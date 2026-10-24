Финский политик Мема назвал решение Дании купить дальнобойные ракеты провокацией

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Россия не имеет никакого намерения нападать на Европу, как сказал президент Путин, ни сейчас, ни в 2029, ни в 2050 году. Фактически это подготовка к европейскому перевооружению, НАТО будет преобразовано в европейскую армию… Я бы сказал, что этот шаг Дании является ненужным, провокационным и опасным», – заявил Мема РИА «Новости».

Мема добавил, что Европа продолжает выигрывать время для Украины для перевооружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство Дании решило закупить ракеты большой дальности у двух поставщиков.

В тот же день Армандо Мема заявил о превращении Европейского союза в союз войны.

Ранее политик осудил попытки европейских стран выставить Москву врагом для оправдания собственной милитаризации.