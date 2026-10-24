Свищев: Более 200 российских лыжников получили нейтральный статус FIS

Нейтральный статус FIS получили более 200 российских лыжников

Tекст: Дмитрий Зубарев

О предоставлении нейтрального статуса (AIN) рассказал председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев, передает ТАСС.

«Уже больше 200 наших представителей получили статус AIN. Будет еще больше. Ежедневно находимся в переговорах с FIS», – заявил Свищев.

22 сентября FIS утвердила процедуру подачи заявок для россиян. Из правил был исключен пункт, запрещающий допуск спортсменов, которые числятся в структурах вооруженных сил или органов безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус олимпийской чемпионке Наталье Терентьевой.

FIS отказалась гарантировать российским спортсменам доступ на чемпионат мира в Швеции.

Ранее федерация допустила к соревнованиям в нейтральном статусе пятерых российских прыгунов на лыжах с трамплина.