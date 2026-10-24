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    24 октября 2026, 11:23 • Новости дня

    В МИД назвали непринципиальной личность европейского переговорщика по Украине

    Грушко: Для России важна позиция переговорщика от Европы, а не его личность

    В МИД назвали непринципиальной личность европейского переговорщика по Украине
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для России не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Это даже не вторичный, не третичный вопрос – значения принципиального он не имеет. Конечно, Владимир Путин уже обозначил, кто мог бы действительно сыграть позитивную роль по вполне понятным причинам», – передает слова Грушко РИА «Новости».

    По его словам, ключевой момент – это то, с какой позицией пойдет переговорщик на переговоры, «если его туда пустит Европейский союз».

    Ранее стало известно, что европейские страны обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза подключиться к переговорам России и США по Украине.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о трехстороннем формате предстоящей встречи по урегулированию украинского кризиса в ОАЭ.

    В четверг президент Владимир Путин заявил о намерении России следить за ситуацией в преддверии трехсторонних переговоров с США и Украиной.

    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    23 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Песков раскрыл формат переговоров по Украине в ОАЭ

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча по урегулированию украинского кризиса, которая должна пройти в ОАЭ в первой половине ноября, состоится в трехстороннем формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры в Абу-Даби <...> будут в трехстороннем формате», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

    Песков отметил, что невозможно обсуждать архитектуру безопасности в Европе без участия европейцев, однако переговоры начнутся в трехстороннем формате.

    Он также подчеркнул, что комплексное урегулирование кризиса немыслимо без решения вопросов безопасности Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков заявил, что отношение Москвы к участию стран Европы в миротворческом процессе зависит от их позиции.

    В четверг президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в урегулировании украинского конфликта.

    В тот же день представитель Кремля назвал Абу-Даби возможной площадкой для переговоров России, США и Украины.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Украинку арестовали за убийство трехлетней дочери в Италии

    Corriere della Sera: Украинка убила трехлетнюю дочь на севере Италии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне, пишут местные СМИ.

    Карабинеры арестовали мать трехлетней девочки, которую нашли мертвой в доме в городе Тортоне на севере Италии, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что патруль прибыл в жилой дом ночью и констатировал смерть ребенка. Находившаяся там мать была допрошена прокурором и взята под стражу. Правоохранители отказались уточнять национальность женщины, сославшись на распоряжение прокуратуры.

    По данным газеты Corriere della Sera, арестованная является гражданкой Украины. Она убила дочь ударом большого кухонного ножа.

    Издание отмечает, что инцидент произошел в социальном жилье на фоне конфликта между украинкой и отцом девочки, итальянцем. Женщина обладала единоличной опекой над ребенком, однако после недавнего суда начался процесс восстановления отношений дочери с отцом. Семья находилась под наблюдением социальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в итальянской провинции Ливорно украинцы избили местную жительницу из-за упоминания о матери-россиянке.

    В польском Вроцлаве 18-летний гражданин Украины напал с ножом на местную жительницу.

    В прошлом году в Ивано-Франковской области женщина убила трехлетнюю дочь во время ритуала изгнания духов.

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    24 октября 2026, 00:42 • Новости дня
    Полянский назвал ОБСЕ передовым окопом России в Европе

    Постпред Полянский назвал ОБСЕ передовым окопом России в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал организацию передовым окопом, который нельзя сдавать ради донесения российской позиции до жителей европейских стран.

    Если бы Москва вышла из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), это обрадовало бы ее противников, для которых присутствие российской делегации остается как кость в горле. «ОБСЕ в этом смысле является своего рода передовым окопом, сдавать который нам, на мой взгляд, нельзя ни в коем случае», – заявил Полянский, передает ТАСС со ссылкой на News.ru.

    Дипломат отметил, что западным странам приходится выслушивать представителей Москвы и мириться с тем, что их выступления активно цитируются в средствах массовой информации и блогосфере.

    По словам постпреда, ОБСЕ остается одним из немногих доступных каналов для донесения позиции Москвы в условиях, когда большинство остальных перекрыто.

