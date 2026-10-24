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    24 октября 2026, 09:51 • Новости дня

    Посольство России в Италии призвало сограждан избегать мест беспорядков

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало российским гражданам избегать мест беспорядков и соблюдать требования властей на фоне обсуждений возможного «российского следа» в миланских волнениях.

    Российским гражданам следует обходить стороной места беспорядков в Италии и выполнять требования местных властей, сообщает посольство России.

    В дипмиссии отметили, что история о «российском следе» в миланских погромах приобрела неожиданный оборот: министр обороны заявляет о гибридной войне, глава МВД указывает на отсутствие доказательств внешнего управления, а вице-премьер удивляется рассказам о русских.

    В ведомстве подчеркнули, что перед поиском тайного дирижера за границей итальянскому правительству стоило бы согласовать позиции внутри страны. Там напомнили, что российское гражданство не является доказательством причастности к насилию, которому нет оправдания.

    К сенсациям о вездесущих агентах в посольстве посоветовали относиться с юмором, отметив, что приписываемый им объем работы давно должен был привести их в дипломатическое представительство или Русский дом за сверхурочными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В понедельник власти Италии решили направить 500 военнослужащих в Милан для обеспечения правопорядка после массовых беспорядков.

    В начале месяца российское дипломатическое представительство в Италии обвинило местные средства массовой информации в нагнетании антироссийской риторики.

    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    24 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано

    Захарова призвала Рим прислушаться к словам Аль Бано об отмене санкций

    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

    Известный итальянский эстрадный певец Аль Бано обратился к председателю Совета министров Италии Джордже Мелони с призывом отменить антироссийские санкции и начать работу над достижением мира на Украине, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «Возникает вопрос посерьезнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?» – задалась вопросом дипломат.

    По ее словам, у итальянских властей возникли серьезные сложности с восприятием мнений, не вписывающихся в привычную политическую повестку.

    Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал недавние молодежные беспорядки в Милане результатом гибридной войны. После этого Мелони поручила спецслужбам проверить возможный иностранный след в протестах, а в местных средствах массовой информации появились публикации о якобы причастности Москвы к погромам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало гражданам избегать мест беспорядков.

    В пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В четверг итальянский певец Аль Бано призвал отменить антироссийские санкции.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    В МИД назвали непринципиальной личность европейского переговорщика по Украине

    Грушко: Для России важна позиция переговорщика от Европы, а не его личность

    В МИД назвали непринципиальной личность европейского переговорщика по Украине
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для России не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Это даже не вторичный, не третичный вопрос – значения принципиального он не имеет. Конечно, Владимир Путин уже обозначил, кто мог бы действительно сыграть позитивную роль по вполне понятным причинам», – передает слова Грушко РИА «Новости».

    По его словам, ключевой момент – это то, с какой позицией пойдет переговорщик на переговоры, «если его туда пустит Европейский союз».

    Ранее стало известно, что европейские страны обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза подключиться к переговорам России и США по Украине.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о трехстороннем формате предстоящей встречи по урегулированию украинского кризиса в ОАЭ.

    В четверг президент Владимир Путин заявил о намерении России следить за ситуацией в преддверии трехсторонних переговоров с США и Украиной.

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    23 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Песков раскрыл формат переговоров по Украине в ОАЭ

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча по урегулированию украинского кризиса, которая должна пройти в ОАЭ в первой половине ноября, состоится в трехстороннем формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры в Абу-Даби <...> будут в трехстороннем формате», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

    Песков отметил, что невозможно обсуждать архитектуру безопасности в Европе без участия европейцев, однако переговоры начнутся в трехстороннем формате.

    Он также подчеркнул, что комплексное урегулирование кризиса немыслимо без решения вопросов безопасности Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков заявил, что отношение Москвы к участию стран Европы в миротворческом процессе зависит от их позиции.

    В четверг президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в урегулировании украинского конфликта.

    В тот же день представитель Кремля назвал Абу-Даби возможной площадкой для переговоров России, США и Украины.

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    23 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Украинку арестовали за убийство трехлетней дочери в Италии

    Corriere della Sera: Украинка убила трехлетнюю дочь на севере Италии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне, пишут местные СМИ.

