Синоптик пообещал москвичам потепление до 14 градусов в выходные

Синоптик Леус пообещал москвичам до 14 градусов тепла на выходных

Tекст: Денис Тельманов

«В субботу в небе над Москвой будет довольно много облаков, но дождей не ожидается, а температура составит плюс 11-13 градусов, превысив норму на 3-4 градуса», – передает РИА «Новости» слова Леуса.

В воскресенье благодаря антициклону облачность уменьшится, осадки не предвидятся. Температура может приблизиться к суточному рекорду, составив плюс 12-14 градусов.

Синоптик также отметил, что в городе ожидается юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление в субботу составит 758 мм ртутного столба, а в воскресенье – 756 мм, что превышает норму на 12-14 единиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о теплой погоде без осадков в Москве на предстоящих выходных.

Во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец зафиксировал первые с начала осени заморозки в столице.

В понедельник Михаил Леус рассказал о повышении атмосферного давления в Москве до 765 мм ртутного столба.