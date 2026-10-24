Метеорологи зафиксировали рост зимних температур в Москве почти на 2 градуса

ТАСС: Зимние температуры в Москве выросли почти на 2 градуса за последние 35 лет

Tекст: Денис Тельманов

«Глобальное изменение климата набирает свои темпы. С 1880 года за период в 145 лет тренд зимней температуры воздуха показывает ее рост в Москве на 5,5 градуса, а с 1991 года, за последние 35 лет, рост температуры составил почти 2 градуса», – заявил Терешонок, передает ТАСС.

По его словам, с 1880 года количество зимних осадков в столице увеличилось в среднем на 100 мм, а с 1991 года – на 50 мм.

Климатолог добавил, что в последние десятилетия глобальная температура растет более интенсивно, при этом процесс идет ступенчато: теплые периоды сменяются холодными.

Ранее он отмечал, что средняя температура предстоящей зимы в Москве и Центральной России ожидается около климатической нормы или выше нее (норма для столицы составляет от минус 4 до минус 6 градусов).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик РАН Владимир Клименко заявил о предстоящей теплой и снежной зиме в Москве. Во вторник Терешонок сообщил о вероятности морозных периодов в столице на фоне общих температур выше нормы.

В начале месяца ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о чередовании оттепелей и морозов в Центральной России.