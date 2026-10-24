Пилоты ВВС Филиппин погибли при падении двух учебных самолетов

Два учебно-тренировочных самолета разбились к югу от Манилы, передает ТАСС со ссылкой на командование Военно-воздушных сил Филиппин.
«ВВС Филиппин скорбят в связи с гибелью четырех пилотов в авиационном происшествии с участием двух самолетов SF-260 во время тренировочного полета на авиабазе Фернандо 23 октября в 15:51 по местному времени. Оба воздушных судна упали в пределах периметра базы, других пострадавших нет», – заявили в командовании.
Военные приступили к расследованию причин катастрофы. На время разбирательства полеты всего парка самолетов SF-260 приостановлены в целях безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце учебно-тренировочный самолет Военно-воздушных сил Пакистана разбился в провинции Белуджистан из-за технической неисправности.
В прошлом месяце в американском штате Мичиган потерпел крушение военный истребитель F-16.
В прошлом году Военно-воздушные силы Филиппин подтвердили гибель двух пилотов истребителя FA-50 во время ночных учебных маневров.