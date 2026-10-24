Второй серийный SJ-100 получил российские двигатели ПД-8

На второй серийный импортозамещенный «Суперджет» установили двигатели ПД-8

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Двигатели ПД-8 уже установлены на второй серийный SJ-100, в ближайшее время начнем наземные отработки по самолету», – заявил заместитель управляющего директора – директор филиала «Яковлева» – «Региональные самолеты» Александр Долотовский на конференции поставщиков SJ-100. Его слова приводит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), передает РИА «Новости».

SJ-100 является ближнемагистральным узкофюзеляжным самолетом, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 т для пассажирского самолета Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг система управления для импортозамещенного самолета SJ-100 перешла на заключительный этап сертификации после полутора тысяч испытаний.

Ранее отечественная силовая установка успешно завершила строжайшие сертификационные проверки.

Объединенная двигателестроительная корпорация окончила серию сертификационных испытаний отечественного авиационного двигателя ПД-8.