Минздрав Иордании сообщил о восьми жертвах теракта в Эль-Караке

«Восемь раненых переведены в военный госпиталь принца Али бен Хусейна, состояние двоих из них врачи оценивают как критическое», – заявил министр здравоохранения Ибрагим аль-Баддур.
По его словам, в больницах остаются 27 пострадавших, передает ТАСС.
Спецслужбы Иордании продолжают поиски террористов. В Аммане и других городах усилены меры безопасности, сообщает Al Mamlaka.
Нападение на церковь Святого Георгия в провинции Эль-Карак произошло в пятницу во время похорон. Трое вооруженных людей открыли стрельбу по собравшимся, в результате чего 34 человека получили ранения.
Король Иордании Абдалла II посетил пострадавших и пообещал жестко ответить на действия террористов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посольство сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при стрельбе в иорданском Хмуде. Группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам церкви в провинции Эль-Карак.