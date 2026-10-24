Москва назвала выборы генсека ООН шансом на избавление от диктата Запада

МИД: Россия надеется на очищение ООН от диктата Запада после выборов генсека

Tекст: Мария Иванова

Россия рассчитывает, что выборы нового руководителя всемирной организации очистят секретариат от диктата Запада и закулисных договоренностей.

«Особые надежды связываем в этой связи с выборами нового генсекретаря ООН», – написал Логвинов в своем Telegram-канале.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, сегодня ООН переживает глубокий системный кризис. Он отметил нарастающие тенденции к политизации работы секретариата, бюрократизации механизмов принятия решений, вмешательству во внутренние дела государств и продвижению неолиберальной повестки.

Логвинов добавил, что ряд государств использует площадку организации сугубо ради продавливания собственных узкокорыстных интересов, из-за чего серьезно страдают престиж и результативность ООН.

Полномочия действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Как ранее подчеркивал заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, Москва не высказывает преференций по поводу кандидатов, а главным критерием считает профессионализм и непредвзятость претендента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о намерении России добиваться полного восстановления авторитета ООН.

В прошлом месяце эксперт спрогнозировал более объективную позицию кандидата в генсеки ООН Ребеки Гринспан в случае ее избрания.

В сентябре Логвинов назвал выборы нового генсека ООН главной темой в кулуарах Генассамблеи.