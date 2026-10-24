Tекст: Мария Иванова

Российским гражданам следует обходить стороной места беспорядков в Италии и выполнять требования местных властей, сообщает посольство России.

В дипмиссии отметили, что история о «российском следе» в миланских погромах приобрела неожиданный оборот: министр обороны заявляет о гибридной войне, глава МВД указывает на отсутствие доказательств внешнего управления, а вице-премьер удивляется рассказам о русских.

В ведомстве подчеркнули, что перед поиском тайного дирижера за границей итальянскому правительству стоило бы согласовать позиции внутри страны. Там напомнили, что российское гражданство не является доказательством причастности к насилию, которому нет оправдания.

К сенсациям о вездесущих агентах в посольстве посоветовали относиться с юмором, отметив, что приписываемый им объем работы давно должен был привести их в дипломатическое представительство или Русский дом за сверхурочными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

В понедельник власти Италии решили направить 500 военнослужащих в Милан для обеспечения правопорядка после массовых беспорядков.

В начале месяца российское дипломатическое представительство в Италии обвинило местные средства массовой информации в нагнетании антироссийской риторики.