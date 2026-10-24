Датская Lego продлила права на товарный знак в России

Датская компания Lego продлила на десять лет товарный знак в России

Tекст: Мария Иванова

Заявка на продление подавалась несколько раз. Новая дата истечения срока товарного знака – 2036 год, передает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Правообладателем значится холдинговая и инвестиционная компания семьи создателей Lego KIRKBI A/S, которая владеет 75% акций Lego Group. Товарный знак зарегистрирован по 28-му классу международной классификации, который охватывает игры, игрушки, спортивные товары и елочные украшения.

В 2022 году компания приостановила поставки в 81 магазин в России из-за санкций. Дистрибьютор Lego в России «Мир кубиков» тогда также приостановил работу части магазинов.

Глава Роспатента Юрий Зубов ранее отмечал, что зарубежные бренды стараются продлевать действие товарных знаков в России для защиты от подделок и сохранения репутации, даже если рынок временно недоступен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле покинувшая Россию компания Hasbro подала заявки в Роспатент для сохранения прав на игровую вселенную Baldur's Gate.

Ранее компания Lego зарегистрировала в России товарные знаки Monkie Kid и Bionicle.