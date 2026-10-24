  • Новость часаВС России поразили системы связи и укрытия ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    Дмитриев назвал причины краха Британии
    24 октября 2026, 09:05 • Новости дня

    Посол Ирана раскрыл темы предстоящих переговоров Пезешкиана и Путина

    Иранский посол Джалали назвал темы предстоящих переговоров Пезешкиана и Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на предстоящей встрече в Москве обсудит с президентом России Владимиром Путиным экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы, сообщил иранский посол Казем Джалали.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует обсудить развитие двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным в ходе поездки в Москву на саммит Форума стран – экспортеров газа в конце октября, передает РИА «Новости».

    «Основными темами обсуждения станут экономическое и торговое сотрудничество между Ираном и Россией. Будут рассмотрены такие вопросы, как международный транспортный коридор «Север – Юг», энергетическая безопасность, продовольственная безопасность и развитие торговых отношений», – заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Дипломат добавил, что лидеры также обменяются мнениями по актуальным политическим и международным проблемам. При этом он уточнил, что подписание каких-либо официальных документов по итогам переговоров не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иранский посол в России Казем Джалали назвал дату визита Масуда Пезешкиана в Москву.

    Во вторник президент Ирана выразил признательность российскому руководству за твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    В понедельник иранский лидер заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа.

    23 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов

    Путин поручил Кабмину расширить выпуск систем охлаждения для дата-центров

    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин дал указание правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных.

    Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно тексту документа, к реализации поставленной задачи правительство должно привлечь Сбербанк, компанию «Яндекс» и ряд других заинтересованных организаций.

    Кабинету министров предстоит подготовить и представить соответствующий доклад главе государства в срок до 1 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Летом представители российской IT-отрасли заявили о необходимости дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин указал на необходимость перехода всех российских компаний на отечественные IT-решения.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил расширить применение отечественных технологий ускоренной регенерации тканей при лечении ранений.

    Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря, говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

    Правительству совместно с Агентством стратегических инициатив предложено рассмотреть вопросы поддержки проектов по ускоренной регенерации тканей, в том числе при лечении ранений, полученных участниками спецоперации. В частности, речь идет о технологии ООО «Шэнэскин», которая будет применяться при участии Минобороны и фонда «Защитники Отечества».

    Кроме того, предполагается поддержка таких компаний, как АО «Нейрореволюция», ООО «БиометрикЛабс», «Вольтс Групп», «ИНЖИНИРИНГ+», «Медицинские скрининг системы», «РобоПро», «Сверх» и «ЭСФИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин поддержал идею использовать творчество для реабилитации участников специальной военной операции.

    Глава государства заявил об активном развитии программ социальной адаптации тяжелораненых участников спецоперации.


    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин посмертно наградил погибших членов избиркомов орденами Мужества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества членов избирательных комиссий, которые погибли в приграничных регионах при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА «Новости». В документе отмечается, что награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

    Орденов удостоены секретарь участковой избирательной комиссии участка №398 в Запорожской области Юлия Гелевич и член участковой комиссии участка №220 в Херсонской области Ольга Демьяненко.

    Кроме того, президент посмертно удостоил орденов Мужества секретаря избиркома участка №353 в Белгородской области Елену Калтыкову, председателя избиркома участка №47 в Херсонской области Елену Литвиненко, председателя комиссии участка №595 в Запорожской области Викторию Максимову, председателя избиркома участка №228 в ЛНР Наталью Синицыну, а также членов избирательных комиссий в Белгородской области Сергея Смородинова и Елену Фоменко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральная избирательная комиссия России сообщила о повреждении здания территориальной избирательной комиссии в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела.

    Ранее Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества помощника машиниста Ивана Шведова, погибшего во время удара украинских войск по Джанкою.

    Также глава государства посмертно наградил орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину.

    Комментарии (4)
    23 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, включив в него специальности в области обороны и безопасности.

