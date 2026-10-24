В Крыму ввели ограничения на подачу света и воды

Аксенов сообщил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в Крыму

Tекст: Тимур Шайдуллин

«В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона, которая произошла в результате вражеской атаки БПЛА, в Республике Крым вводится ограничение на подачу электроэнергии и воды», – написал Аксенов.

По его словам, сейчас продолжаются восстановительные работы, все службы находятся на местах. Графики отключений будут опубликованы на официальных информресурсах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру.

В четверг в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Ранее часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества из-за атаки беспилотников ВСУ.