Евросоюз задумал подключиться к переговорам России и США по Украине

Euronews: Евросоюз задумал вступить в переговоры США и России по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России, пишет Euronews.

При этом журналист издания отмечает, что подобная инициатива может оказаться неуспешной с учетом предыдущих провальных попыток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отсутствии у Евросоюза планов мешать мирным инициативам США по украинскому урегулированию.

В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

Спецпосланник США Стив Уиткофф запланировал встретиться с президентом Владимиром Путиным в Петербурге для обсуждения результатов переговоров с Владимиром Зеленским в Осло по мирному урегулированию.