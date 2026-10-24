У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Усиленных мер безопасности, патрулей полиции и других силовых ведомств возле дипломатического представительства КНДР в Пекине не наблюдается, передает ТАСС.

Охраняющие посольство военнослужащие просят прохожих не фотографировать ворота и здание. На территории миссии идет ремонт одной из построек, у юго-западного крыла возведены строительные леса.

Ранее сообщалось о прибытии Ким Чен Ына в Китай. МИД КНР пока не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности расширять сотрудничество с корейской стороной. Летом китайский лидер посетил Северную Корею для укрепления двусторонних отношений.