Reuters: Белый дом просил SpaceX включать и отключать спутниковый интернет

Tекст: Мария Иванова

Американские власти неоднократно обращались к руководству компании SpaceX с просьбами ограничить или, напротив, предоставить доступ к сервисам спутникового интернета в различных странах для продвижения приоритетов внешней политики Вашингтона, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее Киев заявлял об ограничении работы терминалов, используемых украинскими военными. Несмотря на отрицание этих мер американскими чиновниками, 22 октября президент Дональд Трамп сообщил о восстановлении доступа к военной связи Starshield, не уточнив инициатора снижения скорости соединения. В ответ часть политиков из Демократической партии потребовала провести расследование. При этом еще в 2022 году после начала спецоперации на Украине администрация Джо Байдена добивалась от SpaceX расширения доступа к Starlink для ВСУ.

В 2023 и 2024 годах команда Байдена просила лишить доступа к интернету проиранские силы в Йемене и Ливане, к которым, по данным американской разведки, попали терминалы. Одновременно с этим осенью 2022 года Белый дом настаивал на обеспечении работы сервиса в Иране во время массовых протестов. Аналогичные действия в рамках операций против страны предпринимала и администрация Трампа в 2025 и 2026 годах.

Кроме того, в 2024 году SpaceX направила в Министерство торговли США документы, в которых подтвердила тесное сотрудничество с властями в сфере лицензирования экспорта и безопасности технологий ради защиты национальной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу офис Владимира Зеленского опроверг снятие ограничений скорости Starlink для украинских военных.

В среду Пентагон сообщил о неизменности подхода Соединенных Штатов к предоставлению Украине систем спутниковой связи Starlink и Starshield.

В минувшее воскресенье Белый дом отверг причастность к ограничению работы спутниковой связи на Украине.