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    24 октября 2026, 10:57 • Новости дня

    Полиция Парижа запретила профсоюзам шествие по утвержденному маршруту

    Parisien: Полиция Парижа отменила согласованный маршрут шествия профсоюзов

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы французской столицы в последний момент отказались от договоренностей со студентами и профсоюзами, запретив им проводить субботнюю манифестацию в центре города.

    Власти отменили проведение акции по маршруту от площади Бастилии до площади Нации из-за сложностей в обеспечении безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

    Полиция предложила манифестантам альтернативный вариант проведения шествия ближе к окраине Парижа.

    В ответ на это решение профсоюзы выразили возмущение и подали ходатайство в административный суд. Организаторы намерены добиться отмены запрета и провести акцию по изначально утвержденному плану.

    Массовые протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, недовольных состоянием школ. Позже к акциям присоединились граждане, протестующие против повышения цен. Самая масштабная демонстрация прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек, и сопровождалась погромами и разграблением бутиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат пострадавшего на акции французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    Президент Торгово-промышленной палаты Франции Ален Ди Крешенцо сообщил о разграблении более 2 тыс. магазинов в ходе протестов.

    Ранее мэр Парижа Эммануэль Грегуар призвал жителей столицы присоединиться к уборке улиц после массовых манифестаций.

    22 октября 2026, 11:12 • Новости дня
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что иностранные политики делают глупые комментарии о беспорядках в республике ради собственной политической выгоды.

    Макрон отметил, что «манипуляции с информацией после субботних беспорядков привели к заявлениям, которые столь же неприемлемы, сколь и глупы, со стороны многих людей, включая иностранных лидеров», пишет The Guardian.

    На вопрос журналистов о том, имеет ли он в виду американского лидера Дональда Трампа, президент ответил утвердительно. Ранее американский политик обвинил в насилии на улицах французских городов «мигрантов, джихадистов и коммунистов». Макрон также упомянул премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявлял о «нашествии экстремистского ислама».

    По словам французского лидера, политики используют ситуацию во Франции для собственных избирательных кампаний. Он опроверг слухи о вторжении мигрантов и исламистов, назвав их абсолютно ложными, и обратил внимание на распространение сгенерированных нейросетями фейковых изображений.

    Тем временем в Париже запретили проведение акций протеста в четверг из-за угрозы новых беспорядков. В субботу движение «желтых жилетов» планирует провести марш в центре столицы. За время погромов в стране задержали 2,5 тыс. человек, из которых 174 получили тюремные сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о потере контроля над протестами со стороны властей.

    Издание Le Figaro сообщило, что половина полицейской роты охраняла магазин семьи Брижит Макрон.

    В воскресенье президент Франции пообещал наказать участников массовых погромов.

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    21 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Минюст Франции сообщил о переполненных из-за протестов изоляторах

    Tекст: Ольга Иванова

    Все изоляторы при судах в крупных городах Франции, включая Париж, оказались переполнены после масштабных протестов, заявил глава французского министерства юстиции Жеральд Дарманен.

    «Все судебные изоляторы – то есть места при судах, где люди находятся в ожидании суда под надзором полиции, – переполнены. Это касается Парижа, Лилля, Марселя, Бордо и Тулузы», – приводит слова Дарманена РИА «Новости» со ссылкой на французские телеканалы.

    Глава минюста Франции добавил, что суды страны рассматривают дела более 900 участников протестов, прошедших 17 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял статью о якобы причастности России к протестам во Франции.

    Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон утратил контроль над ситуацией с протестами.

    Во вторник на главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 07:41 • Новости дня
    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области

    Французский атаман объявил о планах восстановить хутор в Ростовской области

    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Атаман казачьего общества во французском округе Марсель Фредерик Аникин сообщил о намерении возродить историческое поселение своих предков на территории Ростовской области.

    Потомок донских казаков планирует реконструировать исторический хутор Аникин в Ростовской области, основанный его семьей до эмиграции после Октябрьской революции, передает РИА «Новости».

    В апреле 2026 года президент Владимир Путин предоставил французу российское гражданство.

    «Сейчас у нас есть проект по ремонту церкви, потому что от нее остался только фундамент. И я также хочу отремонтировать многие дома, чтобы многие люди смогли приехать в хутор Аникин. Я хочу подать пример для казачьих семей, что если вы хотите приехать сюда – не переживайте, все в порядке», – рассказал Аникин.

