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    24 октября 2026, 12:32 • Новости дня

    Женщина за рулем ВАЗ сбила трех пешеходов на зебре в Бурятии

    Водитель ВАЗ сбила трех пешеходов на зебре в Северобайкальске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В бурятском городе Северобайкальске девушка за рулем ВАЗ сбила троих человек на пешеходном переходе, пострадавшие доставлены в больницу.

    27-летняя водитель ВАЗ в 07:44 (02:44 мск) совершила ДТП на проспекте Ленинградском в Северобайкальске в Бурятии, сообщает управление МВД по региону.

    В ведомстве уточнили, что водитель не справилась с управлением вблизи зебры и наехала на людей, переходивших проезжую часть. В результате аварии травмы получили пешеходы 1976, 1989 и 1990 годов рождения, все они госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Бурятии пьяный водитель устроил аварию с шестью пострадавшими.

    Летом в республике легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. А весной в столице региона Улан-Удэ в результате ДТП с участием водителя без прав серьезные травмы получили двое малолетних пассажиров.

    23 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел

    Кабмин обязал автосервисы отчитываться об использовании моторных масел

    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские автосервисы с 1 марта 2027 года будут обязаны регистрироваться в системе маркировки «Честный знак» и передавать сведения об использовании моторных масел и специальных жидкостей, соответствующее постановление издало правительство.

    Новые требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, приобретающих автомобильные масла и смазочные материалы для технического обслуживания и ремонта машин, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    В Центре развития перспективных технологий подчеркнули, что на сегмент автосервисов приходится до 40% рыночного оборота моторных масел. Включение этого канала в систему маркировки поможет повысить прозрачность оборота продукции и сократить реализацию нелегальных жидкостей.

    Кроме того, документ обязывает производителей масел передавать в систему информацию о конкретном адресе производственных площадок, что упростит проведение контрольных мероприятий надзорными органами. При этом смазочные материалы массой до 30 граммов или объемом менее 30 миллилитров освобождаются от обязательной маркировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения совещания с правительством для обсуждения системы «Честный знак».

    В мае глава государства Владимир Путин призвал устранить недочеты в механизме контроля за оборотом товаров.

    В прошлом году система маркировки заблокировала более 1,2 млн нелегальных автомобильных шин на кассах российских магазинов.

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    22 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления о переносе сроков уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей и спецтехники на декабрь 2027 года.

    Минпромторг предложил перенести оплату утилизационного сбора за четвертый квартал 2026 года и первый-третий кварталы 2027 года на конец 2027 года, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что эта мера позволит автозаводам высвободить оборотные средства для реализации инвестиционных программ, закупки комплектующих и своевременной выплаты зарплат. Отмечается, что отсрочка призвана обеспечить финансовую устойчивость предприятий в условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство перенесло срок уплаты утилизационного сбора для ведущих автозаводов страны.

    В прошлом году Минпромторг предложил дать крупнейшим отечественным производителям автотехники отсрочку по этому платежу на год.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    22 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей

    Минпромторг разрешил использовать автомобили Haval H3 и Dargo в такси

    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации машин для такси, внесены модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг.

    Список автомобилей для работы в такси расширен моделями Haval H3 и Haval Dargo, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Как пояснили в Минпромторге, производство этих моделей по полному циклу налажено в Тульской области, поэтому они соответствуют утвержденным параметрам закона о локализации. Обновленный список будет опубликован на сайте министерства.

    В Минпромторге напомнили, что перечень будет регулярно пополняться новыми локализованными моделями, подходящими под критерии закона. Закон, устанавливающий требования к автомобилям для работы в такси, вступил в силу 1 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минпромторг сообщил о возможности использования в отечественных таксопарках автомобилей марок Jetour, Tenet, Omoda и Jeland.

    В том же месяце ведомство увеличило уровень локализации иномарок для такси до 1,5 тыс. баллов.

