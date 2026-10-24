Мадагаскар допустил введение обязательного изучения русского языка в школах

Мадагаскар решил сделать изучение русского языка обязательным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Мадагаскара могут ввести обязательное изучение русского языка в школах, если для этого будет подготовлено достаточное количество педагогов, пишет РИА «Новости».

«Ищем возможность формировать круг преподавателей русского языка на Мадагаскаре, отправлять их сюда, чтобы развивать изучение русского языка», – заявила министр национального образования Раджаонарисон Сендра Нирина.

По словам главы ведомства, пока русский язык не обязателен из-за нехватки педагогов. Она уточнила, что подготовка преподавателей планируется в рамках образовательного сотрудничества между Россией и Мадагаскаром.

В начале октября Россотрудничество сообщило о включении русского языка в программу средних школ в Центральноафриканской Республике на фоне растущего интереса населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к участию в третьем саммите «Россия – Африка».

Ранее глава внешнеполитического ведомства Мадагаскара Алис Ндьяй высоко оценила роль Москвы в укреплении суверенитета африканской республики.

Также руководство Мадагаскара заявило о создании совместной экономической зоны с Россией.