    «Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с автономной некоммерческой организацией «Платформа Национальной технологической инициативы» и при участии Минобороны России обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него в том числе профессий (специальностей) в области обороны и безопасности», – цитирует поручение главы государства РИА «Новости».

    Первый доклад необходимо представить до 1 декабря, а далее – раз в год. Ответственными за выполнение задачи назначены генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Владимир Путин поддержал идею обновить существующий «Атлас новых профессий» за счет гражданских и военных компетенций.

    В том же месяце глава государства одобрил работу участников программы «Время героев» в Агентстве стратегических инициатив после завершения службы.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    МИД Ирана анонсировал визит президента Пезешкиана в Россию

    МИД Ирана: Масуд Пезешкиан посетит Россию на следующей неделе

    МИД Ирана анонсировал визит президента Пезешкиана в Россию
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранский президент Масуд Пезешкиан планирует посетить Россию на следующей неделе, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    «На следующей неделе диалог и консультации продолжатся с участием президентов двух стран в Москве», – приводит РИА «Новости» заявление Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.

    В свою очередь Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.


    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

    Комментарии (3)
    23 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин поручил представить предложения об учреждении архитектурной госпремии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству и администрации президента подготовить предложения об учреждении Государственной премии в области архитектуры и градостроительной деятельности.

    Соответствующий перечень поручений по итогам встречи со специалистами в области пространственного развития размещен на сайте президента, передает РИА «Новости».

    Доклад по учреждению архитектурной госпремии необходимо представить до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин направил приветствие участникам открывшейся в Петербурге международной конференции по социальной архитектуре.

    В прошлом месяце президент поручил разработать не менее 200 мастер-планов для развития малых городов и сел.

    Летом во время поездки в Улан-Удэ глава государства поделился желанием видеть в российских городах современные здания.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 08:01 • Новости дня
    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю

    Посол Кумар: Путин и Моди дали указания развивать двустороннюю торговлю

    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили министерствам двух стран развивать двустороннюю торговлю.

    Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди по итогам саммита БРИКС поручили профильным министерствам и ведомствам продолжить развитие двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

    «Одним из конкретных результатов сотрудничества стало совместное участие лидеров наших стран в деловом саммите БРИКС, а также посещение выставки «Иннопром – Индия» – первой российской промышленной выставки, проведенной в Нью-Дели», – заявил посол Индии в России Винай Кумар в интервью по итогам II российско-индийского бизнес-форума «Тайм».

    Дипломат добавил, что данные мероприятия позволили руководителям государств обсудить весь спектр российско-индийских отношений и отдать необходимые распоряжения по наращиванию взаимодействия в сфере коммерции и торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол Индии в России Винай Кумар заявил о намерении Нью-Дели и Москвы увеличить объем двусторонней торговли до 100 млрд долларов к 2030 году.

    Винай Кумар сообщил о планах Индии направить в Россию необходимое количество квалифицированной рабочей силы.

    Ранее президент России Владимир Путин указал на особую роль дорожного хозяйства в жизни страны.

    Комментарии (2)
    23 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Политолог Баширов: Шестакову предстоит решать новые задачи по развитию Приморья
    Политолог Баширов: Шестакову предстоит решать новые задачи по развитию Приморья
    @ Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Назначение Константина Шестакова врио губернатора Приморского края обеспечит преемственность региональной политики, но потребует от нового руководителя и собственных управленческих решений. Шестаков хорошо знаком с проблемами региона по работе мэром Владивостока, а его предшественник Олег Кожемяко заложил основу для дальнейшего развития края, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края.

    «Константин Шестаков выглядит крайне удачным кандидатом на пост врио губернатора Приморского края. Он успел хорошо зарекомендовать себя на посту мэра Владивостока. Местные жители его хорошо знают и доверяют ему. К тому же Шестаков является уроженцем столицы Дальнего Востока, поэтому понимает ситуацию в регионе как никто другой», – сказал политолог Марат Баширов.

