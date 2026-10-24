Число пострадавших от тайфуна «Чампи» на Тайване достигло 500 человек

Из-за тайфуна «Чампи» на Тайване пострадали 500 человек и закрылись школы

Tекст: Денис Тельманов

Число пострадавших от сильного ветра и мощных ливней достигло 500 человек, передает ТАСС со ссылкой на центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.

Ранее ведомство сообщало об одном погибшем и 94 раненых. Смертельный случай произошел на пляже в уезде Пиндун из-за штормовой волны. Остальные жители пострадали в результате дорожных аварий и падения рекламных щитов и деревьев.

В субботу в 13 городах и уездах Тайваня, среди которых Тайбэй и Тайчжун, закрыли официальные учреждения и школы. В остальных районах острова работа и занятия проходят в обычном режиме. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 43 м/сек с порывами до 53 м/сек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральное телевидение Китая сообщило о введении третьего уровня экстренного реагирования в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь из-за тайфуна «Чампи».

В четверг на Тайване объявили о закрытии школ и приостановке работы фондовой биржи. Летом местные СМИ оценили количество пострадавших в результате прохода тайфуна «Бави» в 135 человек.