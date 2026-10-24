Минздрав Иордании сообщил о восьми жертвах теракта в Эль-Караке

Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

Tasnim: Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

Tекст: Тимур Шайдуллин

Движение судов через Ормузский пролив остановилось на фоне вывода из строя их навигационного оборудования и уничтожения нескольких нефтяных танкеров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

«После вывода из строя навигационных систем, которые использовались судами-нарушителями, и вчерашней атаки на три танкера и уничтожения еще одного попытки танкеров-нарушителей пройти через Ормузский пролив прекратились», – сообщил изданию близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана источник.

Собеседник агентства добавил, что любое новое вмешательство Вашингтона с воздуха для поддержки контрабанды нефти приведет к решительному ответу со стороны Тегерана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о десятикратном росте стоимости перевозки ресурсов из-за блокировки Ормузского пролива.

Во вторник КСИР сообщил о подрыве на морской мине супертанкера с нефтью.

Ранее иранское ведомство объявило об уничтожении американского беспилотника и возгорании двух танкеров в проливе.