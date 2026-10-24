Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ

Спецназ России заблокировал логистику ВСУ у Доброполья после месяца засад

Tекст: Денис Тельманов

Спецподразделения успешно пресекали проникновение украинских диверсантов в ранее освобожденные населенные пункты и вели точечное уничтожение сил противника, пишет ТАСС.

«Первая засада была организована почти сразу. Бойцы были расположены по укрытиям, и выставлена оборона. Там был пеший порядок, противник ходил пешком – они по два, по три человека, иногда по одному в одиночном порядке заводят своих на позиции. Мы расположились по разные стороны этого маршрута, и первый человек был обнаружен, уничтожен. И так продолжалось какое-то время», – рассказал Ханкуль.

По словам военнослужащего, дистанция до позиций противника порой не превышала 15 метров, а на подход и подготовку засад ушло около шести часов благодаря туману и осадкам. Солдаты ВСУ часто не понимали причин исчезновения идущих рядом сослуживцев и были вынуждены останавливаться.

Боец добавил, что при отступлении украинские военные минировали любые оставленные предметы, включая сигареты, бутылки с водой, ветки и камни.

Конструкции самодельных взрывных устройств, заложенных в магазины для автоматов, предусматривали подрыв прямо в руках при попытке прикрепить их к оружию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу снайпер с позывным Лис сообщил о ликвидации более 50 украинских гексакоптеров бойцами российского спецназа в ходе освобождения Доброполья.

В среду начальник штаба батальона с позывным Варяг рассказал о бессилии средств радиоэлектронной борьбы противника против дронов на этом направлении.

Во вторник Министерство обороны заявило об уничтожении морскими пехотинцами порядка 200 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в боях за город.