Россиянам пообещали мощный звездопад Геминиды в декабре

Астроном: Звездопад Геминиды в декабре будет давать до 150 метеоров в час

Tекст: Денис Тельманов

Максимум активности потока ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. «Для комфортного наблюдения достаточно порядка 100 метеоров в час, а у Геминид этот показатель почти всегда выше», – заявил Капарулин, передает ТАСС.

По его словам, метеоры будут отлично видны невооруженным глазом, поэтому телескоп или бинокль не понадобятся. Идеальные условия обеспечит удачная фаза Луны – она будет в стадии молодого месяца и не помешает наблюдению всю ночь.

Единственным препятствием могут стать сильная облачность и мороз. Эксперт посоветовал выехать за город подальше от уличного освещения и смотреть в сторону созвездия Близнецов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лаборатория солнечной астрономии РАН посоветовала наблюдать за метеорным потоком Ориониды невооруженным взглядом.

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