Посол заявил о риске потери российского рынка для бизнеса Новой Зеландии

Посол России Кранс: Новозеландский бизнес рискует потерять российский рынок

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Более серьезным ответом стала переориентация российского рынка на отечественных производителей и поставщиков из дружественных стран – это год от года, месяц от месяца заметно сужает нишу, которую ранее занимали, к примеру, новозеландские молочные продукты, мясо, вино, фрукты и овощи, овечья шерсть», – передает слова Кранса РИА «Новости».

Если эта тенденция продолжится, возможности для возвращения новозеландских компаний на российский рынок будут сокращаться, добавил посол.

По его мнению, для такой экспортно ориентированной страны, как Новая Зеландия, упустить столь емкий рынок – «непозволительная роскошь».

Кранс также напомнил, что Россия не признает односторонние санкции и сама их не вводит, а ответные меры ограничиваются запретом на въезд для отдельных лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол в Веллингтоне Станислав Кранс заявил о готовности Москвы рассмотреть возможность возобновления политических консультаций с Новой Зеландией.