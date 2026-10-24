В Тверской области обнаружили останки 19 убитых нацистами пациентов

В Тверской области нашли останки 19 убитых нацистами пациентов психбольницы

Tекст: Дмитрий Зубарев

В годы Великой Отечественной войны на этом месте оккупанты массово уничтожали пациентов клиники, передает RT со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

В ведомстве уточнили, что в 1941 году во время оккупации Калининской (ныне Тверской) области в психиатрической больнице имени Литвинова были убиты более 1,5 тыс. человек. Архивные документы свидетельствуют, что больных расстреливали и вводили им смертельные дозы наркотических препаратов, а некоторых пациентов хоронили заживо.

В настоящее время раскопки в Калининском округе продолжаются. Следователи назначили ряд экспертиз для установления возраста, пола и точных обстоятельств гибели людей. Работы ведутся в рамках масштабного уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об обнаружении останков почти 250 человек на месте бывшего нацистского концлагеря.

Кроме того, руководитель Центра «Поиск» Игорь Цуканов рассказал о найденном в Курске захоронении более 80 убитых в годы оккупации человек.

Тем временем белорусские следователи обнаружили 166 ранее неизвестных мест уничтожения мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.