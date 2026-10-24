Ученый сообщил об увеличении площади Дагестана из-за обмеления Каспия

Площадь Дагестана выросла на 2–3 тыс. кв. км из-за обмеления Каспийского моря

Tекст: Мария Иванова

«Падение уровня воды в Каспийском море одновременно увеличивает площадь суши. Такие острова, как Яичный, Чечень, Пичужонок, Базар, Прыгунки, уже соединились с материком, к ним можно приехать на автомобиле. Площадь Дагестана составляет уже не 50,3 тыс. кв. км, а примерно 52–53 тыс. кв. км», – приводит его слова РИА «Новости».

Идрисов отметил необходимость создания новых официальных топографических карт береговой зоны и Каспия в целом. По его словам, при падении уровня моря еще менее чем на метр окончательно соединится с материком остров Нордовый площадью около 63 га в Кизлярском заливе.

Уровень Каспийского моря постоянно падал с середины 1990-х годов и к 2025 году опустился ниже минус 29 метров. В декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить программу борьбы с обмелением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об уменьшении площади поверхности Каспийского моря более чем на 20 тыс. кв. км.

В августе временный поверенный в делах России в Туркмении Петр Щукин сообщил, что площадь высохших участков в северо-восточной части водоема превысила 20 тыс. кв. км.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предупредил об угрозе экологической катастрофы из-за снижения уровня воды в Каспии.