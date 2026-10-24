Липецкий школьник предотвратил нападение друга на учеников

СК: В Липецке подросток предотвратил теракт в школе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Школьники дружили с детства, но несколько лет не общались. Возобновив дружбу, подросток узнал, что его знакомый интересуется запрещенной террористической организацией, шок-контентом и планирует совершить нападение в школе, передает РИА «Новости».

Все время общения он пытался отговорить товарища от преступления и предлагал обратиться к психологу. Поняв, что друг способен на тяжкое преступление, после того, как тот прислал фото с ножом у спины соседа по парте, школьник показал переписку матери и учителю.

Информация была передана правоохранителям, что помогло предотвратить тяжкие последствия. Подросток, планировавший нападение, находится в СИЗО в ожидании суда. Ему вменяют участие в террористической организации и подготовку к теракту, что грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Липецкой области 16-летний подросток поджег полицейскую машину по указанию неизвестных кураторов из Telegram.

Также несовершеннолетнего учащегося подмосковного техникума осудили на четыре года колонии за публичное оправдание терроризма.

Кроме того, в прошлом году в Московской области суд назначил подростку штраф за несообщение о готовящемся теракте в гимназии.