    Обычные европейцы оказались в информационной блокаде, однако из Вены голос России продолжает звучать, заключил Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу австрийский телеканал OE24 сообщил об обязанности четырех российских дипломатов покинуть страну по требованию властей Австрии.

    В четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о приверженности Москвы дипломатии в вопросе урегулирования на Украине.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал о целенаправленной охоте украинских властей на российских журналистов.

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    23 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Суд оставил экс-кандидата в президенты Румынии Джеорджеску в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Апелляционная палата Бухареста отказала в переводе под домашний арест бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску и оставила его в следственном изоляторе.

    Инстанция отклонила ходатайство защиты об изменении меры пресечения политику на домашний арест, сообщает РИА «Новости». «Суд постановил отклонить как необоснованное ходатайство ответчика о замене меры превентивного ареста домашним арестом. Решение является окончательным», – говорится в решении суда.

    Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) задержала Кэлина Джеорджеску 21 сентября по подозрению в создании преступной группы и мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы Румынии арестовали недвижимость Кэлина Джеорджеску в связи с уголовным делом.

    Ранее издание Politico заявило о якобы готовившемся перевороте с участием наемников под управлением соратника Кэлина Джеорджеску.

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    23 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Польша запланировала выделить 4 млрд долларов на создание военной базы США

    Польша запланировала вложить 4 млрд долларов в создание военной базы США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Польши намерены инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы на своей территории, сообщил глава министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы готовы, у нас есть подготовленные места, у нас готова инфраструктура, предусмотрены средства. Это будет инвестиция более 10 млрд. Если быть конкретным, то около 15 млрд злотых», – заявил Косиняк-Камыш, слова которого приводит РИА «Новости».

    Министр пояснил, что для размещения контингента в 5 тыс. американских военнослужащих Варшаве придется подготовить жилищные и социальные условия для 25 тыс. человек, включая семьи солдат и сопутствующий персонал.

    «Это уже хорошего размера город, который нужно поставить, наличие школ, домов, спортивная инфраструктура, культурные объекты», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца США предварительно выбрали место для постоянной военной базы в Польше.

    В прошлом месяце Министерство национальной обороны Польши объявило о включении базы в стратегию национальной безопасности США.

    Ранее Варшава предложила Соединенным Штатам как минимум пять локаций для создания военного объекта.

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    23 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Лихачев заявил о готовности работать с европейскими компаниями на СМП

    Лихачев заявил о готовности к сотрудничеству с компаниями из Европы на СМП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия открыта к взаимодействию с европейскими компаниями в сфере грузоперевозок по Северному морскому пути, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, Москва готова работать с партнерами из Европы, если те настроены на сотрудничество и развитие, а не на конфронтацию, передает РИА «Новости».

    Глава Росатома подчеркнул, что Россия продолжит повышать конкурентоспособность и привлекательность Северного морского пути как международного торгового маршрута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лихачев заявил о невозможности создания в Европе ледокольной группировки, сопоставимой с российской.

    Во вторник стало известно, что Евросоюз меняет подход к Арктике и переходит к стратегии «жесткой силы», предусматривающей закупки ледоколов.

    В августе гендиректор Росатома сообщил о запуске первого еженедельного контейнерного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.

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    23 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Из-за шторма Austen в Брюсселе пострадали четыре человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Брюсселе четыре человека получили травмы в результате шторма Austen, сообщили городские пожарные.

    Три человека пострадали в центре Брюсселя из-за упавшего на террасу ресторана дерева. Еще один человек получил ушиб от упавшей ветки на проспекте Тервюрен в районе Волюве-Сен-Пьер, передает РИА «Новости».

    К 16:30 по местному времени пожарные совершили 33 выезда, из которых 19 были связаны с сорванными ветром предметами, а 14 – со сломанными ветвями и поваленными деревьями. Десятки вызовов остаются в работе.

    Последствия шторма наблюдаются и в других частях Бельгии. В Западной Фландрии зафиксировано три вызова из-за упавших деревьев, включая инцидент в Вумене, где автомобиль столкнулся с деревом на дороге. В Валлонии упавшее дерево перекрыло автотрассу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Бельгии спасателям пришлось снимать с деревьев пятерых иностранных военных парашютистов, которых снесло сильным ветром во время международных учений Falcon Leap.

