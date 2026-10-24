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    24 октября 2026, 12:04 • Новости дня

    Финский политик назвал планы Дании закупить дальнобойные ракеты провокацией

    Финский политик Мема назвал решение Дании купить дальнобойные ракеты провокацией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал планы Дании закупить дальнобойные ракеты, способные долететь до России, назвав этот шаг ненужным и провокационным.

    «Россия не имеет никакого намерения нападать на Европу, как сказал президент Путин, ни сейчас, ни в 2029, ни в 2050 году. Фактически это подготовка к европейскому перевооружению, НАТО будет преобразовано в европейскую армию… Я бы сказал, что этот шаг Дании является ненужным, провокационным и опасным», – заявил Мема РИА «Новости».

    Мема добавил, что Европа продолжает выигрывать время для Украины для перевооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство Дании решило закупить ракеты большой дальности у двух поставщиков.

    В тот же день Армандо Мема заявил о превращении Европейского союза в союз войны.

    Ранее политик осудил попытки европейских стран выставить Москву врагом для оправдания собственной милитаризации.

    24 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике

    МИД России заявил о возможных асимметричных контрмерах на задержание судов

    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия принимает ответные меры на задержание западными странами судов в Балтийском море, они могут носить асимметричный характер, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    По его словам, страны НАТО и ЕС фактически занимаются морским рэкетом, произвольно задерживая и арестовывая суда, следующие по общепринятым правилам, передает РИА «Новости».

    «Безусловно, принимаем надлежащие контрмеры, которые могут носить в том числе асимметричный характер», – заявил Масленников.

    Дипломат не уточнил, о каких именно ответных действиях идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владислав Масленников назвал действия стран НАТО и ЕС морским рэкетом. В четверг он сообщил об активном генерировании западными странами антироссийских инициатив в сфере морского судоходства.

    В прошлом месяце он назвал морским разбоем задержание гражданских судов странами Евросоюза.

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    22 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике

    Парламент Британии: Европа больше не может рассчитывать на защиту США в Арктике

    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике
    @ Zoonar.com/Al Carrera/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет по обороне палаты общин Британии пришел к выводу, что Европа больше не может рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов в европейской части Арктики.

    Европа лишилась возможности полагаться на возвращение США в Европейскую Арктику в качестве партнера в сфере безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет комитета.

    «Несмотря на текущую заинтересованность администрации на Крайнем Севере, Европа не может рассчитывать на возвращение США в Европейскую Арктику как партнера в сфере безопасности и союзника, на которого ранее рассчитывали Европа и Великобритания», – говорится в отчете.

    Авторы документа подчеркнули, что американская стратегия национальной обороны выделяет четыре стратегических военных приоритета. В их число входят обеспечение безопасности внутри страны, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, разделение бремени расходов с партнерами и стимулирование промышленной базы.

    По мнению британских парламентариев, эти приоритеты не предвещают более активного вовлечения Вашингтона в защиту Европы в среднесрочной перспективе, в том числе на Крайнем Севере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Евросоюз решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. В прошлом месяце МИД России заявил о резком росте военной активности альянса в регионе. Весной Москва предупредила о скором ответе на вызовы Североатлантического блока на Крайнем Севере.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 01:02 • Новости дня
    Посольство России обвинило Данию в подготовке пиратских захватов судов

    Посольство России предупредило о подготовке Данией захватов судов на Балтике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское дипломатическое представительство в Копенгагене заявило о подготовке Данией силовых операций по задержанию отечественных грузовых кораблей в акватории Балтийского моря.

    Датские власти поддержали силовые перехваты кораблей с российскими грузами, которые осуществляют страны НАТО в акватории Балтийского моря. При этом Копенгаген допускает возможность проведения собственных аналогичных акций, пишут «Известия».

    «Дания с одобрением реагировала на силовые задержания странами НАТО, в том числе на Балтике, судов с российскими грузами и не исключает возможности подобных действий и со своей стороны», – заявили в посольстве России в Копенгагене.

    Отечественные дипломаты подчеркнули, что западные государства фактически ведут подготовку настоящих пиратских операций против торгового флота. В диппредставительстве предупредили о крайней напряженности ситуации в регионе.

