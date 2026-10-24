Посол Ирана раскрыл темы предстоящих переговоров Пезешкиана и Путина

Политолог Баширов: Шестакову предстоит решать новые задачи по развитию Приморья

Tекст: Олег Исайченко

«Константин Шестаков выглядит крайне удачным кандидатом на пост врио губернатора Приморского края. Он успел хорошо зарекомендовать себя на посту мэра Владивостока. Местные жители его хорошо знают и доверяют ему. К тому же Шестаков является уроженцем столицы Дальнего Востока, поэтому понимает ситуацию в регионе как никто другой», – сказал политолог Марат Баширов.

По его мнению, новый руководитель края продолжит политику экс-губернатора Приморья Олега Кожемяко. Особенно заметной преемственность будет в экономике и социальной сфере. «Судя по всему, у них сложились хорошие личные отношения. Шестаков знает и понимает логику действий своего предшественника, а значит, после вступления в должность сможет без промедления продолжить реализацию начатых проектов», – отметил эксперт.

Соответственно, приоритеты краевой администрации останутся прежними. «При этом региону предстоит работать в рамках недавно принятой Стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года. Документ устанавливает более высокие и конкретные целевые показатели в экономике, транспортной сфере и промышленности. Реализация части предусмотренных инициатив потребует межрегиональной кооперации и привлечения дополнительного финансирования», – продолжил собеседник.

«Решение новых амбициозных задач, безусловно, потребует от врио губернатора поиска собственных управленческих подходов и формирования команды. Первым экзаменом для него станут выборы губернатора, которые пройдут в сентябре 2027 года. За оставшийся год Шестакову предстоит доказать жителям края, что он готов работать в новом статусе», – подчеркнул Баширов.

Важно и то, что Шестаков является выпускником «Школы губернаторов». «Это серьезный федеральный проект, которому президент придает большое значение. Тот факт, что Путин нередко назначает временно исполняющими обязанности глав регионов выпускников этой программы, свидетельствует о внимании российского лидера к развитию регионов и поддержке компетентных и патриотичных управленцев», – заключил Баширов.

Ранее Владимир Путин назначил Константина Шестакова врио губернатора Приморского края. Соответствующее предложение президент сделал действующему мэру Владивостока в рамках личной встречи, состоявшейся в четверг. По словам Шестакова, он и его команда уже продумали четыре ключевых направления, по которым будет вестись работа новой администрации.

Первое – поддержка ветеранов СВО из Приморья в процессах трудоустройства и реабилитации. Второе – экономика и инвестиции. В данном аспекте новый врио пообещал сделать особый акцент на те проекты, которые реализуются благодаря поручениям президента. Таковыми являются, например, создание АЭС и гражданской судостроительной верфи.

Третье направление – молодежная политика, в которой у региона уже имеются серьезные успехи. Шестаков уточнил: в этом году в ДВФУ поступили 6,9 тыс. студентов, из которых 4,8 тыс. приехали не из Приморского края. Он отметил, что новое поколение поверило в регион, в том числе благодаря широкой поддержке Владимира Путина.

И наконец, четвертое – комплексное строительство, обозначенное экс-губернатором региона Олегом Кожемяко как «Большое благоустройство». «Это вовлечение не только в большие проекты, значимые, которые реализуются, например, в рамках национального проекта, парки, скверы, но и в том числе благоустройство у дома, в их дворах, во дворах жителей наших городов и большого Приморского края», – пояснил он.

Напомним, Шестаков является уроженцем Владивостока. Он также прошел обучение в «Школе губернаторов» – программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Всего 65 выпускников инициативы возглавили регионы РФ.