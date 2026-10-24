Суд продлил арест директору клиники по делу об обмане родителей детей-аутистов

Суд продлил арест директору клиники за обман родителей детей-аутистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Постановлением Чертановского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей до 28 декабря 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговича, обвиняемого в совершении ряда мошенничеств и неправомерном обороте средств платежей, в составе организованной группы», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает РИА «Новости».

По данным следствия, с декабря 2017 года обвиняемые целенаправленно искали семьи с детьми, страдающими тяжелыми неврологическими заболеваниями. Они убеждали родителей оплачивать дорогостоящие процедуры и препараты, которые не имели научного обоснования и не входили в рекомендации Минздрава.

Ранее ГСУ СК по Москве сообщало, что директору и врачу клиники предъявлено обвинение в мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Средства отмывались через подставные банковские карты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директору клиники Василию Генералову продлили арест до конца октября.

В августе его арестовали по делу о многолетнем мошенничестве.

Тогда директора и врача центра задержали по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью пациентов.