в столице.

    В понедельник Михаил Леус рассказал о повышении атмосферного давления в Москве до 765 мм ртутного столба.

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    24 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    В Москве загорелся санаторий «Узкое»

    В Москве загорелся реконструируемый корпус санатория «Узкое»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар вспыхнул в административном здании санатория «Узкое», находящемся на реконструкции на юго-западе Москвы.

    Загорелось реконструируемое административное здание на юго-западе Москвы. Возгорание произошло по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15, сообщили РИА «Новости» в столичном управлении МЧС России.

    На месте происшествия задействованы пожарно-спасательные подразделения, которые работают над ликвидацией огня. В ведомстве уточнили, что загорелось административное здание, которое находится на реконструкции.

    По данным сервиса «Яндекс Карты», по указанному адресу располагается санаторий «Узкое».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в столице увеличилась до 300 квадратных метров. Летом в южной части Москвы загорелось здание подстанции скорой помощи. В июле крупный пожар вспыхнул в старинном двухэтажном доме в Малом Казенном переулке.

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    24 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    В Москве начали поиски пропавшей после ссоры с возлюбленным москвички

    В Москве после ссоры с молодым человеком пропала 30-летняя девушка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Северном административном округе Москвы разыскивают 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

    В Москве пропала 30-летняя Садагова Лиза Иосифовна. Ее местонахождение неизвестно с 21 октября, сообщили РИА «Новости» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

    Сейчас идет сбор и проверка информации. «ЛизаАлерт» совместно с сотрудниками полиции проводит комплексную работу по установлению обстоятельств ее исчезновения.

    Волонтеры распространяют ориентировки, обзванивают медицинские учреждения и изучают записи с камер видеонаблюдения по предполагаемому маршруту пропавшей. Девушка была одета в белые джинсы и бордовую куртку, ее рост составляет 170 сантиметров.

    По предварительным данным правоохранительных органов, перед исчезновением москвичка поссорилась со своим молодым человеком. Сейчас полиция устанавливает круг общения пропавшей и опрашивает ее знакомых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция Екатеринбурга и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» начали поиски сбежавшей от матери 12-летней девочки.

    Ранее ее ровесница бесследно исчезла в городе Пересвете Московской области. А в апреле правоохранительные органы Самарской области развернули операцию для розыска ушедшей из дома трехлетней девочки.

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