    В марте перечень разрешенных автомобилей уже расширялся.

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    21 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    В массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

    МВД: В массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

    Tекст: Ольга Иванова

    На 52-м километре Киевского шоссе в Московской области столкнулись шесть попутных легковых автомобилей, за медицинской помощью обратились четыре человека, сообщил подмосковный главк МВД России.

    В Наро-Фоминском городском округе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает полиция Подмосковья в «Макс». Авария случилась около 19:00 по местному времени на 52-м километре Киевского шоссе по направлению в область. По предварительным данным, на дороге столкнулись шесть легковых автомобилей, которые передвигались в попутном направлении.

    В результате инцидента четыре человека обратились за медицинской помощью. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли три девочки-подростка.

    На прошлой неделе в Московской области в аварии пострадали четыре пассажира маршрутки.

    В начале месяца на трассе в Подмосковье после ДТП загорелся грузовик.

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    21 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Минтранс подготовил проект закона об уведомлениях перед эвакуацией машин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство транспорта России подготовило законопроект, согласно которому эвакуация автомобилей будет возможна только после отправки владельцу цифрового уведомления, сообщил кандидат на пост главы ведомства Дмитрий Ядров.

    Ядров рассказал на пленарном заседании Госдумы о подготовке нового законопроекта. Он предусматривает эвакуацию автомобилей исключительно после направления их владельцам цифрового уведомления, передает ТАСС.

    «Ключевое, наверное, в реализации этого проекта то, что эвакуация будет происходить только после того, как пришло собственнику транспортного средства соответствующее цифровое уведомление», – заявил Ядров.

    Для реализации инициативы планируется создать единую цифровую платформу взимания платы. Она позволит осуществлять обмен информацией об эвакуации транспортных средств и направлять предупреждения водителям. По словам Ядрова, в случае принятия законопроекта процедура эвакуации станет более удобной для граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правительство одобрило увеличение штрафов за езду без прав.

    Накануне в Госдуме предложили уведомлять об эвакуации автомобилей через «Госуслуги».

    В тот же день Минтранс разработал правила техосмотра авто на передвижных станциях.

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    21 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Минпромторг решил увеличить финансирование льготных автокредитов

    Алиханов: Минпромторг решил увеличить финансирование льготных автокредитов

    Минпромторг решил увеличить финансирование льготных автокредитов
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство предложит варианты увеличения финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга во втором чтении проекта федерального бюджета.

    Министерство торговли и промышленности России намерено добиваться выделения дополнительных средств на поддержку спроса в автомобильной отрасли на 2027–2029 годы, пишет РИА «Новости».

    «Работа в рамках бюджетного цикла не закончена, и во втором чтении мы будем рассматривать и предлагать все возможные варианты, чтобы увеличить финансирование этих инструментов», – сказал Алиханов.

    Министр подчеркнул, что в первичной редакции бюджета предусмотрен минимально необходимый объем средств для сохранения этих программ. Согласно документу, финансирование льготного автокредитования на 2027 год составит 7 млрд рублей, автолизинга – 17 млрд рублей, а еще почти 3,7 млрд рублей направят на поддержку производителей газомоторной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг расширил льготное автокредитование на семьи с двумя детьми.

    Автомобиль Lada Iskra включили в программу льготного автокредитования.

    Ранее многодетным пообещали скидку на покупку автомобилей.

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    23 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Руководство Volkswagen решило заморозить зарплаты в Skoda Auto до 2030 года

    Volkswagen заморозил зарплаты рабочих Skoda Auto до 2030 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство концерна Volkswagen Group потребовало заморозить заработную плату и премии сотрудников чешского автопроизводителя Skoda Auto на период до 2030 года.

    Профсоюз KOVO, объединяющий более 30 тыс. работников чешского предприятия, отверг требования немецкого автоконцерна об отказе от повышения базовых окладов и бонусных выплат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское радио.