    В августе первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии.

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    23 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    МИД заявил об угрозе мировому продовольствию из-за антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные санкции, нарушения логистических цепочек и рост цен на сельскохозяйственные ресурсы стали главными угрозами для глобальной продовольственной безопасности, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    Дипломат подчеркнул, что ограничения на транзит российского зерна через Эстонию и попытки распространить такие меры на весь Евросоюз демонстрируют лицемерие отдельных европейских стран, передает РИА «Новости». «Политические мотивы отдельных государств подрывают ту самую глобальную продбезопасность», – сказал Логвинов.

    По его словам, серьезной проблемой остаются заблокированные в европейских портах партии российских минеральных удобрений, а дополнительные риски для поставок создают украинские удары по портовой инфраструктуре и предприятиям. Он добавил, что растущая милитаризация Европы вызывает вопросы у экспертов в контексте распределения ресурсов.

    Дипломат также отметил, что в докладе учреждений ООН за текущий год о положении дел в области продовольственной безопасности уделено недостаточно внимания влиянию односторонних ограничительных мер на ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о невозможности трети населения мира покупать качественные продукты питания из-за торговых мер западных стран.

    В прошлом месяце глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков предупредил о глобальном дефиците удобрений на фоне сбоев в судоходстве через Ормузский пролив.

    В марте депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил об уязвимости Евросоюза из-за санкций против российских удобрений.

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    24 октября 2026, 04:53 • Новости дня
    Минобороны Польши объявило о планах разместить ядерное оружие США и Франции

    Минобороны Польши начало переговоры о размещении ядерного оружия США и Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Варшава стремится к участию в американской программе ядерного сдерживания и ведет аналогичные переговоры с Парижем, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Инициатива по совместному использованию ядерного арсенала для отдельных стран НАТО может быть реализована в рамках соглашения о создании военной базы Соединенных Штатов на польской территории, передает ТАСС.

    «Участие в американской программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания отношений с Францией», – подчеркнул польский министр.

    Глава военного ведомства добавил о предложении Парижа предоставить европейским партнерам большую долю в системе ядерного сдерживания. Точные сроки принятия решений пока не определены из-за необходимости проведения предварительных консультаций с союзниками в Европе.

    В июне руководство Минобороны Польши передало шефу Пентагона Питу Хегсету официальное предложение о создании постоянной американской военной базы.

    В сентябре делегация США осмотрела потенциальные места для размещения объекта, после чего американский президент Дональд Трамп констатировал большой прогресс в соответствующих переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о намерении властей инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы на своей территории.

    В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил о значительных успехах в процессе создания американской базы.

    Летом глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач уличил заместителя министра национальной обороны страны Павла Залевского в искажении фактов относительно позиции Варшавы по ядерному оружию.

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    23 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Вандалы осквернили памятник советскому маршалу Коневу в Словакии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Неизвестные разбили памятную табличку и нанесли оскорбительную надпись на постамент памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Словакии, сообщил автор скульптуры Славомир Гибей.

    На постаменте памятника появилась надпись красной краской, а на саму скульптуру злоумышленники набросили разрезанный посередине флаг Венгрии, передает РИА «Новости». «Сегодня утром был поврежден памятник маршалу Коневу… Как его автор я решительно осуждаю этот акт вандализма», – заявил Гибей.

    Он добавил, что камеры наблюдения зафиксировали на месте происшествия автомобиль с венгерскими номерами. Автор монумента пообещал передать записи полиции и написать заявление. По его словам, если подтвердится вмешательство из-за рубежа, случившееся необходимо рассматривать как проявление неуважения к суверенитету Словакии и ее праву хранить память о своей истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова осудила политику Варшавы по насаждению русофобии из-за осквернения советских мемориалов.

    Во вторник в молдавском городе Бельцы неизвестные сорвали барельеф с изображением советского воина с памятного знака.

