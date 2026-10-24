Приставы начали взыскивать налоговый долг с жены иноагента Левы из «Би-2»

Жена иноагента Левы из «Би-2» задолжала налоговой почти 90 тыс. рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Столичная ФНС России передала акт судебным приставам, которые 13 октября начали исполнительное производство о взыскании с Аси Бортник 89,3 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Кроме того, в конце августа налоговая служба заблокировала счета индивидуального предпринимателя Бортник, прекратившего деятельность в 2018 году. Решение было принято для взыскания задолженности, а размер отрицательного сальдо единого налогового счета составил почти 89,5 тыс. рублей.

Министерство юстиции внесло Егора Бортника* в реестр иностранных агентов в мае 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство сыну солиста «Би-2» Федору Бортнику.

Ранее общественники выявили наличие бизнеса в России у признанного иноагентом Егора Бортника. Сам музыкант заявил об отсутствии у него понятия Родины.