    Карабинеры арестовали мать трехлетней девочки, которую нашли мертвой в доме в городе Тортоне на севере Италии, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что патруль прибыл в жилой дом ночью и констатировал смерть ребенка. Находившаяся там мать была допрошена прокурором и взята под стражу. Правоохранители отказались уточнять национальность женщины, сославшись на распоряжение прокуратуры.

    По данным газеты Corriere della Sera, арестованная является гражданкой Украины. Она убила дочь ударом большого кухонного ножа.

    Издание отмечает, что инцидент произошел в социальном жилье на фоне конфликта между украинкой и отцом девочки, итальянцем. Женщина обладала единоличной опекой над ребенком, однако после недавнего суда начался процесс восстановления отношений дочери с отцом. Семья находилась под наблюдением социальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в итальянской провинции Ливорно украинцы избили местную жительницу из-за упоминания о матери-россиянке.

    В польском Вроцлаве 18-летний гражданин Украины напал с ножом на местную жительницу.

    В прошлом году в Ивано-Франковской области женщина убила трехлетнюю дочь во время ритуала изгнания духов.

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    23 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Россияне не пострадали при стрельбе у церкви в Иордании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские граждане не числятся среди пострадавших в результате стрельбы около церкви в иорданском городе Хмуд, сообщили в посольстве.

    Среди раненых и погибших при инциденте с применением огнестрельного оружия у церкви в иорданской провинции Эль-Карак граждан России нет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Аммане.

    В результате стрельбы у церкви в городе Хмуд погибли семь человек, еще 34 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам в церкви в иорданской провинции Эль-Карак.

    На прошлой неделе российское посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди граждан России в результате массовых беспорядков на Маврикии.

    Ранее посольство в Никосии исключило наличие россиян среди жертв крушения парома у берегов Кипра.

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    24 октября 2026, 00:42 • Новости дня
    Полянский назвал ОБСЕ передовым окопом России в Европе

    Постпред Полянский назвал ОБСЕ передовым окопом России в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал организацию передовым окопом, который нельзя сдавать ради донесения российской позиции до жителей европейских стран.

    Если бы Москва вышла из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), это обрадовало бы ее противников, для которых присутствие российской делегации остается как кость в горле. «ОБСЕ в этом смысле является своего рода передовым окопом, сдавать который нам, на мой взгляд, нельзя ни в коем случае», – заявил Полянский, передает ТАСС со ссылкой на News.ru.

    Дипломат отметил, что западным странам приходится выслушивать представителей Москвы и мириться с тем, что их выступления активно цитируются в средствах массовой информации и блогосфере.

    По словам постпреда, ОБСЕ остается одним из немногих доступных каналов для донесения позиции Москвы в условиях, когда большинство остальных перекрыто.

    Обычные европейцы оказались в информационной блокаде, однако из Вены голос России продолжает звучать, заключил Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу австрийский телеканал OE24 сообщил об обязанности четырех российских дипломатов покинуть страну по требованию властей Австрии.

    В четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о приверженности Москвы дипломатии в вопросе урегулирования на Украине.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал о целенаправленной охоте украинских властей на российских журналистов.

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    23 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Подозреваемого в создании сети мошенников россиянина задержали в Южной Корее

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы Южной Кореи задержали 20-летнего гражданина России, которого подозревают в руководстве масштабной преступной группировкой телефонных аферистов.

    Полиция южнокорейского города Пусан пресекла деятельность крупной сети телефонных мошенников, организованной 20-летним россиянином, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    Вычислить злоумышленника удалось из-за засорившейся канализации в многоэтажном доме. Выяснилось, что молодой человек ежедневно разрезал и смывал в унитаз около сотни использованных сим-карт. Когда прибывшие по вызову коммунальщики прочистили трубу, местная полиция изучила извлеченные пластиковые обрезки и вышла на след группировки.

    Вместе с главарем правоохранители задержали почти 100 подельников. В основном это русскоязычные студенты и эмигранты, которых вербовали через интернет-чаты. По предварительным данным следствия, участники преступной сети похитили у потерпевших 1,5 млрд вон, что составляет около 1,1 млн долларов.

    Для массовой рассылки спама и совершения звонков преступники ввозили в Южную Корею специальные сим-боксы, которые на таможне маскировали под бытовую технику и жесткие диски. Необходимые для работы сим-карты аферисты оформляли на местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании в Варшаве гражданина России по подозрению в подготовке покушения.

