В Таиланде россиянина арестовали по делу о киберпреступлениях

В Таиланде арестовали россиянина за кражу данных и отмывание денег

Tекст: Мария Иванова

Россиянин по имени Алекс был задержан на контрольно-пропускном пункте при попытке выехать в Лаос на основании ордера на арест, выданного судом района Минбури в Бангкоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Сиам Рат».

Отмечается, что арестованный проживает в Паттайе. Его подозревают в несанкционированном доступе к защищенным компьютерным системам, краже в ночное время и отмывании денег в составе преступной группы.

Подозреваемый передан в Третий отдел Управления Национальной полиции по борьбе с преступлениями в сфере технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Паттайе иммиграционная полиция задержала гражданина России за нелегальное пребывание в Таиланде в течение 568 дней.

В начале месяца на Пхукете задержали 30-летнего россиянина по подозрению в торговле наркотиками.

В июле сотрудники иммиграционной полиции Таиланда арестовали находившегося в международном розыске гражданина России.