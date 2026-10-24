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    24 октября 2026, 07:58 • Новости дня

    Синоптик пообещал москвичам потепление до 14 градусов в выходные

    Синоптик Леус пообещал москвичам до 14 градусов тепла на выходных

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на выходных ожидается облачная погода без осадков и повышение температуры до 14 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «В субботу в небе над Москвой будет довольно много облаков, но дождей не ожидается, а температура составит плюс 11-13 градусов, превысив норму на 3-4 градуса», – передает РИА «Новости» слова Леуса.

    В воскресенье благодаря антициклону облачность уменьшится, осадки не предвидятся. Температура может приблизиться к суточному рекорду, составив плюс 12-14 градусов.

    Синоптик также отметил, что в городе ожидается юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление в субботу составит 758 мм ртутного столба, а в воскресенье – 756 мм, что превышает норму на 12-14 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о теплой погоде без осадков в Москве на предстоящих выходных.

    Во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец зафиксировал первые с начала осени заморозки в столице.

    В понедельник Михаил Леус рассказал о повышении атмосферного давления в Москве до 765 мм ртутного столба.

    23 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших на Москву БПЛА за последний час

    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    По его словам, еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

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    23 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Музыкант Большого театра погиб в ДТП в Новой Москве

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в автоаварии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в результате ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в семье музыканта.

    «Женя умер, попал в аварию на Калужском [шоссе], въехал в грузовик», – сказала собеседница РИА «Новости».

    Евгений Стойко родился в Москве в 1975 году. Он много лет играл на контрабасе в оркестре Большого театра и становился лауреатом международных музыкальных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе. Летом худрук Новороссийского драматического театра Евгений Кушпель погиб в ДТП. В июне петербургский композитор Владимир Сапожников разбился в столкновении автомобиля с поездом.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево началась эвакуация из-за угрозы атаки дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов началась эвакуация пассажиров, закрыт вход в стерильную зону.

    Об эвакуации пассажиров в связи с угрозой атаки БПЛА сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров», – говорится в сообщении авиагавани в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.

    В мае падение обломков беспилотника зафиксировали на территории Шереметьево.

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    23 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного

    Московский суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве бывшего парня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганский суд Москвы заключил под стражу Юлию Приходько, которая обвиняется в убийстве своего бывшего молодого человека во время ссоры в центре столицы.

    Следственные органы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в квартире в центре города. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой Приходько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказали РИА «Новости» в Таганском суде Москвы.

    Конфликт между бывшими партнерами начался после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры обвиняемая ударила его ножом в грудь.

    По предварительным данным источников агентства, девушка занималась вебкамом. В столичной прокуратуре добавили, что в ходе допроса обвиняемая не признала свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу задержанная не признала вину и заявила о защите от пьяного нападавшего. Прокуратура города официально предъявила Юлии Приходько обвинение.

    В четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы.

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    23 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу

    Tекст: Валерия Городецкая

    В московском аэропорту Шереметьево объявлена воздушная тревога, авиагавань закрыта на прием и выпуск самолетов.

    Пассажирам предписано проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия, сообщает Шереметьево в Max. В аэропорту запрещено пользоваться лифтами, оставаться на борту самолетов, находиться вблизи окон и стеклянных конструкций, а также осуществлять фото- и видеосъемку.

    Кроме того, нельзя приближаться к обнаруженным беспилотникам или их фрагментам.

    Службы аэропорта оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших к Москве беспилотников.

    В ночь на пятницу в направлении Московского региона направлялось более 155 дронов.

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    23 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Суд взыскал с иноагентов 40 млн рублей в пользу Дерипаски

    Суд взыскал 40 млн рублей с Певчих и Романовой по иску Дерипаски

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства, обязав иноагентов Марию Певчих (включена в список террористов и экстремистов), Ирину Аллеман, Ольгу Романову и Сергея Ежова (включен в список террористов и экстремистов) выплатить 40 млн рублей.

    Информацию, распространенную ответчиками, суд признал не соответствующей действительности, передает ТАСС. Авторы видеоролика на сервисе YouTube обвиняли предпринимателя в совершении ряда преступлений, в том числе коррупционных.

    «Суд согласился, что эти сведения являются не соответствующими действительности, обязал ответчиков удалить видеоролик и опубликовать опровержение. Взыскал с них сумму компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей», – заявил адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

    Исковое заявление в столичный суд Олег Дерипаска подал в июне этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Симоновский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Сергею Полонскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

    До этого Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр (признаны иноагентами в России).


