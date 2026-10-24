Президент Греции осудил теракт в православной церкви в Иордании

Греция осудила унесшее жизни восьми человек нападение на церковь в Иордании

Tекст: Мария Иванова

Глава государства подчеркнул, что Афины выражают поддержку христианским общинам Ближнего Востока и категорически осуждают идеи фанатизма, направленные против ценности человеческой жизни, передает ТАСС.

«Осуждение и пресечение терроризма во всех его проявлениях, где бы он ни имел место, должны быть непоколебимыми, непрерывными и практическими», – заявил Тасулас.

Нападение на церковь Святого Георгия в провинции Эль-Карак произошло в пятницу во время похорон. Трое боевиков открыли стрельбу, в результате чего погибли восемь человек и 34 получили ранения. Король Иордании Абдалла II навестил пострадавших в больницах и пообещал жестко ответить на теракт.

Поиск преступников продолжается. Как сообщил канал Al Mamlaka, иорданским спецслужбам пока не удалось задержать членов террористической ячейки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство здравоохранения Иордании сообщило о гибели восьми человек в результате нападения на православную церковь.

В пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по находившимся в храме провинции Эль-Карак людям.