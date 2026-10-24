Российские ученые создали поглотитель света для систем ночного видения

В России разработали улавливающий 96% инфракрасного излучения материал

Tекст: Денис Тельманов

Ученые дальневосточных и сибирских институтов РАН при поддержке Российского научного фонда создали технологию получения германиевых пластин с микрорельефом, улавливающим около 96% коротковолнового инфракрасного света. На основе разработки собран преобразующий свет в электрический сигнал детектор, передает РИА «Новости».

«Предлагаемая разработка востребована в тех практических областях, для которых стоит задача передачи и обработки «невидимой» для обычного глаза и камер информации – в инфракрасной области спектра. С точки зрения обороны и безопасности использование предлагаемого материала может найти свое применение в приборах ночного видения, лазерного целеуказания», – заявил Шевлягин.

По словам ученого, камеры на базе нового материала способны видеть сквозь дым и туман. В отличие от обычных тепловизоров, они улавливают отраженный свет и формируют контрастное черно-белое изображение, позволяя четко различать лица и детали рельефа.

Кроме того, изобретение поможет выявлять дефекты внутри сплавов и композитов, а также визуализировать сосуды и опухоли в медицине.

Принципиальных ограничений для внедрения технологии нет, однако сроки зависят от интереса предприятий к кооперации с наукой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специалисты Института ядерной физики Сибирского отделения РАН разработали СВЧ-фотопушку для создания компактного комплекса по исследованию объектов на атомарном уровне.

В среду Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация договорились включить инфракрасный спектрометр российской разработки в научный комплекс межпланетной станции «Тяньвэнь-3».

В начале месяца президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о высокой эффективности отечественного лазерного оружия.