    В июне посольство России в Молдавии рассказало о незаконном задержании соотечественника в аэропорту Кишинева.

    В 2024 году власти Южной Кореи выдали Соединенным Штатам обвиняемого в киберпреступлениях россиянина.

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    23 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Суд оставил экс-кандидата в президенты Румынии Джеорджеску в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Апелляционная палата Бухареста отказала в переводе под домашний арест бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску и оставила его в следственном изоляторе.

    Инстанция отклонила ходатайство защиты об изменении меры пресечения политику на домашний арест, сообщает РИА «Новости». «Суд постановил отклонить как необоснованное ходатайство ответчика о замене меры превентивного ареста домашним арестом. Решение является окончательным», – говорится в решении суда.

    Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) задержала Кэлина Джеорджеску 21 сентября по подозрению в создании преступной группы и мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы Румынии арестовали недвижимость Кэлина Джеорджеску в связи с уголовным делом.

    Ранее издание Politico заявило о якобы готовившемся перевороте с участием наемников под управлением соратника Кэлина Джеорджеску.

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    23 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Польша запланировала выделить 4 млрд долларов на создание военной базы США

    Польша запланировала вложить 4 млрд долларов в создание военной базы США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Польши намерены инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы на своей территории, сообщил глава министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы готовы, у нас есть подготовленные места, у нас готова инфраструктура, предусмотрены средства. Это будет инвестиция более 10 млрд. Если быть конкретным, то около 15 млрд злотых», – заявил Косиняк-Камыш, слова которого приводит РИА «Новости».

    Министр пояснил, что для размещения контингента в 5 тыс. американских военнослужащих Варшаве придется подготовить жилищные и социальные условия для 25 тыс. человек, включая семьи солдат и сопутствующий персонал.

    «Это уже хорошего размера город, который нужно поставить, наличие школ, домов, спортивная инфраструктура, культурные объекты», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца США предварительно выбрали место для постоянной военной базы в Польше.

    В прошлом месяце Министерство национальной обороны Польши объявило о включении базы в стратегию национальной безопасности США.

    Ранее Варшава предложила Соединенным Штатам как минимум пять локаций для создания военного объекта.

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    23 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Лихачев заявил о готовности работать с европейскими компаниями на СМП

    Лихачев заявил о готовности к сотрудничеству с компаниями из Европы на СМП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия открыта к взаимодействию с европейскими компаниями в сфере грузоперевозок по Северному морскому пути, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, Москва готова работать с партнерами из Европы, если те настроены на сотрудничество и развитие, а не на конфронтацию, передает РИА «Новости».

    Глава Росатома подчеркнул, что Россия продолжит повышать конкурентоспособность и привлекательность Северного морского пути как международного торгового маршрута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лихачев заявил о невозможности создания в Европе ледокольной группировки, сопоставимой с российской.

    Во вторник стало известно, что Евросоюз меняет подход к Арктике и переходит к стратегии «жесткой силы», предусматривающей закупки ледоколов.

    В августе гендиректор Росатома сообщил о запуске первого еженедельного контейнерного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.

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    23 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Из-за шторма Austen в Брюсселе пострадали четыре человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Брюсселе четыре человека получили травмы в результате шторма Austen, сообщили городские пожарные.

    Три человека пострадали в центре Брюсселя из-за упавшего на террасу ресторана дерева. Еще один человек получил ушиб от упавшей ветки на проспекте Тервюрен в районе Волюве-Сен-Пьер, передает РИА «Новости».

    К 16:30 по местному времени пожарные совершили 33 выезда, из которых 19 были связаны с сорванными ветром предметами, а 14 – со сломанными ветвями и поваленными деревьями. Десятки вызовов остаются в работе.

    Последствия шторма наблюдаются и в других частях Бельгии. В Западной Фландрии зафиксировано три вызова из-за упавших деревьев, включая инцидент в Вумене, где автомобиль столкнулся с деревом на дороге. В Валлонии упавшее дерево перекрыло автотрассу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Бельгии спасателям пришлось снимать с деревьев пятерых иностранных военных парашютистов, которых снесло сильным ветром во время международных учений Falcon Leap.

    В августе первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии.