    Атаман также намерен благоустроить местное кладбище и установить гранитный памятник с крестом на могиле своего деда.

    Кроме того, он снимает документальный фильм об истории своей семьи до и после революции, чтобы объединить родственников, разъехавшихся по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте депутат ростовской гордумы Андрей Манухин заявил о необходимости поддержки участников спецоперации на Украине в вопросах трудоустройства и обеспечения жильем.

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    24 октября 2026, 00:18 • Новости дня
    Макрон назвал теракт под Парижем переломным моментом для Франции

    Макрон назвал стрельбу под Парижем первым расистским терактом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стрельба в пригороде Парижа стала первым в истории республики терактом на почве расизма.

    «Это переломный момент, потому что впервые мы сталкиваемся с запланированным террористическим актом, направленным на убийство наших соотечественников, наших детей из-за их цвета кожи или вероисповедания», – приводит слова Макрона France Presse.

    Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил об одном погибшем и четырех раненых в результате стрельбы в коммуне Трапп под Парижем. Нападавший расстреливал людей из окна машины, полиция оперативно задержала 39-летнего местного жителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Франции квалифицировали стрельбу в пригороде Парижа как террористическое преступление. В городе Трапп неизвестный открыл огонь из автомобиля.

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    22 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Власти Парижа ввели комендантский час в двух районах города

    В центре Парижа до 25 октября ввели ночной комендантский час

    Власти Парижа ввели комендантский час в двух районах города
    @ Louai Barakat/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Префектура полиции Парижа ограничила нахождение людей на улицах в двух центральных районах в ночное время суток.

    Комендантский час будет действовать в районе площади Республики и квартала Ле-Аль ежедневно с 23:00 до 06:00 по местному времени вплоть до 25 октября, передает ТАСС.

    Запрет на пребывание на улице в указанные часы распространяется как на совершеннолетних, так и на несовершеннолетних граждан. Соответствующее постановление издал префект парижской полиции, о чем ведомство сообщило на своей странице в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник префектура полиции Парижа ввела комендантский час в центре французской столицы.

    В понедельник суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен.

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    22 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Франция урезала расходы на бывших премьер-министров

    Politico: Во Франции расходы на экс-премьеров сократились на 500 тыс. евро

    Tекст: Игорь Иножарский

    В 2026 году во Франции стоимость льгот для бывших премьер-министров сократится на 500 тыс. евро из-за смерти некоторых из них и отмены пожизненных автомобилей с водителем.

    Согласно парламентскому документу, расходы на бывших премьер-министров в 2026 году составят 1,2 млн евро, что на полмиллиона меньше, чем в 2025 году, пишет Politico.

    Снижение связано со смертью Лионеля Жоспена и Эдуара Балладюра, на которых в 2025 году выделялось 260 тыс. евро. Кроме того, указ Себастьяна Лекорню задним числом с 1 января отменил для бывших глав правительства право на служебный автомобиль с водителем спустя 10 лет после ухода с поста.

    Бывшие премьеры в течение 10 лет могут пользоваться услугами личного секретаря. Депутат Мари-Кристин Даллоз планирует предложить ограничить льготы на автомобиль и секретаря пятью годами, что может сэкономить еще 520 тыс. евро в 2027 году.

    Больше всего средств уходит на Доминика де Вильпена и Бернара Казнёва – в 2025 году на них было потрачено 209 тыс. и 197 тыс. евро соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Франции распорядился заморозить госрасходы для экономии бюджета. В августе Макрон лишил экс-премьера Франции Фийона ордена Почетного легиона. В мае во Франции начали расследование против идущего в президенты экс-премьера.

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    21 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    В центре Парижа третью ночь подряд ввели комендантский час
    В центре Парижа третью ночь подряд ввели комендантский час
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Ольга Иванова

    В Париже третью ночь подряд вводится частичный комендантский час из-за массовых протестов, сообщили в столичной полиции.

    Подобные ограничения уже действовали в ночь на вторник и на среду, передает РИА «Новости». «В соответствии с распоряжениями премьер-министра Себастьяна Лекорню и главы МВД Лорана Нуньеса префектура полиции приняла постановления о комендантском часе», – сообщила столичная полиция.

    Ограничения будут действовать на площади Республики и в районе квартала Аль с 23.00 до 6.00 утра (00.00-07.00 мск). Они распространяются как на взрослых, так и на несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в центре Парижа ввели комендантский час.