    По его мнению, новый руководитель края продолжит политику экс-губернатора Приморья Олега Кожемяко. Особенно заметной преемственность будет в экономике и социальной сфере. «Судя по всему, у них сложились хорошие личные отношения. Шестаков знает и понимает логику действий своего предшественника, а значит, после вступления в должность сможет без промедления продолжить реализацию начатых проектов», – отметил эксперт.

    Соответственно, приоритеты краевой администрации останутся прежними. «При этом региону предстоит работать в рамках недавно принятой Стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года. Документ устанавливает более высокие и конкретные целевые показатели в экономике, транспортной сфере и промышленности. Реализация части предусмотренных инициатив потребует межрегиональной кооперации и привлечения дополнительного финансирования», – продолжил собеседник.

    «Решение новых амбициозных задач, безусловно, потребует от врио губернатора поиска собственных управленческих подходов и формирования команды. Первым экзаменом для него станут выборы губернатора, которые пройдут в сентябре 2027 года. За оставшийся год Шестакову предстоит доказать жителям края, что он готов работать в новом статусе», – подчеркнул Баширов.

    Важно и то, что Шестаков является выпускником «Школы губернаторов». «Это серьезный федеральный проект, которому президент придает большое значение. Тот факт, что Путин нередко назначает временно исполняющими обязанности глав регионов выпускников этой программы, свидетельствует о внимании российского лидера к развитию регионов и поддержке компетентных и патриотичных управленцев», – заключил Баширов.

    Ранее Владимир Путин назначил Константина Шестакова врио губернатора Приморского края. Соответствующее предложение президент сделал действующему мэру Владивостока в рамках личной встречи, состоявшейся в четверг. По словам Шестакова, он и его команда уже продумали четыре ключевых направления, по которым будет вестись работа новой администрации.

    Первое – поддержка ветеранов СВО из Приморья в процессах трудоустройства и реабилитации. Второе – экономика и инвестиции. В данном аспекте новый врио пообещал сделать особый акцент на те проекты, которые реализуются благодаря поручениям президента. Таковыми являются, например, создание АЭС и гражданской судостроительной верфи.

    Третье направление – молодежная политика, в которой у региона уже имеются серьезные успехи. Шестаков уточнил: в этом году в ДВФУ поступили 6,9 тыс. студентов, из которых 4,8 тыс. приехали не из Приморского края. Он отметил, что новое поколение поверило в регион, в том числе благодаря широкой поддержке Владимира Путина.

    И наконец, четвертое – комплексное строительство, обозначенное экс-губернатором региона Олегом Кожемяко как «Большое благоустройство». «Это вовлечение не только в большие проекты, значимые, которые реализуются, например, в рамках национального проекта, парки, скверы, но и в том числе благоустройство у дома, в их дворах, во дворах жителей наших городов и большого Приморского края», – пояснил он.

    Напомним, Шестаков является уроженцем Владивостока. Он также прошел обучение в «Школе губернаторов» – программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Всего 65 выпускников инициативы возглавили регионы РФ.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Эксперт Алмазов: Путин оперативно дал ход градостроительным инициативам архитекторов
    Эксперт Алмазов: Путин оперативно дал ход градостроительным инициативам архитекторов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложения участников встречи Владимира Путина с архитекторами и градостроителями в Улан-Удэ получили продолжение в президентских поручениях. Такая оперативность показала эффективность личного общения главы государства с профессиональным сообществом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Алмазов. Одним из важнейших результатов он назвал внимание к законодательному обеспечению реализации мастер-планов развития городов. В пятницу Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды.

    «Формат личного общения Владимира Путина с представителями архитектурной и градостроительной среды оказался эффективным инструментом обсуждения отраслевых проблем и путей их решения. Причем реализация намеченных в Улан-Удэ планов началась молниеносно», – сказал Алексей Алмазов, генеральный директор «ФСК Регион».

