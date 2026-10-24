Мурашко назвал самое распространенное детское заболевание

Своевременная прививка от вирусных инфекций помогает защитить детей и взрослых в период эпидемиологического сезона, сообщил Мурашко РИА «Новости».
«Это ключевой залог успеха для того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также минимизировать риски для своих близких и родных», – пояснил он.
Министр отметил, что дети часто контактируют друг с другом, поэтому здоровье ребенка значительно облегчает семье прохождение сезона простуд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об увеличении числа сосудистых катастроф при гриппе.
До этого он сообщил о недостаточной физической активности детей дошкольного возраста.
Врач Иван Коновалов назвал легко передающиеся в школьных коллективах инфекции самыми опасными.