    В тот же день на главу МВД Франции Лорана Нуньеса подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

    В воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

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    21 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Крупный французский профсоюз призвал к забастовке в ноябре

    Глава французского профсоюза CGT призвала к общенациональной забастовке 5 ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава одного из крупнейших французских профсоюзов «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине призвала к проведению общенациональной забастовки 5 ноября из-за отсутствия ответов властей на требования протестующих.

    «Мы не получили никакого ответа на наши требования, так что премьер-министр только усиливает гнев… CGT и объединение профсоюзов призывает к максимально широкой мобилизации 5 ноября. Мы призываем работников провести общие собрания повсюду, на всех рабочих местах, со всеми коллегами, во всех службах, на всех заводах, чтобы сделать забастовку 5 ноября и после всеобщей», – заявила Бине, слова которой приводит РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Во Франции с середины сентября продолжаются протесты. Изначально на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требуя улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен, а акции охватили другие регионы.

    Самой масштабной стала демонстрация 17 октября, в которой, по данным МВД, приняли участие около 550 тыс. человек. Полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду политик Флориан Филиппо высмеял статью о причастности России к протестам во Франции. В тот же день лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон утратил контроль над протестами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Франции в доведении страны до безумия.

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    22 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Суд Парижа разрешил студентам провести манифестацию после запрета властей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административный суд Парижа приостановил запрет полиции на проведение манифестации студенческой ассоциацией Interfac IDF, позволив акции состояться.

    Административный суд Парижа разрешил проведение студентами манифестации, сняв запрет полиции на проведение акции протеста, пишет РИА «Новости» со ссылкой на France Presse.

    Накануне полиция Парижа запретила протестную акцию, запланированную на четверг. Студенческая организация назвала это решение репрессивным и заявила о намерении оспорить его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду более 200 человек вышли на акцию протеста перед зданием суда в пригороде Парижа после задержания несовершеннолетних участников манифестаций. Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен заявил о переполненных из-за протестов изоляторах.

    Во вторник адвокат студента, потерявшего кисть руки на протестах, подал жалобу на главу МВД Франции Лорана Нуньеса.

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    22 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Подтверждена гибель второго члена экипажа разбившегося во Франции истребителя

    BFMTV: Второй пилот разбившегося во Франции истребителя Mirage погиб

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй член экипажа истребителя Mirage-2000D ВВС Франции, который разбился в ходе учебного полета на северо-востоке страны, погиб, сообщил телеканал BFMTV.

    Истребитель ВВС Франции Mirage-2000D потерпел крушение в среду. Обнаруженные на месте аварии материалы позволяют подтвердить гибель двух человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    В прокуратуре отметили, что для точного подтверждения гибели обоих пилотов необходимо провести анализ ДНК. Изначально вооруженные силы страны сообщали о смерти лишь одного члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный самолет ВВС Франции Mirage 2000D разбился рядом с городом Нанси.

    Летом при крушении небольшого самолета на северо-востоке Франции трем людям удалось покинуть борт за мгновения до катастрофы.

    В результате падения самолета в коммуне Томблен погибли 11 человек.

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    23 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Стрельбу из авто под Парижем признали терактом

    Глава МВД Франции Нуньес: Стрельба из авто под Парижем признана терактом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Франции квалифицировали стрельбу с погибшим и пятью ранеными в пригороде Парижа как террористическое преступление, сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес.

    Власти Франции квалифицируют стрельбу в пригороде Парижа как теракт, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Нуньеса. «Прокурор квалифицировал произошедшее как террористическое преступление. Его мотивы еще предстоит установить, однако прокурор сообщил журналистам, что мотив мог быть расовым. Расследование продолжается, но речь определенно идет о террористическом преступлении», – заявил глава МВД Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в департаменте Ивелин в пригороде Парижа мужчина открыл стрельбу из автомобиля. Погиб один человек, пятеро получили серьезные ранения. Среди пострадавших оказалась 12-летняя девочка. В тот же день мужчину задержали.

    Ранее на северо-востоке Франции поместили под стражу 16-летнего юношу за подготовку теракта в местной старшей школе.

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    22 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Россия призвала ОБСЕ расследовать действия полиции против детей во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия призвала государства – участники ОБСЕ расследовать применение чрезмерной силы французской полицией против детей, заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский.

