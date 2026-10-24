Кожемяко представил нового врио губернатора Приморья

Церемония представления Константина Шестакова прошла в здании правительства Приморского края во Владивостоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Олега Кожемяко.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Шестакова временно исполняющим обязанности главы Приморья. Занимавший этот пост Кожемяко был переведен на должность вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу политолог Марат Баширов отметил обеспечение преемственности региональной политики в Приморье назначением Константина Шестакова.
В четверг президент Владимир Путин назначил Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.
Глава государства подписал указ о назначении Олега Кожемяко заместителем председателя правительства и полномочным представителем президента в ДФО.