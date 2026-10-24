Анонсирован визит президента Ирана в Москву

Президент Ирана Пезешкиан стал участником саммита ФСЭГ в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Восьмой саммит ФСЭГ пройдет под председательством президента России Владимира Путина. Участники мероприятия, включая страны-наблюдатели и гостей, обсудят стратегические направления развития мирового рынка энергоресурсов и природного газа, передает ТАСС.

В посольстве Ирана также отметили, что саммит станет возможностью подчеркнуть важность дальнейшего сотрудничества между странами – производителями газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иранский посол Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан на предстоящей встрече в Москве обсудит с президентом России Владимиром Путиным экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал визит иранского президента в Россию на следующей неделе.

До этого Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с Путиным.