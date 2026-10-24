На Амурском судостроительном заводе спустили на воду корвет «Грозный»

Для Тихоокеанского флота (ТОФ) этот корабль стал пятым в серии, разработанной конструкторами ЦМКБ «Алмаз», сообщает Минобороны.
В церемонии спуска на воду приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.
В настоящее время на Амурском судостроительном заводе ведется строительство десяти кораблей различных проектов, предназначенных для Тихоокеанского флота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Объединенная судостроительная корпорация перевела второй малый ракетный корабль проекта 22800 с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу в Приморье.
До этого на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре спустили на воду малый ракетный корабль «Шторм» для Тихоокеанского флота.
Также главный корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» завершил дальний поход с посещением шести стран Юго-Восточной Азии.