    По данным профсоюзных деятелей, руководство группы впервые призналось в серьезности ситуации на производстве, которая может угрожать загрузке мощностей и уровню занятости в будущем.

    «Если автопроизводитель начнет увольнять персонал, то рабочие остановят производство на всех трех чешских заводах», – заявил председатель заводского профсоюза Skoda Auto Ярослав Повшик.

    Автоконцерн длительное время испытывает производственные проблемы из-за высоких издержек, избыточных мощностей, конкуренции с Китаем и американских пошлин. В рамках масштабной реструктуризации бизнеса Volkswagen Group планирует закрыть четыре завода в Германии и сократить до 100 тыс. рабочих мест по всему миру к концу десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автомобильный концерн Volkswagen решил заморозить заработную плату части своих сотрудников по всему миру.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей из-за скорого доминирования китайских машин.

    Летом немецкий автомобильный гигант запланировал уволить десятки тысяч работников на фоне кризиса в промышленности Германии.

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    23 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    «Атом» стал лидером по локализации среди российских авто
    «Атом» стал лидером по локализации среди российских авто
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский электромобиль «Атом», выпускаемый на заводе «Москвич», достиг уровня локализации в 70% и стал лидером среди производимых в стране машин.

    Электромобиль «Атом» от компании «Кама» занял первое место по уровню локализации среди автомобилей, выпускаемых на территории России, пишет «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора компании Харальда Грюбеля.

    По его словам, уровень локализации в 70% достигнут за счет применения отечественных кузовов, лакокрасочных материалов, аккумуляторов, электроприводов, силовой электроники и программного обеспечения.

    «Атом» выпускают на столичном заводе «Москвич». Процесс включает штамповку, сварку, окраску и окончательную сборку. В декабре 2025 года «Кама» подписала специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом и правительством Москвы о поэтапном увеличении доли российских компонентов.

    Также сообщается о росте продаж других автомобилей в России. В сентябре 2026 года впервые продано более тысячи машин марки Volga, лидером стал кроссовер Volga K50. Кроме того, наблюдается резкое увеличение спроса на новые пикапы: в сентябре реализовано 2160 единиц, что на 30,6% больше, чем в прошлом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на столичном заводе «Москвич» стартовал выпуск отечественных электромобилей «Атом» по полному производственному циклу.

    В начале сентября Минпромторг отчитался о замещении почти половины критических компонентов в российском автопроме.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости оказать поддержку предприятиям отрасли в условиях санкций.

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    23 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Mercedes-Benz запланировал уволить тысячи работников из-за экономии

    Handelsblatt: Mercedes-Benz решил сократить тысячи работников из-за экономии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автомобильный концерн Mercedes-Benz в рамках программы сокращения расходов запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников, пишет газета Handelsblatt.

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен ради экономии сократить несколько тысяч временных работников. Об этом рассказали в самой компании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    «Компания в ответ на запрос сообщила о «нескольких тысячах», – говорится в публикации издания.

    Сейчас на автомобильных заводах Mercedes-Benz в Зиндельфингене, Бремене и Раштатте трудятся около 3 тыс. временных работников. Всего штат автоконцерна насчитывает порядка 164 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

    Ранее наблюдательный совет германского автогиганта Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации с сокращением около 50 тыс. рабочих мест и закрытием четырех заводов.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа на фоне закрытия крупных заводов.

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    22 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Минпромторг спрогнозировал рост доли электромобилей в России

    Алиханов: Доля электромобилей на авторынке России вырастет до 25% к 2035 году

    Tекст: Ольга Иванова

    К 2035 году доля электромобилей в общих продажах автомобилей в России достигнет 25%, а в городах-миллионниках может составить до 50%, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

    «Мы в 2035 году видим, что примерно четверть рынка новых автомобилей продаваемых будет «электричками», – приводит слова Алиханова «Вести». Министр отметил, что рост будет особенно заметен в крупных агломерациях, таких как Москва, Петербург и Казань, благодаря увеличению числа зарядных станций. В этих городах доля электромобилей может достичь 50%.