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    24 октября 2026, 05:19 • Новости дня
    Арестованный в Индии танкер с россиянами отбуксировали к берегу из-за шторма

    Арестованный в Индии танкер Unity с 21 россиянином отбуксировали к берегу

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящийся в аварийном состоянии танкер Unity с российскими моряками отбуксировали ближе к побережью Индии на фоне надвигающегося шторма.

    Судно под флагом Камеруна задержали у берегов Индии в мае из-за задолженности судовладельца перед местным поставщиком топлива. В настоящий момент танкер с неработающим двигателем стоит на якоре в районе порта Парадип, передает РИА «Новости».

    Экипаж корабля состоит из 23 человек, 21 из которых – граждане России.

    «Танкер отбуксировали ближе к берегу. Насколько ближе не понятно – там стоит туман и берега не видно», – сообщила родственница одного из моряков.

    Собеседница агентства подчеркнула, что в районе стоянки судна ожидается ухудшение погодных условий. При этом в начале октября суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для возвращения экипажа на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг списанный с танкера Unity моряк Андрей Боев остался в индийском госпитале без средств личной гигиены из-за неработающих банковских карт.

    В среду власти Индии ответили отказом на предложение заменить россиян на арестованном судне.

    Во вторник генеральное консульство России в Калькутте объяснило задержку репатриации необходимостью найти сменный экипаж.

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    23 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    МИД заявил об угрозе мировому продовольствию из-за антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные санкции, нарушения логистических цепочек и рост цен на сельскохозяйственные ресурсы стали главными угрозами для глобальной продовольственной безопасности, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    Дипломат подчеркнул, что ограничения на транзит российского зерна через Эстонию и попытки распространить такие меры на весь Евросоюз демонстрируют лицемерие отдельных европейских стран, передает РИА «Новости». «Политические мотивы отдельных государств подрывают ту самую глобальную продбезопасность», – сказал Логвинов.

    По его словам, серьезной проблемой остаются заблокированные в европейских портах партии российских минеральных удобрений, а дополнительные риски для поставок создают украинские удары по портовой инфраструктуре и предприятиям. Он добавил, что растущая милитаризация Европы вызывает вопросы у экспертов в контексте распределения ресурсов.

    Дипломат также отметил, что в докладе учреждений ООН за текущий год о положении дел в области продовольственной безопасности уделено недостаточно внимания влиянию односторонних ограничительных мер на ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о невозможности трети населения мира покупать качественные продукты питания из-за торговых мер западных стран.

    В прошлом месяце глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков предупредил о глобальном дефиците удобрений на фоне сбоев в судоходстве через Ормузский пролив.

    В марте депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил об уязвимости Евросоюза из-за санкций против российских удобрений.

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    23 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Власти США обвинили россиянина в отмывании денег наркоторговцев

    Суд в США обвинил россиянина Кулижникова в отмывании денег наркоторговцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти США предъявили проживающему в Майами россиянину Павлу Кулижникову обвинения в участии в международной сети по отмыванию доходов от наркоторговли.

    По данным дела, проживавший в Майами россиянин выступал посредником при обмене наличных денег на криптовалюту для международной сети Just Team. По сведениям американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), услугами сети пользовались наркоторговцы и граждане России, пытавшиеся обойти американские санкции, передает РИА «Новости».

    Ежедневный объем операций сети оценивался осведомителями примерно в 50 млн долларов. По версии следствия, Павел Кулижников организовывал передачу крупных сумм наличных через курьеров, а также переводы денег через банковские счета и криптовалюту. Участники сети координировали свои действия в Telegram.

    Сотрудники DEA под прикрытием провели 11 операций с участием россиянина. В августе 2026 года он лично получил в Вирджинии 100 тыс. долларов, которые ему представили как выручку от продажи кокаина. Впоследствии мужчина перевел около 94,5 тыс. долларов в криптовалюте USDT, удержав разницу в качестве комиссии.

    Сеть действовала в США, России, Колумбии, Британии, ОАЭ, Австралии и других странах. В материалах дела упоминается утечка внутреннего реестра Just Team со сведениями о более чем 12 тыс. транзакций на общую сумму почти 149 млн долларов. Россиянину предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на Пхукете правоохранительные органы задержали российского гражданина по запросу американской стороны.

    В 2025 году адвокат арестованного в США россиянина Дениса Постового обратился за разрешением на медицинское обследование из-за состояния здоровья подзащитного. Защита подала ходатайство об освобождении россиянина на период суда.

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