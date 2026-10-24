Пожар в московском санатории «Узкое» локализовали

Пожар в реконструируемом санатории «Узкое» в Москве локализовали

Tекст: Тимур Шайдуллин

Локализован пожар в реконструируемом здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы. Возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Столичная прокуратура сообщила, что контролирует установление обстоятельств и причин возгорания. По предварительным данным ведомства, в здании проводили работы частные подрядчики, информации о пострадавших нет. Санаторий находится на территории природно-исторического парка «Битцевский лес».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожар вспыхнул в административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы.

В начале месяца площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в столице увеличилась до 300 квадратных метров. В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.