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    23 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на подлете к Москве

    Собянин: Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны.

    Четыре беспилотника были сбиты средствами ПВО Министерства обороны на подлете к столице. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об успешном отражении атаки трех направлявшихся в сторону Москвы беспилотников.

    Позже российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских аппарата около столицы.

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    23 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

    Синоптик Голубев: В Москве в выходные ожидается от 11 до 14 градусов тепла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предстоящие выходные в Москве будут теплыми и без осадков, воздух прогреется до 14 градусов тепла, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

    «Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой и без осадков. Температура воздуха в Москве в выходные будет от +11 до +14 градусов», – приводит слова Голубева РИА «Новости».

    Синоптик пояснил, что погода обусловлена западной периферией антициклона. Существенных изменений не ожидается до конца недели, однако с понедельника начнется небольшое похолодание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила об аномально теплой погоде с температурой до 13 градусов тепла в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные.

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что ветреная погода избавит столицу от сильных туманов.

    Во вторник в Москве зафиксировали первые осенние заморозки.

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    23 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

    CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

    Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

    В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.

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    23 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Петербургский аэропорт Пулково принял 25 направлявшихся в Москву рейсов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Петербургская воздушная гавань Пулково выступила в качестве запасного аэродрома для московского авиаузла.

    Пулково обслуживает перенаправленные из столицы самолеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Воздушные ворота Северной столицы».

    «Аэропорт уже принял 25 рейсов», – сообщили в пресс-службе оператора петербургской авиагавани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

    В воскресенье петербургский аэропорт задержал более 50 рейсов после атаки беспилотника. Управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы» сообщила об обслуживании свыше 110 самолетов после отмены ограничений.

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    23 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Чичваркина за нарушение правил деятельности иноагента

    Суд в Москве оштрафовал Чичваркина на 50 тыс. рублей за нарушение правил иноагента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дорогомиловский суд Москвы назначил штраф в размере 50 тыс. рублей предпринимателю Евгению Чичваркину за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента.

    Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    «Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 23 октября 2026 года Чичваркин Евгений Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», – заявили в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд Москвы заочно приговорил Чичваркина к девяти годам колонии.

    В прошлом году суд оштрафовал его за несоблюдение требований, предъявляемых к агентам. Позднее предприниматель был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    23 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Шторм оставил без света более 18 тыс. домов на юго-западе Британии

    Independent: Шторм оставил без электричества 18 тыс. британских домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за обрушившегося на Британию мощного шторма «Остин» более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения.

    Шквальный ветер привел к массовым отключениям электричества на юго-западе Британии, обесточив более 18 тыс. жилых домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent. Издание ссылается на данные оператора британской энергосистемы National Grid.

    Отмечается, что среди оставшихся без электроснабжения числятся свыше 6 тыс. домов, где проживают люди, которым может потребоваться особая помощь.

    Стихия обрушилась на Британию с сильными ветрами. По данным синоптиков, в некоторых районах страны порывы ветра достигали почти 50 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу повреждение энергетической инфраструктуры оставило без света свыше 900 населенных пунктов в Житомирской области Украины.

    В прошлом месяце ураганный ветер на северо-востоке США привел к отключению электричества у десятков тысяч американцев.

    Летом мощный шторм обесточил более 93 тыс. потребителей в Литве.

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    23 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве с ночи беспилотников увеличилось до 19

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три украинских беспилотника, летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в своем канале в Max.

    Таким образом, общее количество уничтоженных с ночи беспилотных летательных аппаратов достигло 19.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 летевших на столицу беспилотников.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

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    23 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку трех направлявшихся в сторону Москвы беспилотных летательных аппаратов.

    «Отражена атака трех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в своем канале в мессенджере Max.

    Ранее сообщалось о 19 уничтоженных на подлете к Москве с ночи беспилотниках.

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    23 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Службы столичных аэропортов перевели на усиленный режим работы

    Росавиация: Службы столичных аэропортов работают в усиленном режиме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Службы московских аэропортов работают в усиленном режиме на фоне временных ограничений, обстановка в терминалах остается спокойной, сообщила Росавиация.

    «Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В Росавиации отметили, что для пассажиров работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка. Кроме того, усилены контакт-центры аэропортов, температурный и санитарный режимы в воздушных гаванях находятся в установленных нормативах.

    В ведомстве подчеркнули, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82), которые регламентируют предоставление напитков и питания, а также организацию размещения пассажиров в гостиницах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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