    «Российская Федерация призывает к объективному и беспристрастному расследованию всех случаев применения чрезмерной силы французской полицией в отношении детей, привлечению виновных к ответственности и прекращению практики избирательного подхода к обязательствам в рамках ОБСЕ», – заявил Полянский на заседании постсовета организации. Его слова приводит РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что правозащитники сравнивают последствия чрезмерного применения силы с травмами, полученными в ходе боевых действий.

    Полянский привел примеры пострадавших подростков и отметил, что во Франции зафиксированы случаи применения слезоточивого газа, резиновых пуль, удушающих приемов и унижающего достоинство обращения с задержанными. По его словам, внутренние проверки МВД Франции не привели к улучшению ситуации.

    Дипломат подчеркнул, что западные «поборники свобод» не осуждают полицейский произвол, а в отношении Франции не запускается «Московский механизм».

    По его словам, права детей имеют значение для Запада только тогда, когда это удобно для антироссийской пропаганды, а правозащитная риторика «мгновенно улетучивается», когда речь идет о собственных несовершеннолетних гражданах.

    Полянский заключил, что по этой «скользкой дорожке» теперь движутся Бельгия, Италия и другие страны региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на субботних протестах. В тот же день потерявший руку на протестах студент подал в суд на главу ведомства.

    В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова указала Макрону на «шулерство с правочеловеческой проблематикой» при подавлении уличных акций.

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    21 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Французы устроили протест у здания суда под Парижем из-за задержания школьников

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 200 человек вышли на акцию протеста перед зданием суда в пригороде Парижа после задержания несовершеннолетних участников манифестаций.

    Собравшиеся в коммуне Бобиньи протестующие требовали освободить около 20 несовершеннолетних, которых задержали в минувшие выходные во время манифестаций старшеклассников, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету 20Minutes. Участники акции скандировали лозунг с призывом освободить учеников.

    По данным портала actu.fr, 17 школьников провели ночь в камерах предварительного заключения здания суда. Отмечается, что условия содержания оказались ужасными: в помещениях отсутствовали матрасы, а в нескольких камерах стояли бутылки с мочой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минюст Франции сообщил о переполненных из-за протестов изоляторах.

    В понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов.

    В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

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    22 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    В Марселе запретили все демонстрации и ввели комендантский час

    La Provence: Власти запретили все демонстрации в Марселе

    В Марселе запретили все демонстрации и ввели комендантский час
    @ Louai Barakat/IMAGESLIVE/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Префектура департамента Буш-дю-Рон запретила все манифестации во французском Марселе и ввела в городе ночной комендантский час, сообщила региональная газета La Provence.

    Запрет на проведение демонстраций распространяется на весь департамент. Кроме того, в Марселе будет введен комендантский час в ночь на воскресенье и в ночь на понедельник. Ограничение будет действовать с 23:00 до 05:00 по местному времени, пишет ТАСС со ссылкой на газету La Provence.

    Также в субботу будет запрещена перевозка топлива.

    Ранее демонстрации были запрещены в других крупных городах Франции, включая Гавр, Лион и Ниццу. В Париже разрешили только манифестацию профсоюзов по согласованному маршруту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду столичная полиция сообщила о введении в Париже третью ночь подряд частичного комендантского часа из-за массовых протестов.

    Во вторник посольство России во Франции рекомендовало россиянам уделять повышенное внимание своей безопасности в дни общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября.

    В воскресенье число мародеров в ходе массовых беспорядков в Марселе достигло 30 тыс. человек.

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    22 октября 2026, 11:43 • Новости дня
    Во Франции зафиксировали первую смерть человека от вируса Шамонда

    Во Франции выявили первую в истории смерть человека от вируса Шамонда

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения и смерти человека от вируса Шамонда, который ранее считался неопасным для людей.

    Во Франции зарегистрировали первый случай инфицирования человека вирусом Шамонда, пациент скончался в начале октября, передает ТАСС.

    «Пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение в больнице Лиона от серьезного заболевания, был инфицирован вирусом Шамонда. Он скончался в начале октября. Клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются», – заявило правительство Франции.

    Ранее считалось, что этот вирус не передается человеку. В связи с этим инцидент стал первым задокументированным случаем его обнаружения у людей. Власти подчеркнули, что на данный момент вирус не представляет угрозы для здоровья населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Кении выявили первый случай заражения вирусом Эбола.

    Летом в США зарегистрировали рекордный рост случаев заражения редким вирусом Повассан.

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