Захарова призвала Рим прислушаться к словам Аль Бано об отмене санкций

Tекст: Мария Иванова

Известный итальянский эстрадный певец Аль Бано обратился к председателю Совета министров Италии Джордже Мелони с призывом отменить антироссийские санкции и начать работу над достижением мира на Украине, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

«Возникает вопрос посерьезнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?» – задалась вопросом дипломат.

По ее словам, у итальянских властей возникли серьезные сложности с восприятием мнений, не вписывающихся в привычную политическую повестку.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал недавние молодежные беспорядки в Милане результатом гибридной войны. После этого Мелони поручила спецслужбам проверить возможный иностранный след в протестах, а в местных средствах массовой информации появились публикации о якобы причастности Москвы к погромам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало гражданам избегать мест беспорядков.

В пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

В четверг итальянский певец Аль Бано призвал отменить антироссийские санкции.