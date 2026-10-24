Токио подготовил рекламу для оправдания роста военных расходов

Киодо: Токио развернет кампанию по поддержке наращивания военных расходов

Tекст: Мария Иванова

Правительство Японии с конца октября планирует начать масштабную агитационную кампанию в поддержку качественного наращивания военного потенциала, сообщает Киодо.

Кампания ориентирована на разные возрастные группы: молодежь будут агитировать через популярные соцсети, а людей среднего и старшего возраста – по телевидению. Реклама появится в метро, торговых центрах и на оживленных перекрестках, включая район Сибуя в Токио.

Цель агитации – объяснить населению необходимость новых методов ведения войны, таких как массовое производство беспилотников и накопление боеприпасов, а также подготовить общество к росту финансового бремени из-за увеличения оборонного бюджета.

По данным агентства, инициатива может столкнуться с противодействием из-за ассоциаций с пропагандой довоенной Японии. Источники в правящей Либерально-демократической партии отмечают необходимость избежать впечатления манипуляций с использованием налогов населения. Координацией кампании займутся аппарат премьер-министра и секретариат Совета национальной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле многотысячная толпа протестующих собралась у здания японского парламента, выступая против наращивания оборонного бюджета.

Месяцем ранее уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до рекордных 55,8%.

В конце прошлого года японские власти разместили новые ракетные подразделения на островах вблизи Тайваня на фоне спора с Китаем.