    Собеседник подчеркивает: с момента встречи президенту потребовалось всего несколько месяцев, чтобы оформить предложения специалистов в виде поручений правительству. Такая скорость реакции стала одним из ключевых результатов встречи. Наиболее значимым положением он считает рассмотрение законопроекта, связанного с реализацией мастер-планов, которые уже «превращаются из концепций в реальные проекты».

    «Однако для системной работы по данному направлению пока не хватает четкой законодательной рамки, связи мастер-планов с механизмом комплексного развития территорий (КРТ) и понятной модели взаимодействия в их рамках государства и бизнеса», – уточняет он, добавляя, что мастер-планы сегодня являются основным инструментом в развитии города.

    Речь идет о специализированных документах, определяющих пространственное и социально-экономическое развитие той или иной территории, задача которых, уточняет эксперт, состоит в попытке связать рост города с поступательным развитием гражданской инфраструктуры, общественными пространствами и реальными сценариями бытовой деятельности людей.

    «Он должен отвечать не только на вопрос, что и где можно построить, но и на более важные вопросы: как будет развиваться территория, какие функции ей необходимы, в какой последовательности следует создавать инфраструктуру, откуда придут инвестиции и какой результат получит город», – поясняет собеседник.

    Алмазов также отмечает значение участия президента в обсуждении профессиональных вопросов. «Вовлеченность главы государства позволяет задать работе специалистов единое направление. Кроме того, Владимир Путин не просто выслушивал инициативы, но стремился уточнить их содержание, чем серьезно помог специалистам», – заключил он.

    В пятницу Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству, принятых по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды. В частности, предложено рассмотреть вопрос системной поддержки креативных индустрий путем использования результатов их деятельности при благоустройстве территорий опорных населенных пунктов, предусмотрев закупки товаров, работ и услуг.

    Кроме того, поручено представить предложения по разработке образовательной программы для подготовки руководителей в сфере архитектурно-строительного проектирования и благоустройства, а также по учреждению государственной премии в области архитектуры и градостроительной деятельности.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 22:14 • Новости дня
    Путин поручил внедрить поддержку нейротехнологий для профориентации школьников

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать условия для тестирования и внедрения разработок в сфере нейротехнологий, в том числе для профессиональной ориентации школьников.

    Поручение вошло в перечень по итогам посещения в августе выставки «Знай наших» и форума «Сильные идеи для нового времени», передает ТАСС. К созданию условий для испытания и внедрения нейротехнологий предполагается привлечь образовательный фонд «Талант и успех». Разработки могут использоваться для профориентации учащихся по программам основного общего и среднего общего образования.

    Еще один пункт касается внедрения платформы «Цифровой рудник» в крупных горнодобывающих компаниях. В перечне названы «Норильский никель», «Полюс», «Алроса», «Металлоинвест» и Уральская горно-металлургическая компания.

    Кроме того, правительство рассмотрит поддержку производства программно-аппаратного комплекса для обнаружения потерь при транспортировке воды в водоканалах и тепловых сетях. К проекту планируется привлечь «Иннопрактику» и другие заинтересованные организации.

    Доклад о выполненной работе необходимо представить к 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин поручил включить специальности в области обороны и безопасности в атлас новых профессий. В августе глава государства призвал сформировать в стране систему поддержки инновационных разработок. Владимир Путин заявил о зависимости суверенитета и развития России от скорости внедрения инноваций.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tasnim: Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки судов-нарушителей пересечь Ормузский пролив полностью прекратились после недавних атак на танкеры и вывода из строя их навигационных систем, сообщило агентство Tasnim.

    Движение судов через Ормузский пролив остановилось на фоне вывода из строя их навигационного оборудования и уничтожения нескольких нефтяных танкеров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «После вывода из строя навигационных систем, которые использовались судами-нарушителями, и вчерашней атаки на три танкера и уничтожения еще одного попытки танкеров-нарушителей пройти через Ормузский пролив прекратились», – сообщил изданию близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана источник.