    В посольстве добавили, что текущая обстановка на Балтике делает опасным любое необдуманное действие. По словам дипломатов, каждая подобная провокация грозит обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями для всех сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство иностранных дел заявило датскому послу решительный протест из-за действий военного вертолета над российским корветом.

    В начале года посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о наличии у Москвы широкого набора мер для предотвращения провокаций НАТО на Балтике.

    В прошлом году руководитель российской дипмиссии пообещал решительно защищать отечественные танкеры от попыток вмешательства западных стран.

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    22 октября 2026, 02:53 • Новости дня
    МИД: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия

    Воронцов: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд неядерных стран Европы меняют законы, открывая путь к размещению ядерного оружия, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «В ряде неядерных стран Европы наблюдаем либерализацию национальных законов и доктрин, устраняющую препятствия для появления ядерного оружия на их территории», – сказал Воронцов.

    Он отметил, что государства НАТО занимаются мультиплицированием дестабилизирующих и наносящих ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия схем «расширенного ядерного сдерживания» различной геометрии, что приводит к укреплению совокупного ядерного потенциала НАТО, угрожающего России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников назвал нереалистичными и контрпродуктивными идеи немедленного и безусловного отказа от ядерного оружия.

    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

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    22 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Полянский заявил о подготовке стран Европы к войне на системном уровне

    Постпред при ОБСЕ Полянский заявил о подготовке ЕС к войне на системном уровне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия получает все больше свидетельств системной подготовки Европы к войне, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, европейские страны НАТО собираются обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что в Италии, Северной Атлантике, Средиземноморье и Финляндии параллельно идут военные учения. В ноябре в Польше «коалиция желающих» планирует отработать переброску войск на Украину.

    Кроме того, европейским политикам приходится сквозь зубы признавать, что 22 пакета санкций не привели к краху российской экономики. Россия адаптировалась и активно развивает военно-промышленный комплекс.

    При этом санкции нанесли разрушительный удар по экономике ЕС, приведя к инфляции, росту цен на энергоносители, деиндустриализации и оттоку капитала. Европейские налогоплательщики вынуждены оплачивать санкционную кампанию и продолжение конфликта на Украине за счет собственных социальных нужд, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил согласие Москвы на замораживание конфликта на Украине по модели Минских соглашений.

    Ранее постпред заявил о вынужденной подготовке Россией адекватного военного ответа на провокации Североатлантического альянса.

    Также Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

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    22 октября 2026, 06:54 • Новости дня
    МИД заявил о появлении у Запада множества антироссийских планов по судоходству

    МИД России заявил о деструктивных антироссийских планах Запада по судоходству

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Вячеслав Масленников заявил, что западные страны активно генерируют деструктивные антироссийские инициативы в сфере морского судоходства.

    «В последнее время Запад буквально фонтанирует различными деструктивными антироссийскими инициативами по тематике морского судоходства», – заявил Масленников РИА «Новости».

    Так дипломат прокомментировал решение Польши присоединиться к декларации о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике. Он отметил, что документ касается усиления морской безопасности и был инициирован Норвегией в июле этого года на саммите НАТО в Анкаре.

    По словам представителя ведомства, речь идет о политической декларации о намерениях некоторых стран Европы и Канады нарастить сотрудничество в области обороны, разведки и управления. Кроме того, инициатива затрагивает контроль над морскими регионами на севере, свободу навигации и обеспечение безопасности подводных коммуникаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в регионе. В понедельник The Times сообщила о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в Арктике. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала задержание судов Швецией стратегией альянса на Балтике.

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    22 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Посольство обвинило экс-генсека НАТО в попытке добиться эскалации на Украине

    Посольство в Лондоне: Столтенберг пытается добиться эскалации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывания бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга свидетельствуют о его стремлении затянуть кризис на Украине, заявило посольство России в Британии.

    Российская дипмиссия в Лондоне прокомментировала недавнее интервью бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга британской газете i Paper, передает РИА «Новости». Дипломаты обратили внимание на призывы политика к продолжению западной поддержки Киева и обвинения в адрес Москвы.