    Основным стимулом для перехода на электромобили станет экономия на зарядке. По словам главы Минпромторга, зарядка электромобиля обходится в среднем в три раза дешевле заправки бензином, а при использовании загородных станций, например, на даче в Подмосковье, выгода увеличивается в несколько раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минпромторг отчитался о двукратном увеличении спроса на электромобили в России за первые девять месяцев текущего года.

    Летом первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о планах правительства производить до 2,8 млн транспортных средств в год к 2035 году.

    В январе министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о дальнейшем снижении объема параллельного импорта в страну в 2026 году.

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    22 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Таможня допустила открытие КПП Ивангород на границе с Эстонией в 2027 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Автомобильное сообщение через пункт пропуска Ивангород в Ленинградской области на границе с Эстонией может возобновиться после масштабной реконструкции в 2027 году, сообщила начальник службы организации таможенного контроля СЗТУ Олеся Снапкова.

    «МАПП Ивангород находится в стадии реконструкции, но при этом действует пешеходная составляющая. Пока реконструкция продолжается, ориентируемся на завершение в 2027 году, на открытие его», – цитирует Снапкову РИА «Новости».

    По ее словам, для граждан, пересекающих границу пешком, российская сторона максимально оптимизировала все процедуры. На пункте пропуска организовано ускоренное совершение таможенных операций и усилены дежурные смены.

    Многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород закрылся на реконструкцию для транспортных средств 1 февраля 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом перед контрольно-пропускным пунктом в Ивангороде образовалась внушительная очередь из желающих пересечь границу со стороны эстонской Нарвы.

    Начальник таможенного поста МАПП Ивангород Евгений Скорюков объяснил скопление сотен путешественников на границе работой эстонских служб.

    Весной на контрольно-пропускном пункте в Нарве выстроилась значительная очередь из желающих въехать на территорию России.

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    23 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Европейские автоконцерны начали переносить производство в Индию

    Автопроизводители из Европы решили перенести выпуск машин в Индию

    Tекст: Мария Иванова

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что европейские автомобильные компании ищут индийских партнеров для переноса части производства за пределы Европы из-за жестких регуляторных требований Евросоюза.

    Европейские компании планируют выпускать часть продукции вне Европы из-за удорожания производственных процессов, передает РИА «Новости».

    «Из-за всех дополнительных регуляторных требований, которые Европейский союз вводит для себя, европейским производителям придется искать надежных партнеров в других странах. Это позволит выпускать за их пределами хотя бы часть продукции, производство которой в Европе становится все более дорогим», – заявил Гоял.

    Он отметил, что многие немецкие автомобильные компании уже рассматривают возможность организации производства в Индии. В стране работают крупнейшие концерны из Германии, а также чешские автопроизводители. Несколько европейских брендов уже открыли индийские предприятия для поставок на внутренний и внешний рынки.

    Индия экспортирует около миллиона автомобилей, и вскоре машины местного производства начнут поступать в Европу. Кроме того, немецкие компании заинтересованы в инвестициях в здравоохранение, фармацевтику, научные исследования, а также изучают сотрудничество в точном машиностроении, аэрокосмической и оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне немецкий автопром столкнулся с жестоким кризисом из-за действий Евросоюза.

    В апреле Берлин начал переоборудовать автопромышленные заводы в предприятия по созданию вооружений ради наращивания военного потенциала.

    В марте эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предрек Европе новый виток деиндустриализации.

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    22 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    На сгоревшем в Тюменской области минивэне обнаружили газовое оборудование

    Госавтоинспекция: Сгоревший в ДТП минивэн был оснащен газовым оборудованием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минивэн Volkswagen, сгоревший в результате аварии с семью погибшими в Тюменской области, был легально переоборудован для использования газового топлива летом этого года.

