Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в китайский город Даньдун из северокорейского Синыйджу по открытому 15 октября мосту через реку Амноккан, пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

Цель и сроки визита, а также планы о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином пока не раскрываются.

Новый мост, по которому проехал Ким Чен Ын, имеет длину 3026 метров и четыре полосы. Его строительство обошлось Китаю в 2,2 млрд юаней. Возведение завершили в 2014 году, однако из-за проблем с инфраструктурой, пандемии и отношений двух стран объект открыли только девять дней назад.

Открытие моста считают одним из результатов соглашений Пекина и Пхеньяна о расширении сотрудничества, и поездка Ким Чен Ына по нему придает событию политическое значение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай открыл крупнейший трансграничный мост в КНДР. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с Северной Кореей. Во вторник Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды.