    В посольстве подчеркнули, что подобные высказывания свидетельствуют о желании затянуть конфликт, а не добиться прочного мира. Антироссийская риторика и нагнетание страха со стороны бывших чиновников военного блока подрывают перспективы мирного урегулирования и не способствуют укреплению европейской безопасности.

    Дипломаты добавили, что подход Столтенберга усиливает напряженность и чреват ростом человеческих и экономических издержек для всех сторон, включая граждан Британии и других стран альянса. В представительстве также напомнили об отсутствии у России намерений вступать в конфронтацию с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    В среду глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова сообщила об отработке Нидерландами развертывания специальных лагерей для российских военнопленных.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио предупредил о реальной угрозе эскалации конфликта на Украине.

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    23 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Румыния запросила у НАТО средства ПВО после потопления судна в Черном море

    Румыния попросила помощи у НАТО после атаки на сухогруз возле Констанцы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза у берегов Констанцы.

    Бухарест обратился к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны и радиолокационного контроля для защиты судоходства и прибрежной зоны. Утром коммерческое судно под флагом Коморских Островов затонуло примерно в 13 морских милях к востоку от порта Констанца после попадания беспилотников, передает РИА «Новости».

    «Мы запросили временные оборонные мощности в рамках НАТО и уже получили поддержку от союзников. Мы стали лучше оснащены для ответа на этот вызов, но нам необходимо сохранять спокойствие», – заявил Дан.

    Президент подчеркнул, что Румыния придерживается исключительно оборонительной стратегии и не намерена втягиваться в прямую военную конфронтацию.

    На борту затонувшего сухогруза находились 13 моряков. Девять человек удалось спасти, один погиб, еще три члена экипажа числятся пропавшими без вести. Официальных данных о принадлежности атаковавших судно аппаратов румынские профильные ведомства не привели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель НАТО Эллисон Харт сообщила о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море на фоне атак по торговым судам.

    На прошлой неделе премьер-министр Болгарии Румен Радев запросил техническую поддержку у Евросоюза и НАТО для расследования ударов беспилотников.

    Ранее у берегов Румынии грузовое судно подверглось атаке дронов, в результате чего погиб капитан.

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    22 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии

    Белоусов: НАТО планирует развернуть восемь бригад у границ России к 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс, Евросоюз и Украина идут по пути эскалации, наращивание сил НАТО у границ Союзного государства представляет особую опасность, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии, отрабатывая наступательные сценарии, наращивается коалиционное военное присутствие, цитирует Белоусова РИА «Новости».

    Министр отметил, что к 2027 году Североатлантический альянс планирует довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп на восточном фланге блока. Военно-политическая обстановка остается сложной из-за стремительного роста агрессивной деятельности Запада в отношении Москвы и Минска.

    Ускоренная милитаризация Европы представляет особую опасность, поскольку переводит промышленность региона на военные рельсы и готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил, добавил глава оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МИД заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.

    В прошлом месяце у российских границ были замечены четыре самолета-разведчика НАТО.

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    23 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    В МИД назвали морским рэкетом задержания судов странами НАТО и ЕС

    В МИД обвинили НАТО и ЕС в морском рэкете из-за задержания торговых судов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны НАТО и ЕС занимаются морским рэкетом, по своей воле задерживая следующие по общепринятым правилам суда, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    «Подобные заходы вполне объяснимы – потенциальное перенаправление грузовых потоков в обход привычных артерий для зависящих от морской торговли, например, есовцев (до 75% внешней торговли ЕС идет по морю) грозит серьезным ослаблением позиций Европы», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Масленников заявил об активном генерировании западными странами деструктивных антироссийских инициатив в сфере морского судоходства. Также Масленников сообщил о нежелании Североатлантического альянса сбавлять интенсивность действий и военной разведки в Черноморском регионе.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на намерения Еврокомиссии по введению очередного пакета санкций против России.

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    22 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО замечен у Калининградской области

    Самолет-разведчик Boeing E-3A Sentry НАТО замечен у Калининградской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry Североатлантического альянса совершил полет в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В понедельник борт вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии в 11:02 мск, пишет РИА «Новости». По состоянию на 15:11 мск самолет находился примерно в 120 км от российских рубежей. Он совершил один круг и зашел на второй.