    В начале месяца в словацком селе Кружлова на северо-востоке страны открыли памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

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    23 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Сотрудник посольства США в Осло получил полгода тюрьмы за налоговые махинации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Норвежский суд приговорил сотрудника американского посольства в Осло к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на сумму около 83,5 тыс. долларов, сообщило центральное управление Норвегии по расследованию экономических и экологических преступлений.

    «Сотрудник посольства… приговорен окружным судом Осло к шести месяцам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов на сумму 780 тыс. норвежских крон (около 83,5 тыс. долларов)», – передает РИА «Новости» сообщение управления.

    В ведомстве уточнили, что мужчина осужден за махинации с налогами. Приговор уже обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на сумму более 240 млн рублей.

    Ранее финансовая полиция итальянской провинции Савона обвинила гражданку России в неуплате налогов на 11 млн евро.

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    24 октября 2026, 09:51 • Новости дня
    Посольство России в Италии призвало сограждан избегать мест беспорядков

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало российским гражданам избегать мест беспорядков и соблюдать требования властей на фоне обсуждений возможного «российского следа» в миланских волнениях.

    Российским гражданам следует обходить стороной места беспорядков в Италии и выполнять требования местных властей, сообщает посольство России.

    В дипмиссии отметили, что история о «российском следе» в миланских погромах приобрела неожиданный оборот: министр обороны заявляет о гибридной войне, глава МВД указывает на отсутствие доказательств внешнего управления, а вице-премьер удивляется рассказам о русских.

    В ведомстве подчеркнули, что перед поиском тайного дирижера за границей итальянскому правительству стоило бы согласовать позиции внутри страны. Там напомнили, что российское гражданство не является доказательством причастности к насилию, которому нет оправдания.

    К сенсациям о вездесущих агентах в посольстве посоветовали относиться с юмором, отметив, что приписываемый им объем работы давно должен был привести их в дипломатическое представительство или Русский дом за сверхурочными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В понедельник власти Италии решили направить 500 военнослужащих в Милан для обеспечения правопорядка после массовых беспорядков.

    В начале месяца российское дипломатическое представительство в Италии обвинило местные средства массовой информации в нагнетании антироссийской риторики.

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    24 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД назвал политику Европы на Балтике самоубийственной

    Грушко: Политика стран Европы в регионе Балтийского моря стала самоубийственной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа проводит самоубийственную политику в регионе Балтийского моря, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Надеяться хочется, но пока они проводят самоубийственную политику. Вот хороший пример – Балтийское море – всегда был самый спокойный в военном отношении регион, по многим причинам», – сказал он в интервью РИА «Новости».

    По словам Грушко, главными причинами были отсутствие территориальных споров и замороженных конфликтов. Дипломат отметил уязвимость Калининградского эксклава и стран Прибалтики с военной точки зрения из-за сложной географии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что НАТО отрабатывает наступательные сценарии у границ России, включая возможную блокаду Калининграда. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал отсутствие оснований для конфликта с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала испепеляющий ответ при атаке на Калининградскую область.

    Также заместитель главы МИД Александр Грушко заявил об учете российскими властями искусственного нагнетания напряженности западными странами в Балтийском регионе.

    Кроме того, заместитель главы МИД Александр Грушко сообщил о переносе западными государствами подрывных действий с Балтийского моря на другие стратегические акватории.

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    24 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Полянский отметил равнодушие Европы к бесправию жителей Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские страны намеренно игнорируют бесправие жителей Украины при нынешнем киевском режиме.

    Российский дипломат прокомментировал публикацию американского предпринимателя Илона Маска, передает РИА «Новости».

    «Это то, чего не хотят замечать наши пребывающие в сытом бесчувствии европейские коллеги», – написал Полянский.

    Ранее Маск обратил внимание на огромную разницу в стимулах между элитами и рядовыми гражданами на Украине. Предприниматель указал, что пока руководство страны богатеет на финансовых потоках, детей обычных украинцев отправляют погибать в окопах.

    Полянский добавил, что поддерживающие Киев государства Европы лишь продлевают страдания граждан, лишенных базовых прав при режиме Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий в обмен на отправку части работников в войска.

    В тот же день мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил о призыве более 200 тыс. жителей Киева. А уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о покупке военнообязанными детей у многодетных семей для уклонения от мобилизации.

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