Краснов сообщил о тесте судебного ИИ в 20 регионах России

Краснов: Испытания моделей ИИ идут в судах более 20 регионов России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Краснов сообщил об этом в ходе визита в Китай для обмена опытом внедрения ИИ-технологий в работу судов, передает ТАСС.

«Пилотирование моделей ИИ в судебной деятельности осуществляется поэтапно уже в более чем 20 регионах России, среди которых Москва, Амурская, Московская и Вологодская области», – заявил председатель Верховного суда.

Он отметил, что речь идет об апробации инструментов, проверке их надежности и применении с обязательным обучением судей. Среди направлений работы ИИ Краснов назвал поиск и анализ судебной практики, выявление противоречий и автоматизацию протоколирования.

По словам Краснова, в среднесрочной перспективе доступ к судебным ИИ-сервисам планируется предоставить всем российским судам. Он добавил, что результат применения ИИ должен быть проверяемым, а окончательное решение всегда остается за судьей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Верховного суда России Игорь Краснов во время визита в Шанхай ознакомился с применением искусственного интеллекта в судебной системе Китая.

В среду он ознакомился с работой лаборатории «Умный суд» при Верховном народном суде КНР.

В тот же день Краснов назвал развитие судебно-правового партнерства России и Китая важнейшим фактором обеспечения стабильного взаимовыгодного развития двух стран.