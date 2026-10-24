МИД заявил о намерении России восстановить авторитет ООН

Tекст: Мария Иванова

В связи с Днем Организации Объединенных Наций Логвинов в своем Telegram-канале обратил внимание на растущие проблемы в работе ООН, передает ТАСС.

«Нарастают тенденции к политизации работы секретариата, бюрократизации механизмов принятия решений, нерациональному расходованию бюджета, вмешательству во внутренние дела государств, продвижению неолиберальной повестки», – заявил он.

По словам дипломата, некоторые государства стремятся использовать ООН для продвижения собственных интересов, а не для поиска коллективных решений. Россия продолжит добиваться восстановления авторитета организации, чтобы ее потенциал раскрылся в полной мере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Логвинов заявил об угрозе глобальной продовольственной безопасности из-за западных санкций.

В прошлом месяце госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на реформу ООН для искоренения бюрократии.