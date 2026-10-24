Школьные каникулы в новом учебном году сократились на один день

Минпросвещения сократило общую продолжительность школьных каникул до 126 дней

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство просвещения подготовило рекомендации по проведению школьных каникул в 2026/27 учебном году, согласно которым отдых учеников вторых–одиннадцатых классов продлится 126 дней, передает РИА «Новости».

Осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября, зимние – с 31 декабря по 10 января, весенние – с 27 марта по 4 апреля, а летние – с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.

Образовательные организации могут использовать федеральный календарный учебный график или составить собственный на его основе. При этом школам предписано учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замдиректора по воспитательной работе Российской гимназии при Государственном Русском музее Галина Плинюс рекомендовала не перегружать детей учебой во время каникул.

Также министр просвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости устанавливать продолжительность осенних, зимних и весенних школьных каникул на срок не менее девяти дней.

Кроме того, глава Минпросвещения сообщил о введении дополнительных каникул для первоклассников.