    Согласно информации на сайте военно-воздушных сил США, дальность действия радиолокационной станции самолета Boeing E-3A Sentry превышает 400 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области.

    В среду военно-транспортный борт Бельгии Airbus A400M Atlas прошел по маршруту неподалеку от российских границ.

    В субботу американский самолет радиолокационной разведки ARTEMIS II пролетел над территориями Латвии и Эстонии в нескольких десятках километров от рубежей России.

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    23 октября 2026, 06:21 • Новости дня
    В МИД заявили об использовании Россией и НАТО канала экстренной связи

    Замглавы МИД Грушко сообщил об экстренном канале связи между Россией и НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва и Североатлантический альянс при необходимости используют канал экстренной связи.

    Дипломат сделал это заявление на полях Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле, отвечая на вопрос о контактах по горячей линии, передает РИА «Новости».

    «У нас существует этот канал, когда надо, мы его задействуем», – сказал Грушко.

    В октябре 2021 года Россия приостановила работу своего постпредства при НАТО в ответ на высылку дипломатов. Тогда прекратилась работа военной миссии связи и информбюро альянса в Москве, а для контактов организации предложили обращаться к российскому послу в Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце замглавы МИД Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой.

    Летом Грушко сообщил о возрастании риска военного столкновения России и Североатлантического альянса.

    В прошлом году замминистра иностранных дел отметил превращение Балтики в зону конфронтации.

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    22 октября 2026, 08:28 • Новости дня
    Украине разрешили покупать оружие через агентство НАТО

    FT: НАТО разрешит Украине закупать оружие через агентство альянса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Североатлантический альянс предоставит Киеву возможность приобретать вооружение и боеприпасы через свое централизованное агентство по закупкам, сообщает Financial Times.

    Украина сможет осуществлять закупки оружия, боеприпасов и военного оборудования через агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA), передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Как заявила директор по поддержке операций NSPA Жаклин Борсбом, такой механизм рассматривается как альтернатива двусторонним инициативам по поставкам вооружений.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада препятствует мирному урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Киева являются законной целью для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщали, что удары по Одессе мешают поставкам оружия НАТО на Украину.

    Тем временем Марк Рютте обсудил с союзниками передачу дополнительных систем ПВО Киеву.

    Также конфликты на Ближнем Востоке и Украине привели к дефициту тротила в Европе.

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    23 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Шведский самолет начал разведку у границ Калининградской области

    Самолет-разведчик ВВС Швеции заметили вблизи границы Калининградской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет Военно-воздушных сил Швеции Gulfstream S102B Korpen начал проводить радиолокационную разведку над польской территорией рядом с границей Калининградской области.

    Шведское воздушное судно вылетело с авиабазы в Линчепинге около 10.00 мск и направилось на юго-восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

    Над территорией Польши самолет подошел к границе с Россией и проследовал вдоль нее в восточном направлении. По данным на 13.00 мск борт все еще летел вдоль рубежей.

    Разведывательные полеты шведского Gulfstream около российской территории проходят регулярно. В частности, самолет ведет разведку у западной границы страны и над Черным морем у побережья Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг британский самолет радиоэлектронной разведки выполнил полет в районе Балтийского моря. Самолет дальней радиолокационной разведки НАТО совершил полет в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области. В среду шведский самолет-разведчик начал радиолокационную разведку над территорией Финляндии рядом с российскими границами.

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    22 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик облетел Калининградскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области.

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint сделал петлю вокруг Калининградской области, пройдя через воздушное пространство Польши и Литвы, передает РИА «Новости».

    Борт вылетел с британской авиабазы Уоддингтон в 7:51 мск и направился на восток. Около 10:30 мск самолет находился над Балтийским морем на подлете к берегам Польши.

    В последние годы Москва регулярно заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Североатлантическом альянсе объясняют расширение своих инициатив целями сдерживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бельгийский военно-транспортный самолет пролетел у Калининградской области.

    ОДКБ обеспокоилась увеличением сил НАТО у западных рубежей.

    Шведский самолет провел разведку над Финляндией у границ России.

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