    Авария произошла с участием минивэна Volkswagen, который въехал в заднюю часть грузовика и загорелся. В конструкцию автомобиля были внесены изменения: летом на нем установили газобаллонное оборудование, переоборудование официально узаконили, сообщает Госавтоинспекция.

    Автомобиль выехал из города Сибай в Башкирии с тремя пассажирами, по пути водитель забирал попутчиков в Челябинской и Тюменской областях. В результате происшествия погибли четверо мужчин и три женщины в возрасте от 35 до 65 лет, их личности сейчас устанавливаются.

    Двое пострадавших, включая 33-летнего водителя, получили ранения и были доставлены в больницу. Известно, что водительский стаж мужчины составляет 15 лет, при этом в 2026 году он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Правоохранительные органы дадут правовую оценку организации пассажирской перевозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ДТП с минивэном и грузовиком в Тюменской области погибли семь человек.

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    23 октября 2026, 10:48 • Новости дня
    Обвал продаж в США и Китае привел к массовым увольнениям в Volvo Cars

    Volvo Cars объявила о сокращении 2,5 тыс. рабочих мест

    Tекст: Мария Иванова

    Шведский автопроизводитель Volvo Cars сократит 2,5 тыс. сотрудников в связи с резким падением продаж и прибыли.

    Квартальный отчет автопроизводителя Volvo Cars показал резкое снижение продаж и операционной прибыли. Компания представила новый пакет мер по экономии, в рамках которого будет сокращено в общей сложности 2,5 тыс. рабочих мест, из них две тысячи – в Швеции, передает ТАСС.

    «В общей сложности эти меры предусматривают структурное сокращение около 2,5 тыс. рабочих мест по всему миру, из которых около двух тысяч – в Швеции, путем расторжения контрактов с консультантами, обычных увольнений и целевых выходных пособий для сотрудников», – говорится в пресс-релизе Volvo Cars.

    Отчет автопроизводителя за третий квартал 2026 года показывает резкое снижение операционной прибыли – 5,6 млрд крон (564,82 млн долларов). Общий оборот составил 66,9 млрд крон, что на 19,5 млрд меньше, чем в третьем квартале 2025 года. Ухудшение ситуации вызвано изменениями на рынке в Китае и США.

    Акции Volvo Cars упали более чем на 50% на Стокгольмской фондовой бирже с начала года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца шведский автопроизводитель Volvo Car отказался от годового прогноза на фоне ухудшения ситуации на китайском авторынке и медленного восстановления в США.

    В прошлом месяце генеральный директор компании Хокан Самуэльссон предупредил, что европейская автомобильная промышленность может столкнуться с крахом из-за высоких затрат на производство.

    Ранее Volvo Cars объявила о планах сэкономить 1,87 млрд долларов на фоне резкого падения операционной прибыли.

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    22 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Неизвестные сожгли в Лейпциге машины связанного с Rheinmetall предприятия

    Bild: В Лейпциге сожгли десять грузовиков связанного с Rheinmetall предприятия

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные злоумышленники подожгли десять грузовиков и фургонов на территории филиала немецкой машиностроительной компании MAN в Лейпциге.

    Возгорание как минимум десяти автомобилей произошло в ночь на четверг на охраняемой стоянке завода. Злоумышленники осуществили поджог одновременно в трех разных точках, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Полиция Лейпцига ведет расследование по факту умышленного поджога и выясняет наличие политических мотивов в действиях преступников.

    Филиал в Лейпциге не производит военную технику, однако материнская компания участвует в создании военных транспортных средств через оборонный концерн Rheinmetall.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Бундесвер предупредил о риске диверсий против армии Германии.

    На прошлой неделе правоохранительные органы задержали третью подозреваемую в поджоге польской станции Starlink.

    В прошлом месяце в Германии поймали подозреваемого в поджоге синагоги.

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