    Собеседник агентства добавил, что любое новое вмешательство Вашингтона с воздуха для поддержки контрабанды нефти приведет к решительному ответу со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о десятикратном росте стоимости перевозки ресурсов из-за блокировки Ормузского пролива.

    Во вторник КСИР сообщил о подрыве на морской мине супертанкера с нефтью.

    Ранее иранское ведомство объявило об уничтожении американского беспилотника и возгорании двух танкеров в проливе.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Пляж в Шардже в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти с морского танкера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти эмирата Шарджа в ОАЭ приняли решение временно закрыть пляж Аль-Хамрия в связи с приближением нефтяного пятна, образовавшегося в результате утечки.

    «Пляж Аль-Хамрия в Шардже временно закрыт в качестве меры предосторожности из-за приближения нефтяного пятна, вызванного утечкой с одного из морских танкеров», – говорится в сообщении правительства эмирата, которое приводит РИА «Новости» со ссылкой на местное управление телерадиовещания.

    Специализированные группы и профильные ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности побережья и предотвращения загрязнений. Ранее появлялись сообщения о запахе бензина в различных частях страны.

    Власти призвали рыбаков и отдыхающих на море строго соблюдать указания компетентных органов для обеспечения общественной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.

    В марте ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры приостановили из-за пожара после атаки беспилотников.

    В прошлом году власти страны закрыли несколько пляжей после очередного разлива нефти.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Россияне не пострадали при стрельбе у церкви в Иордании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские граждане не числятся среди пострадавших в результате стрельбы около церкви в иорданском городе Хмуд, сообщили в посольстве.

    Среди раненых и погибших при инциденте с применением огнестрельного оружия у церкви в иорданской провинции Эль-Карак граждан России нет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Аммане.

    В результате стрельбы у церкви в городе Хмуд погибли семь человек, еще 34 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам в церкви в иорданской провинции Эль-Карак.

    На прошлой неделе российское посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди граждан России в результате массовых беспорядков на Маврикии.

    Ранее посольство в Никосии исключило наличие россиян среди жертв крушения парома у берегов Кипра.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 02:05 • Новости дня
    Шотландский музей скрыл египетскую мумию от посетителей по этическим причинам

    Daily Telegraph: Музей Глазго скрыл египетскую мумию ради покоя умершей

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство шотландского Хантерианского музея приняло решение скрыть от взглядов посетителей египетскую мумию леди Шеп-эн-Хор, обернув ее синтетическим материалом ради сохранения неприкосновенности умершей.

    Останки леди Шеп-эн-Хор возрастом около 2 тыс. лет выставлялись в музее при Университете Глазго более 200 лет, однако теперь их обернули в нетканый материал из полиэтилена высокой плотности и оставили в полуоткрытом саркофаге, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Решение скрыть мумию было принято после пересмотра музейной политики с учетом этических соображений. Руководство учреждения рассматривало несколько вариантов, включая возвращение мумии в Египет, перемещение в запасники или демонстрацию исключительно саркофага. В результате было решено отказаться от публичной демонстрации привезенных из-за рубежа человеческих останков.

    Ранее аналогичные меры предприняли в Художественной галерее и музее Келвингроув в Глазго. Из экспозиции убрали человеческие останки, включая целую египетскую мумию, из-за отсутствия документально подтвержденного согласия умершего человека на публичную демонстрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор Национального музея Кореи Ю Хон-джун признал ошибкой выставление в музее каллиграфической работы прояпонского деятеля.

    В феврале Новосибирский государственный университет сообщил об успешном восстановлении функций челюсти женщине из пазырыкской культуры на плато Укок около 2,5 тыс. лет назад.

    В прошлом году Министерство туризма и древностей Египта получило 13 возвращенных из Британии и Германии артефактов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю
    Атака беспилотников повредила промышленные объекты в Тольятти
    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    Следствие сообщило о смене пола подозреваемыми в убийстве омского студента
    Липецкий школьник предотвратил нападение друга на учеников